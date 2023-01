Dostálová (ANO): Nestojíme frontu na mandarinky, sháníme podpultově léky pro svoje děti

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes jsme svědky toho, že se opět snažíme zařadit na jednání Sněmovny body k projednání, které trápí občany této země. A kdybych si mohla vsadit, tak se vsadím, že opět nebude ani jeden z nich zařazen, to znamená, všechny ty problémy, které trápí - obracíte se na nás v poslaneckých kancelářích, abychom nějakým způsobem podpořili vládu v tom, aby problémy řešila, tak bohužel asi ani dnes nedojde k zařazení, ale nebudu předbíhat, třeba budu mile překvapena.

Je potřeba si připomenout, že máme v Evropské unii několik zcela nelichotivých prvenství. Tak máme nejvyšší pokles reálných mezd v samostatné historii České republiky, ale dokonce nejvyšší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD.

Máme nejdražší cenu elektřiny a plynu v kupní síle ze všech zemí Evropské unie a to jsme exportéři Evropské unie, my vyrábíme elektřinu za pětistovku za megawatthodinu, ale všichni platíme zálohy mezi osmi a devíti tisíci měsíčně.

Máme dlouhodobě jednu z nejvyšších mír inflace ze všech zemí Evropské unie. Přes 80 % domácností pociťuje zdražování, 19 % je dokonce v zásadních problémech. A aby toho nebylo málo, tak jsme se dostali po třiceti letech od revoluce k tomu, že máme nedostatek léků. Ale máme nedostatek léků v České republice, když pojedete k sousedům do Polska, do Německa, tak žádné takové výpadky nejsou. Takže my dneska jsme v čase, kdy tedy nesháníme mandarinky, nestojíme frontu na mandarinky, za to sháníme podpultově léky pro svoje děti a pro svoje vnoučata.

Můj návrh dnešního bodu směřuje k trhu nemovitostí a k bytové krizi. Opravdu se na mě obrací mnoho mladých rodin, že situace pro ně je dále neudržitelná. My vlastně v České republice - a musíme si to neustále připomínat - máme 80 % vlastnického bydlení a pouze 20 % nájemného bydlení. A bohužel to vlastnické bydlení je samozřejmě vázáno hypotékou. Mladí lidé, kteří si pořídili vlastnické bydlení, šli do úrokových sazeb, které jim byly nabízeny, a vždycky jsme se pohybovali někde od dvou do čtyř procent. Tak samozřejmě tito mladí lidé, když si spočítali rodinný rozpočet, tak i když maminka zůstala na mateřské, tak to většinou zvládali. Ale situace dneska je zcela opačná. Mladí lidé skutečně současný stav v oblasti bydlení s vysokými cenami hypoték nezvládají. A já se ptám, a proto chci zařadit tento bod na jednání, co dělá vláda pro podporu bydlení v České republice? Jak chce pomoct mladým lidem, ale i třeba seniorům nebo zranitelným skupinám, k tomu, aby vůbec dosáhli na vlastní bydlení?

Neustále jsme četli o tom, že pro mladé lidi je velmi důležité, aby se co nejrychleji postavili na vlastní nohy, aby se osamostatnili, aby tzv. to mamahouse prostě nefungovalo, abychom těm mladým lidem dali zelenou do jejich života. A skutečnost je taková, že místo toho, abychom se všichni zamysleli a samozřejmě to postavili na těch pilířích, aby se vůbec dalo stavět v České republice, což samozřejmě alfa omega je i ten rychlejší efektivnější stavební zákon, získal zákon roku, ale bohužel současná vládní koalice jej zrušila a uvidíme a doufejme, že se podaří tedy aspoň v tomto roce nějaký nový rychlý dynamický stavební zákon schválit. To jsou ta úzká hrdla, která samozřejmě znemožňují a prodražují bytovou výstavbu.

A jenom pár čísel, abyste si udělali obrázek sami: Ceny bytových nemovitostí se dle Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí 2022 meziročně zvýšily o 16,6 %. Došlo také k navýšení indexu cen, neboli nákladů na nemovitosti obývané vlastníky, a to více než o 17 %. A to, že rostou ceny nemovitostí, je i v důsledku právě zmiňované nízké výstavby. Aktuální čísla hovoří také o tom, že dle České bankovní asociace za celý rok 2022 poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry ve výši 197 miliard, což představuje meziroční pokles kolem 60 %. A v meziročním srovnání za prosinec 2022 byl propad hypotečních úvěrů ve výši 82 %. Navíc se ještě zvyšuje úroková sazba na nově poskytnuté hypoteční úvěry.

A za této situace, kdy hovoříme o zastavení hypotečního trhu, tak současná vláda podporuje zvyšování úroků jako lék na inflaci. Přitom koalice v předvolební rétorice - a všichni jsme to slyšeli - opakovaně hovořila o výstavbě dostupných a sociálních bytů. Všichni jsme zaznamenali na všech mediálních vystoupeních - budeme stavět 100 tisíc bytů ročně. A já se ptám, kde jsou? Kde jsou ty byty? Kam můžu poslat mladé rodiny, které se na mě obracejí v poslanecké kanceláři, že zoufale shání byty tak, aby mohly založit rodinu a samozřejmě se postavily na ty vlastní nohy? Je potřeba si uvědomit, že čtvrtina období, které má tato vláda před sebou, už je vlastně vyčerpána. A já bohužel musím říci, že nevidím to pomyslné světlo na konci tunelu.

Ing. Klára Dostálová BPP



Musím se ptát, a proto chci zařadit tento bod na dnešní jednání, proč Ministerstvo pro místní rozvoj zastavilo podporu družstevního bydlení, kde mladí lidé si alespoň mohli sáhnout na státní podporu, pokud skládají tzv. družstevní podíl? Proč neexistuje žádná podpora majitelům vícegeneračních domů, aby mohli ty vícegenerační domy rozdělit na samostatné bytové jednotky? Dnes ve vícegeneračních bytových domech bydlí samotní senioři, ale ti nemají peníze na to, aby udělali samostatné koupelny a samostatné vchody, přitom by to byly opravdu strašně malé peníze, doslova by se dalo říci, že by to bylo za málo peněz hodně muziky a rázem by bylo řádově více samostatných bytových jednotek na trhu.

Dále se ptám - současnou situaci hypoték vnímáme všichni - proč se neřeší vícegenerační hypotéky? Proč se neřeší to, že ti mladí lidé budou mít tu dobu splatnosti prostě delší s garancí státu, tak aby se jim snížily ty splátky do vlastního bydlení? Dneska máte splatnost hypotéky 20 - 25 let, tak se pojďme bavit 35 - 40, protože rázem vám samozřejmě klesne splátka a znovu si mladí lidé budou moci dovolit jít i třeba do vlastního bydlení. Proč se nepokračuje v tom projektu, aby byty začal stavět stát? Vždyť stát má opravdu velké množství projektů, může jít do družstevní výstavby atd., ale v tom projektu, který naše vláda započala, se bohužel nepokračuje.

Jediné, co tedy vidím, je neřešení bytové krize, odklad stavebního zákona a vytváření vzduchoprázdna. Proto bych ráda zařadila tento bod, abychom se skutečně pobavili o tom, co my všichni poslanci této země můžeme pro zrychlení bytové výstavby v České republice udělat. A požaduji ho zařadit jako první bod ve středu 25. ledna. Děkuji moc za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

