David (SPD): Fakta o předražování potravin v obchodních řetězcích

Fakta o předražování potravin v obchodních řetězcích

Bájné tvrzení premiéra Petra Fialy (ODS) o nejrychlejším poklesu cen potravin v ČR ze všech zemí OECD a o výhodnosti dotačního systému, který pro zemědělství zvolila pětikoaliční vláda, jež nuteliér pronesl ve svém projevu při zahájení výstavy Země živitelka přimělo Michala Svatoše a Petra Rajského ke zpracování analýzy skutečných dat. Pod názvem „“Vrtěti Foltýnem”

Rafinovaná Fialova taktika jak si zachránit kůži?!“, ji zveřejnili na zpravodajském webu Michalapetr, který společně již řadu let vydávají. Protože jejich dokument obsahuje řadu informací a srovnání, které v mejnstrýmu nenajdete, dovoluji si Vám jejich materiál předložit k přečtení s doporučením k pravidelnému sledování jejich webu:

„Takřka všichni v mé generaci znají skvělý americký film Vrtěti psem. Jeho originální název “Wag the dog” odkazuje na starý americký výraz “Wag the dog” označující mazaný politický podvod na voličích, který byl poprvé publikován v květnu 1871 v novinách The Memphis Daily Appeal. Podstatou výrazu “Wag the dog – Vrtěti psem” je trefně popsat absurdní situaci, v níž se nedůležitá malá entita psa, jeho ocas, pokusí úspěšně ovládnout celé jeho tělo, a tento zřejmý přírodní nesmysl konfrontuje se zákulisní politikou, v níž je “Vrtěti psem”, čili “Vrtěti voliči” oblíbenou taktikou neúspěšných politiků, kteří potřebují odvrátit pozornost od svých vlastních selhání. Nynější “Fialovo vrtění Foltýnem” se zdá být dalším klasickým uplatněním této osvědčené taktiky “Wag the dog”, a my se proto na něj v dnešní analýze podíváme podrobněji.

Před pár dny se Petr Fiala, známý také jako “Pan Nutella“, opět veřejně chvástal, jaký je skvělý vládce Čech, Moravy a Slezska, a jak se mu podařilo snížit ceny drahých potravin. Fiala je dokonce takový nadutec, že 22. srpna v Českých Budějovicích vykřikoval, že “takovým poklesem cen potravin se teď nemůže pochlubit žádná jiná členská země OECD“. Provedeme-li však srovnání vývozu potravin z Německa do Číny, zatočí se nám hlava, jak s námi Fiala vrtí. A hlavně jak nic nedělá, aby byly potraviny levnější.

Podle spolehlivých českých dat se litr mléka v ČR v srpnu prodával za 25 korun, (za Babiše 19), a kilo jogurtu za 75 CZK. A podle spolehlivých německých dat publikovaných 23. srpna, vyváží Německo každoročně do Číny 294 000 tun mléka a dalších mléčných výrobků (bez másla a sýra) za úhrnnou cenu 386 milionů EUR. A to představuje 32.87 CZK na kilogram výrobku, a německé čerstvé a zpracované konzumní mléko v tomto objemu představuje 1/2 tohoto vývozu. Pouhým srovnáním průměrné ceny 1 kilogramu mléka a jogurtu v českých obchodech = 47 korun a průměrné vývozní ceny 1 kilogramu podobného mixu německých mléčných potravin vyvážených do Číny = 32.87 CZK dostaneme neuvěřitelný rozdíl 14 korun na kilogram výrobku ve prospěch dodávek čínským komunistům oproti prodejům našim lidem! A to jsme do průměru českých cen ještě nepočítali smetanu, která se prodává za 120 korun na kilogram.

Jak je možné, že kilogram mléka, smetany a jogurtů se do Číny vyváží loděmi, které plavou 8 625 kilometrů z Hamburku do Šanghaje, a mléčné produkty ještě musí urazit dalších průměrně 400 km v Německu z kravína do mlékárny a do přístavu, a v Číně další stovky kilometrů za zákazníkem, za cenu o 14 korun levnější, než je Fiala nechává prodávat Čechům, když je jasné, že k jejich dopravě do českého obchodu stačí pár set kilometrů? A hlavně, jak je možné, že včera začali němečtí mlékaři řvát jako pominutí, že Čína hodlá na jejich lukrativní byznys s mléčnými výrobky levnějšími o 14 korun než pro Čechy uvalit cla, a připravit je o jejich lukrativní zisky!? Chápete to? Němci řvou, že přijdou o lukrativní obchod s mlékem, který je lukrativní i při 2/3 české ceny, přestože jeho přepravní trasa je 25 krát delší než do Čech!!!! Tady evidentně něco fialově smrdí.

Abychom fialový smrad valící se na zákazníky z cen potravin v českých obchodech pochopili, musíme se na celou záležitost podívat optikou Číny. Ta v odvetě za cla na čínská auta udeřila na lukrativní byznys evropských potravinářů. A zahájila proceduru, která uvalí cla na německé, rakouské, irské, české a další mléko, smetanu, jogurt a tvaroh, a francouzské koňaky, a na španělské vepřové. Čína postupuje mazaně. Výběrově v odvetě za cla na její dotovaná auta útočí cly na dotované evropské potraviny, které přinášení jejich producentům lukrativní zisky i při neskutečně nízkých vývozních cenách, a po čínském obyčeji z celního útoku vyjmula spřátelené Maďarsko. Čínský útok prověří 20 bruselských dotačních programů, a očekává se, že bude mít Čína úspěch, a ještě k tomu souhlasný ohlas v zemích globálního jihu, protože evropské dotace západoevropským zemědělcům ruinují tamní zemědělce. Řev západních Evropanů, který včera propuknul, ukazuje, že Xi trefil do černého. Nastane konec lukrativního vývozu evropských potravin za ceny, které Češi mohou díky Fialovi jen tiše závidět.

Kdo má ve skutečnosti zisky z vysokých cen potravin je jasné. Podle statistiky EU se finanční hodnota veškeré zemědělské produkce zvýšila v ČR o 15%, a to navzdory zvýšení vstupních nákladů pro zemědělce ve výši 22%. Z bruselské statistiky tak jasně vyplývá, že čeští zemědělci absorbovali průměrně 7% zvýšení nákladů na produkci sami, a jen 15% ze 22% zvýšených nákladů přenesli na zákazníky. Průměrná cena potravin se však v českých obchodech zvedla o 37%!! A německým mlékařům se přitom lukrativně vyplácelo ve stejném období vyvážet své produkty do Číny za prodejní hodnotu pouhých 66% konečných cen v českých obchodech. Souhrn tržeb českých zemědělců v roce 2022 představoval 160 miliard, souhrn tržeb 10 největších prodejních řetězců v ČR přitom 415 miliard. Samotná Fialova vláda přitom podle analýzy EU naprosto idioticky rozděluje zemědělské dotace. Česká zemědělská výroba od nástupu Fialy spotřebovává 0.18 EURA dotace na každé 1 EURO konečné produkce. Fiala je tak 7 nejhorší při výsledné efektivitě využití rozdělovaných zemědělských dotací v EU, Slováci před nástupem Fica byli 12 se spotřebou 0.17 EURA. Nejlepší byli Holanďané 0.03 EURA, Dánové 0.05, a Italové a Belgičani 0.06. Fiala tedy nejen strpěl, že Čechům byly prodávány evropské potraviny o 33% draže, než byly i s lukrativním německým ziskem vyváženy čínským komunistům. Ale ani nebyl schopen přidělovat zemědělské dotace, tak by zvyšovaly výkonnost českého zemědělství, stejně jako tomu činily vlády řízené chytřejšími evropskými politiky, kteří se méně chvástají, ale více pracují. A na Fialu se řídí další problém. Zemědělci začali včera vřeštět, že úroda stála za nic, a tržby tak budou nižší o 7 miliard, (skoro o 5%).

Proč Češi se značně nižšími zemědělskými dotacemi nedosahují stejně vysoké efektivity své produkce jako západní zemědělci je zřejmé. Nemohou investovat stejné částky do výnosné zemědělské produkce jako západní zemědělci, a musí produkovat pouze nákladově nenáročné potraviny, a ty ještě musí prodávat západním řetězcům, které český trh s potravinami ovládají. Výsledkem této fialové politiky podkuřování Bruselu ve prospěch Západu je krom drahých potravin v ČR také mizivý daňový přínos českého zemědělství státnímu rozpočtu ČR. Francie získává do svého rozpočtu 0.18 EUR z každého 1 EUR bruselské zemědělské dotace, a je hvězdou v EU. Fialový ignorant dokáže získat pouze 0.03 EUR daně z každého 1 EURA bruselské zemědělské dotace a je opět skoro nejhorší v EU. Průměr EU je 0.12 EUR. V čele jsou opět krom Francouzů Dánové, Holanďani a Italové. V zemědělství EU platí, že západní země, které dostávají značně vyšší zemědělské dotace než Češi a Slováci mají v poměru k platům značně levnější potraviny, konkurenčně díky dotacím likvidují naše zemědělství, a ještě díky obrovským dotacím mají značně vyšší příjmy pro své státní rozpočty. Drzost, že vyvážejí čínským komunistů levnější potraviny než jsou prodávány Čechům a mají z toho i tak lukrativní zisky, je už ovšem do nebe volající! Fiala místo toho, aby se zviditelňoval letním protikomunistickým kinem před Strakovou akademií, by se měl raději soustředit na to, aby Čechům EU neprodávala potraviny dráže, než je dováží čínským komunistům. Výsledkem tohoto letitého podkuřování Bruselu v zemědělské politice je pokles stavů českého skotu ze 3.5 milionu kusů v roce 1989 na 1.4 miliony v roce 2022. Co se stane s českými kravami dále je jasné. Číňané uvalí cla na německé mléko a Němci budou muset někde udat 294 000 tun mléčných výrobků, a to představuje více než nadojí všechny české krávy za celý měsíc, (247 až 269 tisíc tun měsíčně). K tomu si připočtěte produkci Holanďanů a další zemí včetně Francie, a můžete počítat, že česká kráva přestane existovat stejně tak jako český zemědělec.

Co je primární příčinou vší drahoty v Evropě je zřejmé, vysoké ceny energií, které plundrují české peněženky, a likvidují české i evropské zemědělství i průmysl. Vysoké ceny energií jsou způsobeny Green Deal a sankcemi na Rusko. Green Deal je zhola nesmyslný podnik. Jezdím po Praze MHD a značná část pražských tramvají je přestavěná modernizovaná verze původní tramvaje Tatra T3 vyráběné za komunismu. Praha takto modernizovala 315 komunistických tramvají a za 34 let demokracie je z velké části ještě nedokázala v provozu nahradit jinými tipy. Je to prostě finančně nemožné. Přesto nikomu v pražském vedení nepřipadá šílené, že Brusel plánuje nahradit všechny osobní automobily elektromobily. Když se to za 34 let nepodařilo u tramvají, nahradit je za nové tipy, má se to podařit za 10 let u osobních automobilů? Naprostá šílenost. K tomu bude třeba nahradit elektrárny, kotle, zateplit každý dům? Už teď lidé nemají často ani na pořádné jídlo.

Fiala má před volbami a ví ze statistik, že čeští voliči jsou nespokojení se stavem svých peněženek a s výší fialových cen. Velká část voličů, která změnou svého hlasu rozhoduje volby, je nespokojená s Fialovou koalicí právě pro její naprostou neschopnost řešit jejich ekonomickou situaci a budoucnost. Fialovy nejnovější nápady, schodek rozpočtu na rok 2025 dalších 235 miliard, vyhazování z práce bez udání důvodů a nesmyslné válečné výdaje ve výši přes 160 miliard ročně tyto voliče doslova děsí. Fiala nemá žádný ekonomický program, který by Čechům zajistil naději na slušný život v budoucnosti. Jeho ignoranství je tak neskutečné, že strůjce vší drahoty v Česku za poslední roky, svého ministra obchodu Síkelu, který si nedokázal došlápnout ani na předražené potraviny, ani na předražené energie, pošle za odměnu do Bruselu, aby odtamtud škodil lidem ještě víc. Tito voliči, kteří svou nespokojeností budou rozhodovat letošní podzimní volby, a příští rok parlamentní volby, budou chtít ze všeho nejvíc slyšet, jestli Fialova opozice jejich budoucnost vyřeší lépe. Protože Fiala žádný jiný plán, než škodit lidem ještě víc, nemá, musí začít “Vrtět psem”, tedy v našem případě Foltýnem. Aby se Fialova koalice (ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP-09 a Piráti) udržela u moci, musí hlavní část předvolební debaty odvést od ekonomických témat, k tématům ideologickým. Vrtění Foltýnem je tak způsob jak mediální prostor zahltit nesmyslnými debatami o změnách, které nejsou v ČR možné bez změny Ústavy, kterou ovšem Fialová koalice nemá šanci změnit. Voliči, kteří jsou díky své nespokojenosti s Fialou schopni změnit rozložení politických sil v ČR, se však kupodivu o hádky vyvolávané vrtěným Foltýnem o vyhraněných ideologických pózách zajímají ze všeho nejméně. Je, stejně jako americké voliče, zajímá ideologie mnohem méně než praktická ekonomika jejich peněženky. Fiala tak vrtí Foltýnem, aby jako kandidát na prezidenta ve filmu “Wag the dog” odvrátil pozornost od vlastních selhání k bizardním tématům. Fialova slabost tkví v jeho neschopnosti provést jakoukoli reformu českého státu a jeho ekonomiky. Vlastenci ve volbách zvítězí jedině, když nabídnou relevantní řešení tohoto hlavního problému, který voliče trápí.

Podrážděná reakce na začínající Okamurovu předvolební kampaň, která míří hlavně k ekonomickým otázkám, je toho krásným důkazem. Čechům tak nezbývá než popřát, aby si fialovou reality show “Wag the Foltýn” skvěle užili, a vlastencům, aby se na ni nenechali nachytat.“, napsali Michal Svatoš.

Za obzvláště cenné považuji zveřejněné informace o efektivitě různých dotačních mechanismů. Francie, jejíž zemědělská politika klade větší důraz na podporu produkce (cílené dotace pěstování konkrétních plodin a chov vybraných druhů zvířat pro potravinářské účely) vykazuje ve srovnání s českým systémem dotací na hektar a podpory nicnedělání maskovaného jako ekologie řádově lepších výsledků. Francouzský systém si na sebe vydělá. Jejich státní rozpočet dostane zdaněním zemědělské a potravinářské výroby zpět to co do zemědělství nainvestoval z dotací nainvestoval. Mnohem více také pomáhá udržovat na venkově zaměstnanost. Ovšem nikoli umělou zaměstnanost v podobě pracovních úvazků účetních a právníků zabývajících se „laděním“ dotačních žádostí, ale zaměstnanost lidí produkujících potravinářské plodiny a provádějících chov potravinářských zvířat. Srovnání poměru dotací a tržeb z prodeje potravinářských výrobků je pro politiku teologa z Božího dopuštění vykonávajícího funkci ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) naprosto zdrcující.

Analýza ukazuje, že vládní politika v zemědělství, potravinářství a maloobchodu je tunelářská a vede zemi k bankrotu.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky