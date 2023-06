Dufek (KDU-ČSL): Tisíce let, tisíce let trvá manželství jako svazek muže a ženy

reklama

Já kvituji, že vystoupení paní Richterové bylo takové rychlé, stručné, logické, racionální, takže chtěl bych v tomhle módu pokračovat.

Asi nepřekvapím, když v podstatě hned na začátku řeknu, jako zpravodaj tohoto tisku navrhuji jeho zamítnutí, a pokud by jakýmsi způsobem tato věc neprošla, tak navrhuji i případné vrácení předkladatelům k přepracování návrhu. Proč to dělám? A znovu říkám, zůstávám u jednoho argumentu.

Navrhované znění o tom, že manželství je svazek dvou lidí za této situace, která je v naší společnosti, dává skutečně poměrně oprávněnou obavu, že do nějakých pěti, deseti let nastane zmatek. Zmatek v naší společnosti, že v podstatě všichni budou nějakým způsobem chtít manželství, možná i skupiny více osob, možná i jakoby nějaké... Já nechci nějakým způsobem už teď jako úplně dávat nějaké další případy. To znamená, zachovejme tady tenhle základ našeho právního systému. Tisíce let, tisíce let trvá manželství jako svazek muže a ženy. Bylo to tak za otrokářské společnosti, bylo to tak za feudalismu, bylo to tak v minulých stoletích, bylo to tak za komunismu i nacismu, byť byly různé systémy, které vymýšlely na začátku i různé experimenty. Ale v konečné fázi stejně i tyhle zrůdné systémy zjistily, že jestli ta společnost má fungovat, tak tou základní buňkou musí být rodina, založená na manželství, na vztahu mezi mužem a ženou. Toť vše.

