Farský (STAN): Změna Ústavy má velkou podporu mezi občany

Teď zde vystupuji jako předseda klubu Starostů a nezávislých, jejichž tématem přímá volba starostů je dlouhodobě. Je to téma, které samozřejmě má velkou podporu a asi i proto tady přistál tento návrh na stole. Má velkou podporu mezi občany s tím, že by chtěli, aby nebyli starostové výsledkem nějakého vyjednávání poražených stran, které si pak mezi sebou vyberou možná ještě někoho, kdo se dostane do zastupitelstva až tím, že někdo jiný odstoupí, aby vůbec v zastupitelstvu byl, a vyšlou ho do zastupitelstva a pak na pozici starosty. A tím pádem ta volba neodpovídá vůli voličů. To je situace, která je skutečně nepříjemná a která se děje v České republice, je to zklamání lidí z toho, proč šli vůbec k volbám, když pak neodpovídá ten výsledek jejich volbě. Ono to není jenom v přímé volbě starostů, ono je to i v tom, jak jsou nastaveny volby do komunálu. Je to dáno tím, že ve chvíli, kdy tam máte výrazné zvýhodnění a nezvýhodnění toho většinového principu, tak to funguje tak, že se mnohdy stane, a teď budu konkrétní. U nás v obci, když v roce 2010 proběhly volby, tak vítězná kandidátka měla z jednadvaceti členů té kandidátky devatenáct lidí s nejvyšším počtem preferenčních hlasů, dva další se tam dostali z jiných uskupení. Ale ve finále v zastupitelstvu měla dvanáct mandátů. Ta malá uskupení jsou tam svým způsobem zvýhodněna a pak to vede k tomu, co se často děje v české politice, že jsou různé béčkové kandidátky. A kdo jste se pohyboval v komunálu, určitě jste o nich slyšel, kdy si ten předpokládaný dominantní a možný vítěz voleb založí ještě jednu kandidátku, aby mu to, co mu vezme ten systém, aby mu nahradila tato druhá kandidátka.

A tady je právě otázkou, jestli to není spíše ten problém. Ten volební systém, který znevýhodňuje toho vítěze na úkor těch, kteří rozdrobí ty další hlasy, jestli tam není ta podstata, to zklamání a ta deformace voleb více než v tom, jestli volba bude přímá nebo bude nepřímá. Starostové a nezávislí dlouhodobě přímou volbu prosazovali a prosazují, ale zároveň je potřeba o ní vést širokou diskusi, protože to není tak, že napíšete pár řádků do Ústavy, budeme volit starosty a hejtmany přímo a tím dosáhneme změny k lepšímu všeho. Ono to tak vůbec není, protože to, co bude skutečně tou náročnou a složitou diskusí, která bude rozhodovat o tom, jestli případná přímá volba starosty bude úspěšnou nebo nebude úspěšnou, je to, co bude v tom zákoně, který bude měnit pravomoci rad, zastupitelstev, který bude umožňovat určitá veta, bude umožňovat přeskupení těch jednotlivých sil v zastupitelstvu mezi jednotlivými orgány obce. Tam se bude rozhodovat o tom, jestli přímá volba starostů bude úspěšným projektem nebo ne. Ne v tom, jestli dopíšete jeden řádek nebo dva řádky do Ústavy a budete říkat, že tím jste zavedli přímou volbu starostů, protože tím opravdu k ní nedojde. A to je největší slabina toho návrhu, že on nemá ten zákon, není k němu připojen, byť v minulosti byl vypracován do sněmovny i předložen, není k tomuto návrhu přiložen ten zákon, který toto upraví. A ona to je velice složitá agenda, protože řekněme si na rovinu, jak velký je problém to, že nemáme přímou volbu starostů? Nevytvoříme náhodou větší problém tím, že ji plošně zavedeme s pocitem, že jsme tedy vyšli vstříc volání, ale ve výsledku budeme mít problematicky řízené obce? Nezpůsobíme trochu neuváženým krokem, že takto narychlo chceme měnit Ústavu, více problémů v samosprávách než jich vyřešíme? A to je velice seriózní a vážná diskuse, ke které je potřeba přistoupit. Proto i vzhledem k tomu, že jsme v minulém volebním období tento zákona předložili, dokonce jsme právě předložili i ten zásadní, ten změnový, který prošel i legislativou vládní, takže byl, myslím, rozpracován velice konkrétně a dopodrobna. A zaváděl přímou volbu starostů právě u těch menších obcí. Tam, kde třeba už dnes dochází k tomu, a to mi přijde, to na čem by mohla panovat shoda, protože už dnes máme situaci v obcích, ve kterých není zřízena rada, tak se výrazné a větší pravomoci kumulují v rukou starosty. Tam ta přirozená cesta k tomu, aby tento starosta byl volen přímo, je vcelku daná. A to je třeba cesta, kterou bychom se mohli takto vydat, skutečně bych varoval před tím, abychom se plošně vrhli k přímé volbě starostů. A i ta volba, i ta debata, my vedeme skutečně širokou a myslím, že ze skutečností starostů, která tady je, tak je tak i tam je to diskutabilní, protože samozřejmě ta přímá volba má svá pozitiva, ale ona také rozděluje a když na malé obci budete mít dva kandidáty, ve dvousethlavé, třísethlavé obci a budou mezi sebou bojovat o starostu, tak to skutečně možná udělá silného starostu, ale polovina lidí může být poražena, která se bude cítit, že vlastně úplně do té obce nepatří a není tak vyslyšena.

Může to také vyvolat problémy. S tím my máme... často jsou potíže v našich malých obcích vůbec najít kandidáty na starostu, takže je někdo na kandidátce, pak se přemlouvá, ať to tedy za těch pár tisíc korun měsíčně vezme s tou odpovědností, která na něj ale je naložena a která je neomezená v těch oblastech trestně právních a odpovědností majetkové. A má ji úplně stejnou jako kdokoli další, jenom takřka žádnou odměnu, tak je složité vůbec toho člověka najít. Nebude se nám náhodou po přímé volbě starostů stávat, že vlastně nebudeme mít kandidáty na starosty, protože nebudou pro tu neuvolněnost v té funkci a pro tu odpovědnost, která je obrovská, tak se dávat všanc té kampani, která dokáže být skutečně nepříjemnou.

Těch debat, které jsou potřeba podle mého názoru s tím vést a těch pohledů, které je potřeba řešit, je skutečně hodně. A proto jsme se i rozhodli jako Starostové a nezávislí, že ve spolupráci s dalšími určitě všichni budete přizváni, že bychom chtěli nejpozději v průběhu dubna nebo na začátku května uspořádat seminář, kam pozveme odborníky ze zemí nám, řeknu, kulturně a právně blízkých, to znamená Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. Říci si, jak to u nich funguje, kde mají slabiny, co vyhodnotili a skutečně poučit se od těch, kteří to zavedli a neřešit to bombasticky tím, že řekneme: všichni starostové, všichni hejtmani už na podzim budou voleni v přímých volbách, mluvím o starostech.

A tím jsme zavedli přímou volbu starostů a pojďme si zatleskat, jak jsme prosadili úžasnou změnu. Pojďme to udělat skutečně zodpovědně, protože tady mluvíme o 6 250 obcích, pokud by to mělo být plošné. A může to skutečně způsobit obrovské problémy, které tento návrh žádným způsobem neřeší. A ta širší debata na tom zákonu, kde se budou přerozdělovat pravomoci, kde budou muset vzniknout nějaká vyvažování, nějaké varianty, nějaké brzdy, tak ta bude skutečně složitá, ale je skvěle připravená v tom, že můžeme čerpat ze zkušenosti těch okolních států, které už historicky nebo v poslední době přímou volbu v těchto místech zavedli. Takže to tady avizuji dopředu, že ten seminář se zahraniční účastí určitě uspořádáme a že v této fázi ale zavedením přímé volby starostů není v tom, že bude přijatá změna Ústavy, ta je v tom, jak se podaří dohodnout ten zákon, změnu zákon a obcích, změnu zákona o krajích. A pokud ta se podaří dohodnout, tak napsat do Ústavy, že jsou starostové a hejtmani voleni přímo, to je to nejmenší.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jan Farský SLK



autor: PV