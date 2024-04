Do Evropy jdeme SPOLU, se silným týmem kompetentních kandidátů

SPOLU do Evropy! Koalice představila silný tým osobností červnového volebního klání do Evropského parlamentu. Uvedení kandidátky je dnes významným milníkem a dodržením původního a pevného závazku v zastupování České republiky na evropské scéně s kompetentním a dynamickým týmem.

reklama

Společná kandidátka umožní představitelům koalice SPOLU efektivněji prosazovat české zájmy a hodnoty. Zajistit bezpečí našich občanů, omezit byrokracii pro naše podnikatele a posílit vliv naší země v Evropské unii – právě to jsou nejdůležitější úkoly pro příští období. Představení kandidátky v pátek 5. dubna navíc umocňovalo místo pražského Činoherního klubu, kde se před desetiletími rodila nová éra naší země, kde se před lety zakládalo Občanské fórum, a kde se nám díky odvaze předchůdců a sametové revoluci otevřela cesta ke svobodné a západní Evropě.

„Tým, který jsme postavili do evropských voleb, je plný výrazných osobností v čele s Alexandrem Vondrou, se zkušenostmi z evropských institucí, ale i mladých lidí, kteří přinášejí novou energii a nové nápady. Víme, kam má Evropa směřovat a v programu jasně pojmenováváme, jak toho docílit. S vědomím naší odpovědnosti a s vizí pro lepší budoucnost v Evropské unii vstupujeme do těchto voleb s jasným cílem: uspět, posílit hlas naší země v Evropském parlamentu, a přispět k prosperující, bezpečné a udržitelné Evropě. Naší ambicí je porazit ve volbách populisty a extremisty, protože nesmíme dopustit, aby ČR znovu zatáhli na periferii Evropy,” uvedl předseda ODS a premiér České republiky Petr Fiala.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Česká republika potřebuje stabilní, prozápadní a prounijní směřování. To koalice SPOLU jednoznačně nabízí a dlouhodobě to také prokazuje. Stejně tak jako její kandidátka pro volby do Evropského parlamentu. Naši kandidáti jsou rozmanití a mají potřebné kompetence k tomu se na jeho půdě prosadit. Lídři všech tří stran mají navíc s prací europoslance neoddiskutovatelnou zkušenost a je za nimi za ty roky vidět už kus odvedené práce. Takové zástupce si Česko v Evropě zaslouží a s takovými naše koalice přichází,“ řekla předsedkyně TOP 09 a předsedkyně dolní komory Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová.

„Zachovat proevropské směřování považuji za absolutně zásadní věc pro naši zemi. EU podporuje náš ekonomický blahobyt a máme díky ní celou řadu nesporných výhod. Můžeme bez problémů pracovat v zahraničí, volně cestovat a vzdělávat se s finanční podporou v rámci programu Erasmus+. V neposlední řadě nám EU poskytuje záruku spojenectví a života v bezpečí. Tyto výdobytky, svobody a hodnoty budeme hájit před populisty a extremisty, kteří chtějí EU rozkládat,“ přiblížil předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Místo dnešní konference má mimořádnou symboliku – nejen pro nás, ale pro celou naši společnost. Bylo to totiž právě zde, kde jsme 19. listopadu 1989 s Václavem Havlem založili Občanské fórum. Boj o svobodu, který zde tehdy probíhal, nikdy nekončí. Bránit naše bezpečí je důležitou součástí tohoto boje. Protože bez bezpečí není ani svoboda,“ uvedl superlídr kandidátky SPOLU a europoslanec Alexandr Vondra (ODS).

„Jednota v rozmanitosti – tak zní motto EU a tak jsme se postavili i k naší kandidátce do Evropského parlamentu. Naším cílem je posílit pozici České republiky v Evropě a spolupracovat na řešení klíčových otázek. Společně můžeme být tím nejsilnějším hlasem za Českou republiku. Opakovaně se navíc potvrdilo, že jsme jediný politický subjekt, který má reálnou šanci porazit populisty a extremisty, kteří zneužívají EU jen ve svůj vlastní prospěch,“ dodala Veronika Vrecionová, europoslankyně (ODS).

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ekonomiky zemí EU zvládly obrovský šok skrz pandemii či energetickou krizi. Nyní naší ambicí musí být návrat Unie do ekonomické první ligy a Česka mezi země, které si vedou nejlépe. Naší silnou stránkou je dobrá kvalita života, tu ale není možné zachovat bez vysoké konkurenceschopnosti a modernizace ekonomiky. Kandidátka SPOLU chce konkurenceschopnost našich firem, firem z dalších zemí EU a celkově ekonomiky EU jasně podpořit. A to zejména prostřednictvím inovací a tržní soutěže. Jsme pro usnadnění života malých a středních podniků a startupů, které jsou hybnou silou ekonomiky Unie. Jsme pro snižování regulace i závislosti na rizikových zemích v klíčových oblastech, jako jsou čipy, důležité suroviny nebo léky. A samozřejmě jsme pro ochranu spotřebitele. Co naopak nesmíme dopustit, je vystavit naše firmy neférové konkurenci ze třetích zemí,“ připomněl Luděk Niedermayer, europoslanec (TOP 09).

„Už dávno neplatí, že volby do Evropského parlamentu jsou volbami druhé kategorie. Občané stále více vnímají, že se v Bruselu rozhoduje o záležitostech, které mají zásadní dopad na jejich životy. Proto je důležité mít v europarlamentu zkušené politiky, kteří se nebojí hájit zájmy českých občanů. V těchto volbách hrozí, že posílí extremisté a populisté, kteří by svou líbivou politikou mohli ohrozit bezpečnost občanů v celé Evropské unii. A tomu chceme zabránit. Chceme posílit evropskou obranyschopnost, zpřísnit migrační a azylová pravidla a posílit odolnost vůči kybernetickým hrozbám. Koalice SPOLU přichází s kvalitním programem, zkušenými osobnostmi a kompetentními politiky, kteří chtějí ‚Bezpečnou Evropu a silné Česko‘. Věřím, že tyto volby vyhrajeme,“ dodal europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Všechny body volebního programu SPOLU do Evropského parlamentu najdete na právě spuštěném webu ZDE.

Kandidátní listina koalice SPOLU:

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 6630 lidí

Alexandr Vondra ODS Veronika Vrecionová ODS Luděk Niedermayer TOP 09 Tomáš Zdechovský KDU-ČSL Ondřej Krutílek ODS Ondřej Kolář TOP 09 František Talíř KDU-ČSL Filip Benda ODS Michaela Šojdrová KDU-ČSL Lukáš Řádek TOP 09 Michaela Roubíčková ODS Šárka Slavíková Klímová TOP 09 Ondřej Mikmek KDU-ČSL Michal Sedláček ODS Václav Pláteník KDU-ČSL Pavel Havlíček TOP 09 Petr Sokol ODS Jan Tichánek TOP 09 Adéla Šilar KDU-ČSL Daniela Finkousová ODS Vojtěch Dobeš KDU-ČSL Diana Bangoura TOP 09 Jan Železný ODS Miloš Ulrich TOP 09 Vlastimil Stříbrný KDU-ČSL Robert Samsonek ODS Inga Petryčka KDU-ČSL David Slavíček TOP 09

Psali jsme: Exner (STAN): Děkujeme za ukázku toho, že za SPOLU kandiduje hulvát. Zdechovský Žádní voliči nám neodcházejí, máme analýzy, tvrdí Fiala. A představil kandidátku s bratrem Bendou „My chceme vyhrát.“ Vondra odhalil, s čím chce do EU. A oháněl se Havlem Skokan! Dostal by moc hlasů, tak musel pryč. Celé SPOLU je pro smích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE