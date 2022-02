Farhan (ANO): Nedomyšlené, rychle ušité

reklama

Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Než začnu, tak si dovolím zareagovat na pana ministra, vaším prostřednictvím, na jeho odpověď.

Teď bych jenom krátce okomentoval, budu stručný, vejdu se do 5 minut, předlohu. Vláda zde předkládá novelu ve zrychleném režimu legislativní nouze. Já sám za sebe si myslím, že k tomu není žádný věcný důvod. Tato novela je natolik závažná, že by se měla projednávat jak v prvním, druhém, tak v třetím čtení, abychom prostě nevylučovali řádnou věcnou demokratickou diskusi k tomu.

Chtěl jsem poděkovat i za ty pozměňovací návrhy, které tady vzešly, protože, jak už jsem na zdravotním výboru na některé věci upozorňoval, tak došlo z mého pohledu aspoň k částečné nápravě, takže za to děkuji, čímž se zkrátí i můj projev.

Co se mi tam nelíbí, určitě to byly ty kompetence vlády k restrikcím, aby docházelo k omezování venkovních aktivit, zoologických zahrad, táborů, mateřských školek, vysokých škol atd. Osobně se domnívám, že když dojde už k tak závažné situaci, že by se zavíraly školy, je lepší použít nouzový stav, než pandemický zákon.

Opakovaně bylo sděleno, že ten pandemický zákon by se používal na dobu nezbytně nutnou, což si myslím, že i nouzový stav se dá použít na dobu nezbytně nutnou, a je to dostatečný nástroj.

Co mně tam chybí? Chybí mi tam garance ušlého zisku. O té vlastně nebyla ani zmínka na začátku, když tento zákon byl představován. Pro korektnost musím říci, že nebyl ani v tom minulém, a není ani v tomto. Na druhou stranu současná vláda deklaruje podporu živnostníkům, malým a středním podnikům, ale v tomto zákoně vysloveně uvádí, že se hradí jen skutečná škoda, což z podstaty věci vylučuje ušlý zisk. Tím je režim pandemického zákona výrazně méně příznivý, než je režim nouzového stavu, kde je na to myšleno v § 36 krizového zákona. Týká se to hlavně restaurací, vleků a dalších provozoven. A nejzávažnější právní výhradu, kterou jsem měl, byl § 8a, podle kterého je možné ukládat karantény a izolace ústním způsobem, telefonem, esemeskou.

Z mého pohledu to byla i moje kritika, která zazněla na zdravotním výboru a částečně zde byla napravena. Rozumím tomu, že vlastně tímto způsobem se předkladatelé snaží vyřešit problém karantén ukládaných podle platného zákona 258/2000 Sb. Domnívám se však, že původní zákon nebyl nedůvodný, alespoň v minimální míře to zhodnotilo, zda je karanténa nadále nutná, nebo již izolace musí skončit. Tady bych se jenom krátce zastavil a chtěl jsem říct, že věřím, že při předkládání státního rozpočtu dojde, řeknu k podpoře hygien a že dojde k navýšení počtu zaměstnanců na hygienách, kteří jsou v tuto chvíli zavaleni.

Doufám, že v rámci v uvozovkách redukce nebo úspor nebude saháno na místa, která se týkají jednotlivých hygienických stanic. Já se pak, až toto budeme probírat někdy v březnu, na to pana ministra zeptám, ale bylo by to z mého pohledu škodlivé, kdyby došlo ke snížení počtu zaměstnanců hygienických stanic. Aby v takto závažné věci týkající se osobní svobody byla karanténa rozesílána SMS, je velmi nešťastné. Neumím si představit, že by např. uvalení vazby na někoho z nás prostě přišlo esemeskou. Jak už tady bylo i řečeno, co budou dělat lidé, kteří jsou v exekucích, často mění telefony, lidé co ty telefony ztrácejí, jak se bude hodnotit doručení a další.

Ale říkám, to zde bylo nějakým způsobem již komentováno, ale já to vidím jako velký problém. Co mě ještě zaujalo. Zákon mluví o osobě pověřené, ale nikde není řečeno, kdo by to mohl být. Zase na zdravotním výboru jsme se dozvěděli, že by to mohl být třeba ředitel školy, což je v pořádku, protože si myslím, že děti nebo rodiče to od ředitele školy vezmou. Ale ne vždy, pokud by třeba osobou pověřenou byl ředitel firmy, šéf, vedoucí. Ne každý chce, aby mu chodily večer esemesky týkající se karantény od přímého nadřízeného nebo nepřímého.

Za mě mi to přijde celé nedomyšlené, rychle ušité. Ještě mi dovolte, abych teď citoval, nebude možná ta citace úplně přesná z minulého týdne, kdy vlastně měl rozhovor pan ministr Válek v televizi, kdy uvedl i prohlásil: "Situace je pod kontrolou, všechno běží. Děti mohou jezdit na hory. Pokud se počty nakažených nepřehoupnou přes 60 tisíc, až 60 tisíc, myslím, že tam potom řekl až 80, tak situaci zvládáme. Pokud by se tato čísla zvýšila, budeme muset nějakým způsobem zakročit".

Z toho jsem nabyl dojmu, že situace opravdu je pod kontrolou a že víceméně se nic neděje. To je i jeden z důvodů, proč nemůžu podpořit tento zákon v legislativní nouzi. Děkuji.

