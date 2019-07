Dolínek (ČSSD): Dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí své dluhy řešit

V Poslanecké sněmovně bojujeme jako poslanci ČSSD o spravedlivější podmínky oddlužení. Naše návrhy mají podporu napříč politickým spektrem a navázala na to i vláda. Dnes se totiž dostalo na půdu Strakovy akademie nařízení, které s tímto návrhem souvisí. Ono nařízení, které vláda schválila, totiž zajistí, že pokud u někoho probíhá oddlužení s uvolněním přísných podmínek, tak by dotyčný neměl přijít o svůj domov! To je dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí své dluhy řešit!

Petr Dolínek ČSSD



poslanec

