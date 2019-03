Feranec (ANO): Ochrana manželství vyvolává zbytečné spory ve společnosti

Dámy a pánové,

dovolte i mně několik slov k této problematice. Jsme ve sloučené rozpravě a někteří předřečníci vystupují pro zákon o manželství pro všechny, někteří vystupují pro ochranu manželství, když to takhle zkrátím. Já osobně nebudu hlasovat ani pro jeden zákon. Ani pro první, ani pro druhý. Vysvětlím i důvody, proč nebudu hlasovat pro ochranu manželství. Podle mne tento zákon je zbytečný. Před čím nás chrání ten zákon? Nebo chrání před kým? Já si troufám říct, že moji rodinu nebo vaši rodinu neohrožují jiné osoby. Můžeme ji ohrozit jenom my sami tím, jak se chováme. Takže z toho pohledu považuji ten zákon, ochrana manželství, za zbytečný a vyvolává zbytečné spory ve společnosti.

Ale já nebudu hlasovat ani pro zákon o manželství pro všechny. Vysvětlím důvody. Proto, že dle mého názoru on neřeší praktické problémy. Já rozumím, že ti lidé nemají stejná práva, nebo chápu to. Pokud bychom se bavili, chtěli řešit, nevím, právo na informace o zdravotním stavu, řešme ten konkrétní paragraf. Pokud bychom chtěli řešit vznik společné jmění manželů, řešme konkrétní paragraf občanského zákoníku. Pokud bychom chtěli řešit problematiku při osvojení, řešme konkrétní paragraf občanského zákoníku. Ale toto ten návrh nepředpokládá. Ten návrh je velký, revoluční skok. Všechno vyřešíme. A úplně bez ohledu na tradice, na historii, na vnímání. To si myslím, že není správné. Já chápu. To jsou hodnotové věci, které se časem mohou měnit. To se mění. To se může stát. Já bych upozornil na jeden problém. Já jsem se podíval a právníci ví, co je to ASPI, Automatizovaný systém právních informací. Podíval jsem se do ASPI, napsal jsem si heslo manželství a podíval se, kolik právních předpisů tento pojem používá. 347 platných a účinných právních předpisů používá tento pojem. Pochopitelně občanský zákoník, trestní řád, občanský soudní řád, zákon o dani z příjmů, insolvenční, azylový, ale například katastrální vyhláška. A já se ptám. Udělal někdo porovnání, co to způsobí? Tato změna. Já jsem si četl důvodovou zprávu. Neudělal. Řeší tam jenom pár paragrafů občanského zákoníku. Neudělal porovnání, co to způsobí. Takže z mého hlediska je přijetí toho zákona skok do tmy.

Opakuji znovu. Bez toho, aby někdo udělal srovnání těch 347 právních předpisů, co udělá tato jedna změna jednoho paragrafu, je to skok do tmy. My se rozběhneme, skočíme a nevíme, jestli je tam zeď nebo propast. Vůbec netušíme. A možná je to vývoj. Možná je to pokrok, že takhle ta doba jednou musí přijít a my s tím nic neuděláme. Možná, že to skutečně nezastavíme. Ale pokud to můžeme zbrzdit o tři roky, tak bychom to měli udělat. A já to udělám.

Děkuji.

Mgr. Milan Feranec ANO 2011



