Faltýnek (ANO): Když tady zní nesmysly, tak na to musím zareagovat

Hezký večer, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo.

Já jsem si dal dneska závazek, že nebudu vystupovat. Ale po vystoupení mé vzácné kolegyně Verunky Vrecionové, prostě nemůžu. Omlouvám se Verunce, omlouvám se vašim prostřednictvím, pane předsedo, samozřejmě, se omlouvám Verunce.

Ale když tady zní nesmysly.. a to říkám jemně, jemňoučce, tak na to musím zareagovat. Za prvé je potřeba si ten zákon o střetu zájmů fakt přečíst, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Jenom uvedu základní skutečnost. Zákon Lex Babiš, který byl přijatý, novela o střetu zájmů, byl přijatý jenom kvůli Babišovi. To přece všichni víme. My, našich 47 poslanců, v minulém volebním období hlasovalo proti. Naši vzácní koaliční partneři, sociální demokracie a KDU-ČSL hlasovali pro. Zákon prošel.

Autor tohoto paragrafu, který je 4c a zní: "Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účastníka společníka obchodní společnosti."

A autorem byl pan Chvojka, ministr pro legislativu. A já jsem se ho stokrát ptal. Pane Chvojko, v minulém i v tomto volebním období, můžete mi říct prosím vás pěkně, proč jste tam tedy nespecifikovali přesně, jak ten veřejný funkcionář s tím majetkem má naložit? A jeho odpověď, ale i odpověď všech, kteří ten zákon schvalovali, byla. Ne, to je rámec - (Předsedající upozorňuje na čas.) - protože konkrétní postup by byl protiústavní.

Děkuji.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec

