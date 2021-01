Feri (TOP 09): Selhali jste u všeho, na co jste sáhli

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

no tak to poslední, co jsem si představoval, že tady dneska uvidím, bude to, že vládní poslanci fňukají, že kritizujeme vládní rezervační systém. Co máme dělat? Máme říct je to báječný, je to zalitý sluníčkem, dejte další státní vyznamenání? To jste se zbláznili, ne?

Když nás tady kritizujete, že nepředkládáme žádné vlastní řešení, tak co máme dělat? Vždyť vy máte ty stovky úředníků, vy máte to ministerstvo. Co tam ty lidi dělají? To je přece vaše úloha, vy jste vláda, vy vládnete. My jsme opozice, my oponujeme, ale předkládáme i vlastní řešení, které bohužel ignorujete.

Takže ano, kritizujeme vás, protože jste selhali. Selhali jste u vládní očkovací strategie, u rezervačního systému. Selhali jste u kompenzačních dotačních systémů. Selhali jste u všeho, na co jste sáhli. Tak se nedivte. Ale je to vaše odpovědnost, vy máte ty stovky úředníků, vy máte ty lidi, tak se nedivte, že pak tady za to dostáváte.

