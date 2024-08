To bude galimatyáš. Celkem nezávazné formální prohlášení prezidenta Putina, plné obvyklých frází o obětech, avšak jasné zaujetí pozice na jedné straně: Putin zdůrazňuje „dlouhodobou, hluboce zakořeněnou“ podporu Palestině ze strany Ruska.

Ruský prezident Vladimir Putin a palestinský prezident Mahmúd Abbás se 13. srpna 2024 setkali v Moskvě. Moskva se zavázala k mírovému řešení všech konfliktů včetně těch na Blízkém východě, řekl ruský prezident Vladimir Putin v úterý na setkání s předsedou palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem, který byl v Moskvě na třídenní návštěvě. Putin ocenil „dlouhodobé, hluboce zakořeněné vztahy Ruska s arabským světem a zejména s Palestinou“ a dodal, že „mu působí velké starosti, že se v Palestině v současnosti odehrává humanitární katastrofa“.

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 12% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 84% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 15962 lidí

Podle ruského prezidenta pramení kořeny konfliktu v Gaze z ignorování mezinárodních rezolucí o vytvoření nezávislého palestinského státu. "Aby byl v regionu vytvořen trvalý a spolehlivý mír, musí být implementovány všechny rezoluce OSN, a především musí být vytvořen nezávislý palestinský stát," zdůraznil Putin. "Tuto pozici jsme zastávali dlouho a nezměnila se, i když se změnilo politické prostředí."

Ruský prezident uvedl, že situace v pásmu Gazy je "velmi znepokojivá", protože došlo k masivním obětem mezi civilním obyvatelstvem, zejména ženami a dětmi. Podle OSN už počet obětí vzrostl na 40 000. "Děláme vše, co je v našich silách, abychom podpořili palestinský lid. Jak víte, poslali jsme již kolem 700 tun humanitární pomoci," uzavřel Putin. Abbás poděkoval ruské vládě a lidu slovy: "Cítíme, že Rusko je jedním z nejbližších přátel palestinského lidu." Poznamenal, že od roku 1947 bylo Valným shromážděním OSN a Radou bezpečnosti přijato více než 1000 rezolucí, které byly ignorovány. "Jedna jediná rezoluce mohla pomoci palestinskému lidu prosadit jeho práva," řekl Abbás a dodal, že "tato mise však selhala kvůli tlaku Spojených států".

Západní země, které podporují palestinskou státnost, podporují Palestinskou samosprávu, která je mezinárodně považována za zástupce palestinského lidu, ale soupeří s Hamásem a ovládá pouze části Západního břehu. Stát Palestina v současnosti uznává 146 členů OSN a polovina G20 včetně Číny, Indie, Indonésie, Mexika, Brazílie, Jižní Afriky a Turecka.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se zavázal, že nedovolí vytvoření plně funkčního palestinského státu. Izraelské úřady však zjišťují, že podpora Západu od invaze do Gazy neustále klesá kvůli rostoucímu počtu obětí. Útoky na nemocnice, kostely mešity, školy, vše pod záminkou likvidace bojovníků Hamásu. Pokud by to byla pravda, museli by bojovníci Hamásu tvořit převážnou část ze zmíněných 40 000 obětí. Ale většinu obětí tvoří ženy a děti.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky