Drozdík (Republika): Orlované demonstrovali za svou nemocnici

Nejpozději do roku a půl by měla Orlová přijít o akutní péči.

S tím ale nesouhlasí nejen obyvatelé našeho města a jeho vedení, ale také sousední obce, které vyjádřili svou podporu i na svých webových stránkách.

"Určitě to míří ke snížení komfortu pro občany. Je i v našem zájmu, aby v Orlové ta nemocnice byla!" řekl v telefonickém rozhovoru starosta Rychvaldu, Ing. Ladislav Rosman. "Máme na tom zájem, my jako město máme pro občany senior taxi a tím nám jezdí občané jak do Bohumína i do orlovské nemocnice." doplnila Mgr. Šárka Kapková, starostka sousedního Rychvaldu.

Jak je vidět, v tomto boji nejsou orlováci sami a proti likvidačnímu plánu stojí téměř 60 tisíc obyvatel, kteří orlovskou nemocnici využívají! Jak jsem již na demonstraci uvedl, NESMÍME POLEVIT, demonstrace nesmí být prvním a zároveň posledním krokem, který proti tomuto arogantnímu plánu uděláme. Tak jak zástupci Kraje tvrdí, že to orlované nebudou mít za kvalitní péčí daleko, to samé můžeme říci i my. Karviná má dva špitály a jednu polikliniku - v Orlové nemůže být ani jedna nemocnice?

Apeluji znovu na všechny občany, sousedy - 16. července proběhne od 15:30 hod. mimořádné zastupitelstvo a to v Domě kultury - přijďte tam! 13. září proběhne Krajské zastupitelstvo v Ostravě. I tam by měli občané přijít a dát hlasitě najevo zastupitelům, že takhle s Orlovou NE!

Jen pro informaci - 33 zastupitelů hlasovalo pro tento návrh, 14 zastupitelů se hlasování zdrželo a zbylých 8 krajských zastupitel ani nepřišlo na projednávání! Náš krajský zastupitel Tomáš Miczka (SPD-SPO) byl mezi chybějícími. Velmi by ne zajímalo, co měl tak důležitého na práci, že nepřišel bojovat za občany svého města - za své voliče!

I přes nepříznivé počasí se na malé náměstí "u Moravy" sešlo přes 500 občanů (patří jim můj velký dík - tito lidé mají můj respekt), kteří velmi emotivně skandovali za doprovodu transparentů odsuzujících kroky krajského zdravotního rady, Martina Gebauera.

Ten svým projevem ale nenaplnil očekávání občanů. "Čekali jsme, že nám pan Gebauer odpoví na naše otázky, ne že bude omílat naučenou větu, kterou řekl v televizi." rozčiluje se jedna z účastnic včerejší demonstrace. Jeho vysvětlení nepřineslo žádné nové informace a dle hlasitého projevu negace demonstrujících vyplynulo, že se občané nenechají jen tak opít rohlíkem.

Perličkou bylo, když orlovskou nemocnici přirovnával k mladíkovi, který si opakovaně půjčuje od rodičů peníze, až nakonec peníze dojdou a přijde exekutor. Jeho výroky však orlovský zastupitel Petr Koláček (KSČM) označil jako lež.

"Lžou nám! Do dubna byla vyčíslena ztráta havířovské nemocnice na 10 milionů korun, karvinské - do které spadá i Orlová pak 11 milionů korun. Nechápe tedy, odkud Kraj vzal ztrátu orlovské nemocnice 30 milionů korun ?!"

A ředitel nemocnice Jiří Matěj? Ten sice na demonstraci byl přítomen, ale vystoupit před občany odmítl. celou dobu postával vedle náměstka a koukal do země. České televizi pak poskytl ve vysílání telefonický rozhovor, ve kterém řekl, že každá taková akce (demonstrace) může něco změnit, "je to jednání mezi politiky, takže uvidíme, co ta jednání, pokud nějaká budou přinesou." V závěru pak uvedl, že pokud se jim nepodaří přesvědčit lékaře i ostatní personál (cca 150 zaměstnanců), aby přešli z Orlové do Karviné, tak to může daný projekt narušit. Pokud však půjde vše podle plánu, má Kraj na tomto projektu ušetřit 40 milionů korun, které hodlá investovat do nemocnic (redaktor ČT se záměrně ptal na karvinskou nemocnici a její další rozšíření)

S panem Gebauerem jsem měl možnost hovořit i osobně, sdělil mi pár informací, a to nejen k nemocnici, ale také kolem ZUŠ. Hned druhý den ráno jsem jej pro jistotu požádal přes Facebook, zda je ochoten to, co mi řekl na demonstraci, autorizovat. aby mne pak nikdo nemohl nařknout, že lžu, nebo že jsem si to vymyslel, či že si dělám politickou kampaň. Pan zdravotní rada mi na to jen odpověděl, že si nemyslí, že bych tohle měl někomu argumentovat.

Když jsem dokončil své vystoupení na demonstraci, přistoupil ke mě a řekl mi, že si dělám výbornou politickou kampaň. Rád bych na to řekl následující - to, že se rozhodl Kraj likvidovat orlovskou nemocnici zrovna před volbami, není mé rozhodnutí. Bojoval bych o ni a dělal stejné kroky i kdyby to před volbami nebylo, a to i v případě, kdybych se neucházel o post orlovského zastupitele. Orlováci mne dávno znají, ví, že dělám spoustu aktivit již delší dobu, ať už akci Ukliďme Česko - Ukliďme Orlovou, portál eOrlová.cz nebo se podílím na záchraně orlovské ZUŠ J. R. Míši (a to již přes dva roky).Dělám to, protože jsem přesvědčen, že je to správné, že by lidé měli bojovat o své město, že by měli být jeho patrioti a vytvářet aktivit, které mají společenský význam. Ale chápu, orlovskou lidušku mi už dříve předhazovali jako politickou kampaň.

Některé petiční archy byly odevzdány již dnes ráno, ty zbývající se posbírají koncem tohoto měsíce. Pak bude následovat jejich předání hejtmanovi. Už teď ale vím, že petici nepodepisovali jen orlované, svůj nesouhlas s přeměnou na mega LDN podepisovali i občané z Havířova, Bohumína a Karviné.

V závěru bych jen doplnil pár odkazů na média, která se o demonstraci a boj orlovanů za nemocnici zajímala. Na demonstraci dorazil např. štáb České televize, Polaru. a místní televize ITVO. Pro Primu či Novu nebyla zřejmě tato akce zajímavá. Z novinářů, kteří projevili zájem to pak byla ČTK, Český rozhlas a Deník.

Musím říci, že nebojujeme jen o nemocnici, ale i o orlovskou lidušku a celkově o budoucnost našeho města. Poslední roky jsou pro Orlovou velmi depresivní, lidé se chtějí stěhovat, jsou naštvaní, protože se neustále něco bourá, stěhuje a pro mladé rodiny s dětmi tady nic pomalu nezbude. Nenechme si z Orlové udělat sociální vesničku - Orlová má na to, se stát městem pro život, městem, do kterého se budou rodiny rády stěhovat a budou pyšní na to, že zde žijí. Já osobně se nehodlám ztotožnit s argumentem hejtmana že se "šetří tam kde se má a kde se musí."

Nejen já, ale i jiní jsou přesvědčení, že program Restart Moravskoslezského kraje, není určen pro Orlovou. Nevím jak se na to díváte Vy, ale proč se do Ostravy může vyjednat investice za téměř miliardu na výstavbu Černé kostky, Bílého stínu i nové koncertní síně a pro Orlovou není cca 30 milionů na opravu budovy současné ZUŠ J. R. Míši či na záchranu orlovské nemocnice? To až nám bude ouvej, tak nám žádná Černá kostka či Bílý stín nepomohou ... Stát nelze takto řídit, kdo určuje priority, do čeho investovat a do čeho ne?

Vážení občané, mí sousedé ... NEDEJTE SE! Bojujte! A nezapomeňte, 13. září zasedá Krajské zastupitelstvo ... pojďme jim společně říct do očí, že si nenecháme srát na hlavu.

