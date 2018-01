Faltýnek (ANO): Sami budeme aktivně pro vydání hlasovat

Já se moc omlouvám. Většinou na bláboly a nesmysly - ale vezmu si tu modrou knihu, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Už jsme z ní dlouho necitovali ty vaše slavné padáky, CASY, Pandury a další věci. Takže ať už to bude dneska nebo v pátek. Nicméně nerozumím moc tady této hysterii kolegy Kalouska, když my dva s panem Babišem jsme jasně řekli, že chceme být vydáni, že budeme sami aktivně pro vydání hlasovat. A mimo hnutí ANO neznám subjekt ve Sněmovně, který by byl pro nevydání. Neznám takový subjekt.

Takže je to pouze technická záležitost, kdy jsme chtěli prostě mít prostor a čas se k té kauze vyjádřit a říct na to svůj vlastní názor. Ale pokud Sněmovna rozhodne jinak, tak to samozřejmě budeme respektovat. Děkuji.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Hlasujme o vydání nebo nevydání poslanců co nejdříve, jde o naši věrohodnost Okamura (SPD): Přerozdělováním migrantů je vážně omezena suverenita členských zemí EU, tedy i České republiky Michálek (Piráti): Ze státního manažera státní firmy se stal vlastník Černochová (ODS): Pane premiére Babiši, tohle je opravdu vláda odborníků?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV