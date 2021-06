Dolínek (ČSSD): V Belgii jsou horší vozovky než jsou zde mezi obcemi

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené senátorky, vážení senátoři, já děkuji za včerejší rozpravu, která byla poměrně velmi otevřená, nicméně přes všechnu úctu k Senátu musím říct, že občas byla ta diskuze malinko zavádějící.

Já bych chtěl zde na prvním místě poděkovat všem, kteří návrh sněmovny podpořili. A chtěl bych těm, kteří návrh kritizovali, něco málo k tomu ještě říct. Zaprvé tady zaznívalo často něco ve smyslu, že vlastně my dáváme nějaká práva cyklistům a oni žádné povinnosti nemají. To je úplná lež. Celý ten zákon silniční, když se podíváte, celý, od začátku do konce, je o povinnostem jak řidičů, tak cyklistů, tak chodců. Celý. To není o tom, že cyklisté tam mají teď jeden svůj paragraf. Všichni tam mají své povinnosti, všech se týká ten zákon, všichni už teď jich mají desítky, stovky a musí se podle nich řídit. To znamená, neplatí to, co tady zaznělo, že dostává cyklista nějakou výsadu. Ne, těch povinností má srozumitelně s řidičem automobilu. Jediné co, že my specifikujeme to, jaký je odestup. Další věc – zde bylo řečeno, že ten nejvíce zmiňovaný návrh, což je bezpečný odestup, nebyl dobře prodiskutován. To je další lež. Zaprvé, ta kampaň, kterou dělá pan Kreuziger se svým týmem běží přes rok a půl. Běží i díky jedné síti čerpacích stanic, běží na odborné úrovni i na popularizační úrovni. A běží ta diskuze i na úrovni legislativní více jak rok a půl. A chtěl podotknout, bylo zde často řečeno, že to je proti nějakým odborným názorům. Já se vás nechci dotknout, kolegové a kolegyně, byl to Senát, který poslal do Poslanecké sněmovny návrh zákona, že opilý cyklista může jezdit po silnici. Bylo to v rozporu s odborným názorem policie, Ministerstva zdravotnictví, lékařů a všech lidí pracujících v bezpečnostní oblasti na vozovkách. Všichni byli proti. A vy jste to přesto většinou svých hlasů do sněmovny poslali. A přesto jste to tam dali. A teď tady vyčítáte sněmovně, že jsme si my dovolili něco navrhnout, co možná nemusí mít stoprocentní podporu. Já si myslím, že diskuze ve sněmovně byla velmi relevantní. A prosím, aby i zde to bylo velmi věcné a dokázali jsme se bavit jinak než tak, že budeme návrh sněmovny shazovat na úroveň toho, že to nebylo někde prodiskutováno nebo že má někdo výhrady. Prostě daleko horší návrh přišel odsud ze Senátu do sněmovny. A pojďme se o tom ještě bavit. Já jsem to jasně řekl na plénu sněmovny tehdy, když jsem o vašem návrhu diskutoval, a zopakuji to zde. V případě, kdy by cyklisté měli bezpečný odestup garantovaný v zákoně, tak jsem schopen se o tom půl promile v krvi bavit.

Ale tam v zásadě není nic. A ještě použiji věci, které jste vy včera říkali, a to je, že jsou zde nekvalitní vozovky. Já si myslím, že v Belgii jsou horší vozovky často, než jsou zde mezi obcemi. Tam často mezi obcemi jsou vozovky, které jsou z kostek, jezdí se tam jednoznačně závody na nich ještě apod. Tady bylo řečeno, že to máme horší než ve zbytku Evropy. Nemáme. Máme srovnatelné povrchy jako jinde. A přesto všechno, že vy jste říkali, že jsou u nás horší vozovky, tak jste stejně navrhovali, aby někdo, kdo je podnapilý, mohl jet do provozu. To znamená, všechny ty argumenty si myslím, že jsou poměrně liché.

K helmám – víte, já si myslím, že helmy jsou přesně ten okamžik, kdy to nemá navrhovat poslanec, ale má to přijít z Ministerstva dopravy. Protože helma je věc osobní odpovědnosti. Já sám si o sobě rozhodnu, zda se ochráním, nebo ne. Předjíždění cyklisty není věc osobní odpovědnosti. Na předjíždění jsou dva – cyklista a ten, kdo ho předjíždí. To je jiný případ, než to, jestli já o sobě rozhoduji, že udělám ten hazard se svým zdravím a jedu bez helmy. Já ten hazard osobně nedělám, nedělá ho celá moje rodina, nedělá ho podle mě většina z Vás, ale je to o osobní odpovědnosti. Předjíždění ne. Tam to neovlivníte, jako cyklista. Tam to ovlivňuje prostě víc aspektů.

Petr Dolínek ČSSD



No, pivní kola. Včera zde zaznělo, že to Praha neumí vyřešit. Víte, že asi nemusím mít vřelý vztah s vedením Prahy v tuto chvíli. Souhlasím s tím, co tady řekl pan kolega Nytra, že proznačení stezek by mohlo být ideálnější, že víc bychom se měli v Praze soustředit na to, jak to udělat bezpečnější za stávajících norem než vymýšlet nové věci. Pan senátor má v tom bezesporu pravdu. Na druhou stranu nemůžu souhlasit s tím, co zaznělo, že Praha to neuměla vyřešit, tak si něco vymýšlí. Ono je to totiž zrcadlové k segwayům. Jestli si pamatujete, segwaye v Praze se pokoušelo vedení Prahy řešit. Zkoušelo to X způsoby. Až v okamžiku, kdy i vy, jako Senát, a děkuji vám za to, jste umožnili to, že zákon řešil explicitně, na návrh tehdy poslance TOP 09 segwaye speciálním paragrafem, tak do půl roku segwaye v Praze a v jiných městech zmizely. A stalo se to pro chodce, to město, příjemnější a bezpečnější. Bohužel i nyní přichází okamžik, kdy Praha přišla s žádostí o to, aby byl speciální paragraf schválen na takzvaná pivní kola, protože všechny jiné věci selhávají. Je to nepříjemné, občas se holt musí přijímat paragrafy, které nejsou tak univerzální, ale myslím si, že by měl zákonodárný sbor myslet na to, že i specifické potřeby by bylo vhodné řešit. A jinak, já si opravdu té diskuze vážím, ale prosím, pojďme se bavit o podstatě té věci. A to je, že se nedá vypočítávat, kolik lidí bylo nebo nebylo sraženo na kole, kolik bylo vytlačeno a jestli to stojí za to, jestli to je 5:1, 10:1 nebo něco podobného. Mně přišlo několik příběhů na e-mail od občanů této republiky, kde mi popisovali, že táta jel na oslavu svých narozenin a domů nepřijel za 3 dětmi. Prostě nepřijel.

Jsou to věci, které se staly. To je motivace, proč jsem byl ochoten a jsem ochoten stále za to bojovat. Jsou to prostě příběhy, které jsou velmi nepříjemné. Stávají se i řidičům samozřejmě. Stávají se i chodcům. Ale když máme řešení, které funguje v Evropě, proč bychom ho nemohli použít v ČR? Není to o ničem jiném.

A ještě o jednu věc vás prosím, než budete hlasovat. Zvažte opravdu to, že kdykoliv kdokoliv předjíždí automobil, tak stejně musí opustit svůj pruh, stejně musí vyhodnotit bezpečnostní situaci, stejně se musí zachovat, jako když předjíždí toho cyklistu. Není to nic jiného. Je to úplně to samé. Jenom cyklista zabere, jak říká pan kolega Nytra, 60 cm +++, automobil zabere 2 m +++, ale je to jinak stejná situace.

Poslední ještě věc k té diskuzi, která zde zazněla, a opět je to věcný argument, proto na něj reaguji, že když je cyklopruh, proč tam neplatí to pravidlo? Je to jednoduché. Je to souběžná jízda a řidič nedává blinkr, nevyjíždí a nevrací se. Je cyklopruh, řidič. Není tam žádný manévr navíc. Jsou to dva vedle sebe jedoucí. Mají svůj prostor, mají ho vyhrazený a mají ho pro sebe daný. Takže řidič nemusí udělat nic jiného, než že se řídí normálně předpisy.

Když tam není cyklopruh, ten rozdíl je v tom, že řidič musí udělat manévr, kdy vyjíždí zpoza cyklisty, předjíždí ho a zařazuje se zpátky. Proto tam není třeba, aby to bylo řešeno.

Já se omlouvám možná za ten ostřejší emocionální nástup, ale už mám těch diskuzí v této oblasti za sebou hodně. Ten zákon jako takový řeší řadu dobrých věcí. A já vás tedy slušně požádám na závěr, odpusťte mi ty emoce, ale zkuste prosím dát tomuto zákonu šanci. Děkuji.

