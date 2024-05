Decroix (ODS): Ideál a touha po dokonalé, soudržné rodině je tak nějak v nás všech

reklama

Tento týden je týdnem rodiny. Koná se mnoho přednášek a akcí oslavujících rodinu. Z mé zkušenosti je to taky týden, kdy všichni ti, kteří doma zrovna mají nějaké patálie, nebo rodinu nemají, tak se cítí tak trochu divně. Sami. Ideál a touha po dokonalé, soudržné rodině je tak nějak v nás všech. Chceme život jako z fotoalba – vysmáté děti, šťastní a dojatí rodiče…

No, že je to v životě někdy trochu kostrbatější, tak třeba o tom má být týden rodiny. Že rodina mění tvář s tím, jak se mění svět kolem. Že rodina je rodinou, i když se úplně nevejde do kolonek.

Patchworková rodina s dětmi poskládanými z různých vztahů; rozvedená rodina, rodina, kde každý žije jinde, třeba kvůli práci; rodina, ve které je někdo nešťastný; rodina, ve které umřel někdo blízký a všichni se dávají složitě dohromady. Pořád je tohle všechno rodina, přesto do fotoalb mají mnohé životní okamžiky daleko.

S rodinou máme pevně spojeny také děti. Přesto rodinou mohou být i lidé bez dětí. Mít rodinu, znamená mít svůj vlastní "kmen" lidí, kteří jsou blízcí; tlupu lidí, kam patříme pokrevně nebo srdcem.

Přesto mluvíme o zakládání rodiny. A sledujeme a já to slýchám kolem, že dnes není jednoduché založit rodinu. Někdy z důvodů osobních (není s kým? bojím, že tu odpovědnost nezvládnu?) někdy z důvodů vnějších (do této společnosti nechci přivést dítě? není kam? není za co?) někdy z důvodů smíšených (bojím se, že by nešlo skloubit práci a rodinu?) někdy z důvodů zdravotních (mám využít možnosti moderní medicíny?)

Napište mi, jak to máte Vy!

Přijde mi správné o těchto věcech mluvit a zajímalo by mne, jak to vidíte. Jaké překážky při rozhodnutí mít děti nebo vstoupit do manželství či pevného vztahu řešíte nejčastěji?

Teze o tom, že rodina je základ společnosti a nářky na nízkou porodnost jsou evergreenem dnešní společnosti. Studií a analýz máme také spoustu. Ale umíme se o tom také otevřeně bavit?

S Mladá ODS tuto diskuzi vedeme v rámci pracovní skupiny Mladá rodina. Věřím, že jsou věci, které umíme zařídit legislativně stejně jako věci, které můžeme posunout na úrovni předsudků a mýtů.

Třeba proto, aby fotoalbum té naší dnešní rodiny neukazovalo jen zamšelý, dávno neplatný obrázek. Třeba proto, aby rodina zůstala i nadále tím nejcennějším, co všichni máme!

Eva Decroix, MBA ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: První dáma ODS Decroix perlila na sítích: Fyjalovo nebe a motýle. Fyjalo, voctup Kalousek: Jsme v p…li „Lžou lidem do ksichtu. Jednou se jim to vrátí.“ Drsná dohra mezi vládou a ANO Je toto možné? Během Kongresu ODS se za Fialovými zády děly věci

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE