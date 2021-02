Feri (TOP 09): Pandemický zákon je výsledek velmi křehké politické dohody

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vážený pane senátore, já pokládám pandemický zákon za výsledek velmi křehké politické dohody a jsem velmi rád tomu, že vláda s opozicí spolupracovala. Senát sehrál velmi dobrou úlohu, protože se podařilo odstranit legislativně technický nedostatek, jestli to tak mohu pojmenovat. A je dobře, že se sem tento návrh v této podobě vrací. Na druhou stranu musím říci, že jsme v trochu jiné situaci, než ve které jsme byli, když začínala jednání o této předloze, a sice je tu žádost o prodloužení nouzového stavu, nebo resp. řeší se také to, jestli má vláda vyhlásit nouzový stav nový.

Dnes tu schválíme pandemický zákon. A když to řeknu úplně naplocho, schválíme tady zákon, který bude velmi pravděpodobně, pakliže tedy stále platí to, co zmínil pan ministr zdravotnictví na jednání, které jsme před chvílí měli, že tady vlastně budou tři paralelní systémy. Jeden neaktivní, to bude ten pandemický zákon. Opatření budou stále vyhlašována podle krizového zákona, to znamená budou to opatření krizová. A do toho bude ještě zákon o ochraně veřejného zdraví.

A tady to prosím mějte na paměti. A rád bych, aby to pan ministr možná vysvětlil. Když tedy tady schvalujeme pandemický zákon, a dohodli jsme se, že ho chceme, protože to není jenom rovnítko k nouzovému stavu, jsou tam prostě nějaké záruky, které pokládáme za nutné, to znamená například, že to bude odůvodňované, že tam bude nějaká úprava náhrada škody, že máme třeba - to nevím, jestli úplně taky vešlo v nějakou širší známost - že kdokoli z nás poslanců a senátorů bude moci přednostně žádat o informace, a to je myslím velmi dobré, když se vás zeptají občané, nevím, kdy se třeba něco otevře, nebo jak se tady toho obchodu dotýká to opatření, tak ministerstvo bude muset přednostně odpovědět do 14 dnů.

Ale nerozumím tomu, proč, když schválíme pandemický zákon, tak by část těch v současné době krizových opatření nešlo podle toho pandemického zákona vyhlásit. Proč to ministerstvo nechce? Proč už nechce dát všem těm podnikatelům, kterým zavřelo obchody, jasné vodítko, že můžou v nějakém režimu, který byl určen a není tak neurčitý, jako je to u krizového zákona, že mohou žádat o tu náhradu škody. Já bych to měl za dobré. Nehledě na to, že ta opatření podle pandemického zákona budou muset být podrobněji zdůvodňována. To znamená, z jakého důvodu vláda chce ten nejtěžší kalibr, to znamená krizová opatření, v rámci nouzového stavu, a nevyužije ten pandemický zákon? To tady opravdu potom děláme píárovou věc, protože ten zákon bude ležet. Já rozumím tomu, že nejtěžší, nebo nejsilnější kalibr je ten nouzový stav, pak je ten pandemický zákon a potom je zákon o ochraně veřejného zdraví. Ale proč nevyužijeme ten pandemický zákon, když ho máme?

Za nás - my podpoříme senátní vratku. Jak říkám, je to úprava myslím si zdařilá a v tom čase to bylo maximum možného. Na druhou stranu, když jsme něco přijali, tak ať tady nevytváříme zákon pro zákon, ale ať ministerstvo řekne, ano, tak to přepíšeme a udělá to tak. Ale ne, že se tady prostě řekne, bude pokračovat nouzový stav, nebo vláda vyhlásí opětovně nouzový stav, a všechno pojede ve starých kolejích. To jsme tady opravdu ten týden potom, když to takto bude, vlastně vynaložili vniveč, byť možná čas toho pandemického zákona přijde třeba za měsíc nebo za dva. Děkuji.

Dominik Feri TOP 09



