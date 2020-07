Dolínek (ČSSD): Není problém ukončit skládkování v roce 2028

reklama

Já trošičku navážu i na to, co jsem zde říkal včera, když jsme se bavili o tom čtvrtém zákoně, který bohužel dnes nemáme na programu. Když jsem ten zákon četl, tak jsem z něj byl nadšený. Byl bych z něj ještě víc nadšený v roce 2010 a ne v roce 2020. Ten zákon je prostě úplně skvělý a špičkový, ale před deseti lety. My tady promrháváme obrovskou šanci, která je. Mě mrzí a já už jsem to tady zmiňoval i v druhém čtení, takže pan ministr to určitě nevezme osobně, že jsem i jeho paní náměstkyni, která se velmi usilovně snažila nám vysvětlit aspekty zákona, řekl, že mám pocit, že ministerstvo ztratilo ambici.

Já si vážím toho, že ministerstvo chtělo být takovým peacemakerem a hledalo nějaké kompromisy, ale já bych byl radši za to, kdyby pan poslanec Adamec tady dneska vystupoval, navrhoval pozměňovacím návrhem prohlasovat posunutí skládkování do roku 2030, a kdyby ministerstvo navrhlo 2027 jako vládní návrh. Mně přijde, že jsme tady poprvé po třech letech udělali chybu, aspoň já si myslím opravdu chybu, že ministerstvo bohužel odpracovalo něco, co nemuselo. Mělo to tady být jasně vidět, že ambice státu je být v té rodině evropských států, které jednoznačně končí se skládkováním a že tady municipality přišly a řekly, my to chceme v roce 2030, protože, a zdůvodní to.

Tak toto, prosím, máme bohužel dáno a mrzí mě to o to víc, že za mnou přišli už před dvěma lety různí lobbisté a různé skupiny a řekli, ono to stejně dopadne, že vláda to navrhne 2030. Já jsem tomu nechtěl věřit a ono se to bohužel stalo, ale mně to prostě přijde nefér. Mně přijde nefér to, že bylo jasně dáno, že jsou nějaké evropské úzy, na kterých jsme se podíleli, že jsme tam jasně seděli u stolu se všemi státy a řekli jsme si, jak to bude vypadat. A nevěřil jsem, že my jako Česká republika, sami si navrhneme tento až takřka nejzazší, ne úplně, ale takřka nejzazší termín a stalo se to.

Já samozřejmě vím, že zde běhá řada lidí a ti vysvětlují, že to skládkování samo o sobě je lepší než spalování, protože spalování je zase jiná lobby a podobně, ale víte, těch spaloven můžeme napočítat na prstech dvou rukou a jsou pod kontrolou. Myslím si, že tam je úplně jasně dáno, jaké mají exhalace, jaké mají parametry, dá se s tím pracovat, dá se tam pracovat s tím, co se udělá s odpadním teplem a tak dále, a ty spalovny já prostě nevnímám jako zlo. Já chápu, že nám to někteří podsouvali na výborech, že spalovna je větší zlo než skládka, ale podle mě nic horšího než skládka neexistuje.

Ale musím tady říct, a proto jsem tady zmiňoval od začátku, že mě mrzí, že starostové nebyli ti, co přišli s tím posunutím termínu, přišlo ministerstvo. Protože já vím, že desítky obcí, které neinvestovaly do svých skládek, já vím, že se chovaly zodpovědně, já vím, že prostě se chovaly tak, aby odpadové hospodářství byly schopny řešit na svém katastru a nevozily to někam jinam, proto říkám - vnímám to, ale doufal jsem, že ta diskuse bude postavena, stát zodpovědně navrhuje něco - a děkuji hospodářském výboru, většině členů, že podpořila to zkrácení o dva roky - a obce přijdou a řeknou, proč to chtějí jinak, a že by z té diskuse vzešel nějaký kompromis, případně. Ale my jsme před ten kompromis byli postaveni a vy jste (nesroz.) kolegové postaveni v tom hlasování.

Přijde mi to neférové a opakuji ještě jednou, buďme ambicióznější než pan ministr peacemaker, v tomto případě, a pojďme říct, že není problém ukončit skládkování v roce 2028. A co se týká třídících linek a dalších věcí, tak to určitě jak kolega Elfmark, tak další, jsou schopni na to vést velmi kvalitní, rychlou diskusi, jak to můžeme podpořit, kde se na to najdou peníze, jak můžeme ta opatření udělat, protože během osmi let jsme schopni odpracovat to, co ministerstvo předpokládá, že se stane během deset let. Rozdíl dvou let už není tolik, ale buďme, prosím, ambicióznější a žádám vás všechny, zkuste podpořit rok 2028. Myslím si, že to ve finále přinese pozitivum pro všechny obce.

Děkuji.

