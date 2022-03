Dostálová (ANO): Hospodářská komora si žádný zákon sama pro sebe nenapsala

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem se samozřejmě také přihlásila ke slovům pana poslance Výborného, u kterého mě to tedy velmi mrzí, protože my jsme vždycky spolu měli korektní vztahy. Tak jenom, prosím vás. Hospodářská komora si žádný zákon sama pro sebe nenapsala, nikdo za to nedostal žádné peníze a tím, co jste řekl, urážíte Ředitelství silnic a dálnic, SŽDC, ČKAIT, Komoru architektů, mnoho poslanců, kteří se zúčastňovali kolegií a samozřejmě grémia ministryně, které jsme k tomu měli, a nemůžete to popřít. Mnoho z vás samozřejmě na těch jednání bylo. Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociaci krajů. Všichni tito každou pasáž zákona projednávali na pracovní úrovni a mohli se k tomu vyjadřovat. Tak prosím, neříkejme takovéhle věci. Nepatří to sem. Já si myslím, že si vzájemně našich korektních vztahů vážíme a toto nemáme zapotřebí ani jeden.

Co se týká systémové podjatosti, tak jak o tom tady bylo řečeno, to procentíčko nebo to promile, o kterých vy tady hovoříte, to jsou odsouzené, ale všichni dobře víme, že si někteří dokonce hejtmani sami na sebe uvalují systémovou podjatost, aby o tom projektu nemuseli rozhodnout, a pak měsíce a měsíce se hledá jiný kraj, jiný úřad, kdo to za ně rozhodne. Tohle k soudu vůbec nedojde a je to samozřejmě i o té systémové podjatosti. Děkuji.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama