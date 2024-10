Exner (STAN): Pokuta pro občany za to, že nemáme euro

Proč je hloupé, že Česko ani Švédsko nemají euro?

Včera jsem ve Stockholmu zaplatil kartou 396 SEK za večeři v pizzerii.

Středový kurz dle ČNB byl včera 1 SEK = 2,22 CZK.

Moneta mi strhla z účtu 916,98 Kč, tedy mi prodala švédskou korunu za 2,3156 Kč, tedy s přirážkou 4,3 %, tedy 39,43 Kč.

To je skvělý a bezrizikový zisk pro banky a pokuta pro občany za to, že nemáme euro. Chápu, že to banky, jejich vlastníci a akcionáři chtějí udržet co nejdéle, ale jak dlouho ještě jim to budeme baštit?

