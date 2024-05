Exner (STAN): Bezpečnost něco stojí a budeme jí muset zaplatit

reklama

Konference „Vnitřní bezpečnost a odolnost státu II.“ ve sněmovně – tvrdé téma hned na začátek týdne.

A co tam mimo jiné zaznělo?

Všemi projevy se táhlo jak červená nit, že bezpečnostní složky a armáda zajistí bezpečnost pouze ve spolupráci s veřejností, která se na tom musí výrazně podílet. A také to, že bezpečnost něco stojí a budeme jí muset zaplatit a nebo jí nebudeme mít. Chápeme, že abychom měli bezpečné auto, musíme zaplatit bezpečnostní pásy, airbagy a ABS. A aby to fungovalo, musí si každý cestující ten pás zapnout. U bezpečnosti státu je to stejné.

Tomáš Pojar, bezpečnostní poradce premiéra: Evropa musí svou obranu myslet vážně, dělá to pro sebe. 2 % na obranu jsou naprosté minimum. Když je nedáme teď, budeme muset v budoucnu vydávat 5, 6 nebo 7 %.

Jan Jireš, vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany: Kdo mluví o strašení válkou, chce paralyzovat obranyschopnost ČR a ať je to z blbosti nebo záměrně, pomáhá ruským zájmům oslabit vůli k obraně našeho státu a našich spojenců.

Michal Koudelka, ředitel BIS: Ruská agentura Voice of Europe, která uplácela německé poslance AfD, měla plán nejen ovlivňovat volby do Evropského parlamentu, ale také následnou špionáž v Evropském parlamentu.

Vladimír Vlček, generální ředitel HZS: Pouze 15 % kritické infrastruktury má nouzové napájení elektřinou. Stačí vypnout elektřinu a nic nebude fungovat. Lidé se ptají: Kde mám kryt, masku, zajištění vody a potravin? Takové zajištění by stálo biliony korun a nebylo to ani za bolševika a nebude to nikdy. Bez spoluúčasti každého jednoho občana to nepůjde.

Pavel Fischer, senátor, předseda výboru pro bezpečnost: Čínské IT produkty jsou bezepčnsotní riziko. Proto USA vyloučila čínské dodávky z veřejných zakázek. Je třeba, aby USA a EU měly stejné bezpečnostní standardy.

Karel Řehka, náčelník generálního štábu: Hybridní válčení není jen dezinfo, ale mnoho dalšího. Debilní (lživý) narativ je nutné zabít lepším (pravdivým) narativem.

Libor Kutěj, ředitel Ústavu zpravodajských studií: Kognitivní válčení probíhá ve zcela odlišném prostředí – v mozcích lidí. Útočník se snaží ovlivnit lidské myšlení a to vede ke změně chování – mění to způsob, jakým oběť myslí. To následně mění vzorce společenských norem.

Jan Beroun, ředitel vojenského zpravodajství: Čína je z hlediska bezpečnosti náš nepřítel. Čínská elektroauta jsou jezdící kamery a sensory a snímají v reálném čase okolí, místa, infrastrukturu, obličeje a tak dále. Čínské firmy se nemohou vyhnout předávání informací tamějším bezpečnostním službám.

David Dlouhý, rektor policejní akademie: Zranitelnost elektroaut spočívá v jejich trvalému připojení k internetu, které umožňuje ovládání auta na dálku nepřítelem – např. zamčení v autě, zastavení auta v myčce nebo v tunelu. Důležitý je přístup při navrhování výrobků „SECURE BY DESIGN“.

Miroslav Hofírek, ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany: Ruské a čínské hrozby nesmíme vnímat podle sebe. Je tam naprosto jiné vnímání obětí vlastních i cizích. Jiné vnímání času. Rusko podkopává vnitřní i vzájemnou soudržnost demokratických zemí. Sám Gerasimov mluví o to, že konflikt se Západem nemá začátek ani konec, je permanentní. Rusko využívá k válčení všechny nevojenské i vojenské prostředky v poměru 4 : 1 ve prospěch nevojenských. Ruský stát vyžaduje od každého občana osobní oběť.

Exner (STAN): Rusko i Čína stupňují svoje vlivové dezinformační operace. Petice proti Exner (STAN): Chceme euro, ODS to brzdí Exner (STAN): Atentát na Fica. Rusko. Výcvik ruských Specnaz, ten se nezapomíná Exner (STAN): Nesnáším, když se Češi prezentují jako malý bezmocný národ

