Feri (TOP 09): Píšeme tu zákon, u nějž si nejsme vůbec jisti výkladem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády.

Už se všichni těšíme na daňový balíček, ale předtím bych chtěl, aby nebyl oslyšen jen náš názor k pozměňovacím návrhům paní kolegyně Červíčkové.

My vítáme pozměňovací návrh B2, který snižuje hranici pro čipování štěňat. Je to z naší pozice poměrně logické, protože právě boj s množírnami, tak je něco, čemu se tu věnujeme, a tento návrh by mohl být další z nástrojů, kterými by se snad s množírnami dalo bojovat a dalo v tom boji i zvítězit.

S čím ovšem máme významný problém - a nejsem první, který to tu bude zmiňovat, tak je to zmiňované ustanovení k pozměňovacímu návrhu B3. A sice, že provoz útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o toulavá a opouštěná zvířata se zakazuje. Možná nejdřív na úvod, co se tady tím pozměňovacím návrhem může domněle tvrdit, a jaký signál to může vysílat. Může to vysílat ten signál, že ty útulky, tzv. soukromé, takže dělají něco špatně. A proto bychom jejich činnost měli zakázat. To je po mém soudu pochybená úvaha. Podle mě bychom měli ty útulky naopak podpořit a tomuto tématu se více věnovat.

V dnešní době je registrovaných útulků 293. A bohužel, takovou zásadní systémovou změnu... takové významné omezení jejich fungování bych očekával s důslednou analýzou, která by jasně říkala, kolika útulků se to dotkne, a kolika útulků, pro kolik útulků by to znamenalo konec jejich fungování.

S tím se bohužel s ohledem na to, že to je pozměňovací návrh, který nemá náležitosti důvodové zprávy, ke kterému není zpracovávána RIA a má toliko odůvodnění, tak s tím se bohužel tento návrh nevypořádává a nejsou pro to sneseny patřičné argumenty.

Je-li toto v gesci obcí, tak bych také považoval za velmi nutné, aby v tom návrhu bylo i stanovisko Svazu měst a obcí, které tam není. A to nejen z hlediska, řekněme, nějaké administrativní náročnosti, ale především z hlediska peněz. Kolik by ta spolupráce s těmi obcemi měla stát, jaké nároky to na ty obce bude klást a kdo to zaplatí. Protože ukládat obcím je velmi jednoduché, ale už se pak na to nepomýšlí z hlediska financování, už se na to nepomýšlí z hlediska rozpočtového určení daní.

No a protože s kolegyní Červíčkovou prostřednictvím pana předsedajícího sedím v ústavněprávním výboru, tak se nemohu nevyjádřit k otázce právě té spolupráce a toho výkladu. Ony ty zákony nemusí být nezbytně psané do naprostého detailu, protože právě ty legislativní mezery se překonávají výkladem. Na druhou stranu musíme mít na paměti, že tomu výkladu soudnímu, který je závazný, předchází výklad správních orgánů. Máme-li tu napsáno, že když ten útulek nespolupracuje s obcí, tak se zakazuje, tak z toho není úplně patrné, jakou formu by ta spolupráce měla mít. Jestli je to spolupráce v podobě nějaké veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi tím útulkem a tou obcí, nebo jestli se jedná o spolupráci toliko, řekněme, informativní, indikativní. Protože prostě obec ví, že tady má nějaký útulek a že s ním bude spolupracovat.

Praxe těch správních orgánů, které vedou to přestupkové řízení a případně ukládají správní tresty, to znamená krajské veterinární správy, tak ta může být velmi odlišná. Co se bude dít? Povede se v nějakém kraji nějaké správní řízení, přestupkové řízení? Proti tomu se ten útulek odvolá, protože samozřejmě nechce být zakázán, chce vykonávat dál tu svoji prospěšnou činnost. No a pak teprve se bude moci bránit...

Děkuji za zjednání klidu, pane místopředsedo. No a po té uložené pokutě, nebo respektive potom, kdy tedy ten správní orgán konstatuje, že ten útulek má být zakázán, přičemž v sousedním kraji může ta krajská veterinární správa klidně konstatovat: No, to je v pohodě, my si to ustanovení vykládáme tak, že prostě spolupráce stačí, když starosta ví, že je tady útulek, komunikuje s nima, oznamuje ta nalezená zvířata, a tak podobně. No tak omlouváme se, my jsme tady v přísném kraji, no a nemůžete dál fungovat. Pak je samozřejmě možnost se bránit v režimu správního soudnictví. To znamená podat příslušnému soudu, ke krajskému soudu, správní žalobu, případně podat kasačku na Nejvyšší správní soud.

A myslím, že všichni tušíte, kdo se s tím někdy setkal, že dostat to do tady té fáze a mít závazný právní výrok od Nejvyššího správního soudu, tak to jsme někdy tak jako za tři roky. To znamená, že tu píšeme nějaký zákon, nebo je tu předložen nějaký návrh, u nějž si nejsme vůbec jisti výkladem, nejsme si jisti, co to v praxi způsobí a na nějaké závazné rozetnutí toho problému bychom museli čekat tři roky. To znamená, tady z toho hlediska je potřeba buď upřesnit, trvá-li na tom paní navrhovatelka, anebo ten návrh vůbec nepřijímat, což si myslíme, že je podle našeho soudu úplně to nejlepší.

Takže tento návrh je problematický a vyžadoval by širší debatu předem. To znamená už před samotným předložením nějaké předlohy. To se ostatně podává i ze stanoviska Ministerstva zemědělství. Cituji: "V dané souvislosti je však nutno upozornit, že návrh mění dosavadní koncepci fungování útulku pro zvířata, aniž by byl předem projednán s dotyčným subjekty a aniž by zohlednil možné dopady na tyto subjekty."

Samozřejmě není možné spravedlivě po paní navrhovatelce požadovat, aby obepsala všech těch 293 útulků, to vůbec ne. Ale zjistit alespoň nějakou, řekněme, zeptat se deseti patnácti z nich, jaké by to na ně mělo mít dopady, nebo mohlo mít dopady, bych požadoval za více, než vhodné a přiléhavé.

Děkuji za pozornost.

