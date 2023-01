Dostálová (ANO): Vláda Petra Fialy dosáhla za pár měsíců pár zcela nelichotivých prvenství

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slovo,

a dovolte, abych také se zmínila, vážený jeden člene vlády, dnes tady za hnutí ANO před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky předstupujeme s návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Ty důvody jsou již dnes zcela zřejmé, já je připomenu a následně se budu podrobněji věnovat v rozpravě tématům, které jsou mně jako stínové ministryni pro místní rozvoj nejbližší.

Vážení kolegové, vláda Petra Fialy dosáhla za předcházejících pár měsíců pár zcela nelichotivých prvenství. Máme nejenom nejvyšší pokles reálných mezd v samostatné historii České republiky, ale dokonce nejvyšší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD. Máme nejdražší cenu elektřiny a plynu v kupní síle ze všech zemí Evropské unie, a to jsme exportéři elektrické energie. Máme pětikoalici, která je údajně dle jejích vlastních slov oslavována v Bruselu, ale zcela ztratila důvěru svých občanů. Máme dlouhodobě jednu z nejvyšší měr inflace ze všech zemí Evropské unie, přes 80 procent domácností pociťuje zdražování, 19 procent je dokonce v zásadních problémech. Ve zdravotnictví nás pětikoalice posouvá rovnou do časů nedostatkové ekonomiky, kdy po svých známostech a pod pultem dnes nesháníme mandarinky, ale léky pro naše děti a vnuky. Pokud nám tato pětikoalice něco zcela jasně odprezentovala za posledních rok, tak je to přesně to, jak nemá vládnutí v naší zemi vypadat.

Má první a zcela zásadní připomínka směřuje k oběma koalicím. Obě tyto koalice hnutí ANO před volbami jak na běžícím páse vyčítaly, že jsme rozpočtově nezodpovědní, že máme příliš vysoké výdaje, že moc, znovu opakuji, že moc pomáháme českým domácnostem a firmám. To bylo vytýkáno vládě Andreje Babiše. Ano, v závěru naší vlády jsme museli přistoupit k navýšení vládních schodků, zdůrazňuji, že po dlouhodobém poklesu relativního zadlužení, které tak trochu všichni z pětikoalice opomíjí. Toto navýšení zadlužení však mělo své důvody. Dostali jsme se do bezprecedentní situace světové pandemie, kterou předtím žádná vláda na světě v takovém rozsahu neřešila, kdy jsme museli zachraňovat nejenom české firmy před bankrotem, ale hlavně lidské životy. Na druhou stranu a zcela objektivně se nám podařilo a udrželi jsme nezaměstnanost na nejnižší úrovni ze všech zemí Evropské unie. To je něco, z čeho žije i tato asociální vláda, na čem nemá vůbec žádné zásluhy.

Čemu však zcela nerozumím je, že tyto koalice, které se tak oháněly výroky o rozpočtové odpovědnosti, svou nekompetentností, laxností a nezodpovědností zvýšily schodek státního rozpočtu o 54 miliard. Ano, 54 miliard. To je přesně ta suma, o kterou jaksi tato vláda zapomněla požádat orgány Evropské unie, takzvaně certifikovat projekty a z těchto projektů následně nestihla zinkasovat finanční prostředky z evropských peněz. Padesát čtyři miliard. Přestože tyto peníze již zaplatili čeští daňoví poplatníci. Jenom pro pořádek, abychom skutečně byli féroví, tak je potřeba uvést, v jakém stavu jsme tyto evropské prostředky předávali této vládě my, naše vláda, vláda Andreje Babiše. Tak za prosinec, jsou to čísla za prosinec 2021, kde víte, že v prosinci 2021 byla jmenována nová vláda. Proplaceno v žádostech příjemců bylo 487,7 miliardy korun. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, tyto žádosti dávají dohromady takzvané ty řídící orgány, neboli ty orgány, které spravují ty jednotlivé operační programy, ze kterých čerpáme peníze na projekty, tak bylo ve výši 444,6 miliardy korun. Stav finančních prostředků v žádostech, takzvaná ta certifikace, to znamená, o kolik jsme požádali Evropskou komisi k proplacení - 445,7 miliardy korun. Je tedy zcela zřejmé, že zatímco rozdíl mezi vyúčtovanými žádostmi, platbou a certifikací byl za naší vlády v plusu - jedna miliarda korun. A bylo to proto, že tehdejší ministryně financí paní Alena Schillerová po nás doslova dupala každý měsíc, abychom skutečně dávali ty žádosti k proplacení, aby to nebylo na vrub státního rozpočtu. A tato vláda? Padesát čtyři miliard sem, padesát čtyři miliard tam. Chová se, jako kdyby byl státní rozpočet v nějakém dobrém stavu, že tyto peníze nepotřebuje. To je pro mě skutečně zcela nepřijatelné.

Druhá má zásadní připomínka směřuje k trhu nemovitostí a k bytové krizi, kterou současná pětikoalice zcela nezvládá, ale naopak ji prohlubuje. Vládní pětikoalice 13. května 2022 schválila roční odklad účinnosti stavebního zákona. Přitom náš stavební zákon, který skutečně byl rekodifikací stavebního práva v České republice, byl oceněn zákonem roku. Je to zákon, který reaguje na poptávku podnikatelů i běžných občanů. Nový stavební zákon měl zajistit rychlejší stavební řízení a to je jedno z hlavních úzkých hrdel, které tu dnes máme, a která nám prodlužují bytovou výstavbu. Ceny nemovitostí se dle Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí 2022 meziročně zvýšily o 16,6 procenta. Také došlo k navýšení indexu cen, tzv. nákladů nemovitostí obývaných vlastníky, a to více než o 17 procent. To, že rostou ceny nemovitostí, je i v důsledku nízké výstavby. To, že se nestaví, je v důsledku toho, že byl odložen náš stavební zákon. Dokud se pětikoalice nevzpamatuje, k poklesu cen bytových nemovitostí nedojde. Ale i já bych zde chtěla být fér a skutečně bych chtěla ocenit to, že alespoň vlastně na principu stavebního práva, protože pětikoalice chystá novelu stavebního zákona, tak se rozhodla spolupracovat s opozicí, a to je potřeba ocenit. Věřím tomu, že stavební právo v České republice dojde k nějaké dohodě, protože opravdu pro všechny stavebníky, ale i velké firmy, protože si musíme uvědomit, že díky tomu opravdu nepěknému prostředí stavebního práva v České republice se nám začínají vyhýbat i investoři, a to určitě není dobrá známka pro konkurenceschopnost České republiky. A podle mě, žádná další nová vláda by neměla neustále otevírat stavební zákon, protože tady skutečně pak už nejde o stabilitu prostředí jako takového.

Ještě mi dovolte pár včerejších čísel. Dle České bankovní asociace za celý rok 2022 poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry v objemu 197 miliard korun, což představuje celoroční meziroční propad kolem 60 procent. V meziročním srovnání za prosinec 2022 byl propad hypotečních úvěrů ve výši 82 procent. Navíc ještě úroková sazba a skutečně nově poskytnuté hypoteční úvěry v prosinci opět vzrostly na 5,98 procenta. Tady již, vážení kolegové, nemluvíme o poklesu, ale mluvíme o zastavení hypotečního trhu.

V této situaci současná vláda podporuje zvyšování úroků jako lék na vysokou inflaci, ale čeští občané nemají kde bydlet. Oni skutečně potřebují, abychom se alespoň zabývali tím, že DPH na stavební práce bude na nule, nebo že skutečně budeme inflaci řešit i pomocí jiných měnových nástrojů, než je jenom zvyšování úrokových sazeb.

Milí kolegové, v předvolební kampani jste opakovaně mluvili o výstavbě dostupných a sociálních bytů, dokonce jsme všichni na vašich tiskových konferencích zaznamenali, že máte v plánu postavit 100 tisíc nových bytů. Tak se ptám, kde jsou ty byty, kde jsou jakékoliv plány na výstavbu. Máte čtvrtinu vašeho funkčního období za sebou a zatím nevidím žádný výkres, žádný návrh, žádnou položenou cihlu.

Jediné co vidím, je neřešení bytové krize, odklad stavebního zákona, zastavení programů na MMR, které se výstavbou zabývaly. Dokonce v těchto zastavených programech si mohli mladí lidé požádat o takzvaný družstevní podíl, protože všichni tady pořád mluvíme o družstevní výstavbě. Ale to, že mladí lidé nedosáhnou ani na ten družstevní podíl, už současnou vládu a současnou pětikoalici nezajímá. Vytváří se vzduchoprázdno v oblasti bytové výstavby.

My jsme se neustále tady zabývali tím, že pětikoalice hodlá změnit své programové prohlášení vlády. No, já musím říct, že se tomu moc nedivím. Protože já jsem si dala práci, protože mně je samozřejmě gesčně velmi blízká kapitola Ministerstva pro místní rozvoj, tak tady bych chtěla jenom ukázat všem, že samozřejmě když budu listovat programovým prohlášením vlády, tak všude uvidíte kolonky nesplněno. (Ukazuje materiály do sálu.) Tam opravdu není zatím splněno skoro nic.

Dokonce když jsme se zabývali i tou problematikou bydlení, tak se říkalo, že brownfieldy z toho Národního plánu obnovy půjdou na bydlení. No, samozřejmě že nepůjdou. Výzva se vlastně teprve připravuje, jde zhruba o 2,8 miliardy, ale žádná výzva zatím není. Tam se čeká až teď v průběhu roku, což ale paradoxně opravdu přidělá vrásky na čele obcím a krajům, které jsou potenciálními příjemci z této výzvy.

Protože se málo říká to B - a už to tady naznačoval pan Havlíček - prostě je potřeba doříct to B a to je to, že všechny ty projekty musí být zrealizované do konce roku 2025 a vyúčtované nejpozději do poloviny roku 2026, kdy tento program končí. Takže my v roce 2023 ani na takto významné výzvy nemáme peníze, nemáme ani metodiku na to, jak ty projekty zpracovat a to se skutečně nacházíme v roce 2023. Kde je soutěž, kde je veřejná zakázka a tak dále? To znamená obce skutečně budou mít velký problém, aby tyto programy naplnily.

Musím konstatovat, že pětikoalice neřídí tuto zemi, neplní své sliby, ze Sněmovny udělala v podstatě politické kolbiště, byť jsme všichni skládali slib, že budeme pracovat zejména v zájmu našich občanů. Bylo by fajn, kdybychom všechny ty problémy, které naši čeští občané mají, byli schopni řešit společně, kdybychom byli schopni spolu komunikovat, kdybychom se tady akorát neválcovali. Tak to by skutečně čeští občané ocenili. Zatím k tomu ale nedochází.

Důsledkem toho a důkazem toho je i dnešní jednání o nedůvěře vlády, kdy jsme zatím zaznamenali jenom plamenné projevy jednotlivých ministrů. Chápu, že se potřebovali pochválit, ale myslím, že čeští občané to vidí jinak. Proto taky v průzkumech si vláda Petra Fialy nevede zrovna dobře.

Děkuji za pozornost.

