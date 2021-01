Feri (TOP 09): Uvědomujete si vůbec, jaký signál tím dáváme?

reklama

Vážený pane senátore, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Je zjevné, že pro tento návrh tu není tak úplně jistá podpora, jako je to u návrhů ostatních. A ten důvod, proč se tady vlastně dneska potkáváme, je ten, že vláda je prostě neústupná. Že řekne, chceme ten bič na právnické osoby, chceme prostě trestat ty hospodský, kteří si dovolili v zoufalosti otevřít, tak tam dáme tři miliony.

My jsme navrhovali, aby ty pokuty nebyly tak přísné, aby nebyly likvidační. Ale u toho se pojďme zastavit. Za současné situace, po mnoha měsících vlastně hladovění a mnoha měsících toho, že podnikatelé nemají ty příjmy, které pro udržení jejich živnosti by byly dostatečné, tak je likvidační pokuta i deset tisíc, i dvacet tisíc, prostě. A najednou sem přijde pan ministr a řekne - dáme tam tři miliony, arbitrárně tři miliony. To je úplně absurdní. Uvědomujete si vůbec, vážení kolegové a vážené kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, jaký signál tím dáváme? (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu.)

Kdyby vláda věnovala takovou energii tomu, aby ta opatření vysvětlovala, aby je odůvodňovala, jako věnuje energii do toho, aby ty podnikatele trestala, no tak to bych sem přišel a to bych vás pochválil, to bych vás nekritizoval, jak si tu často stěžujete. Ale to se bohužel nestalo. My jsme tu navrhovali pozměňovacími návrhy, aby ty pokuty byly nižší, aby nebyly likvidační. Co udělala vláda? Na sílu to odmítla. No a pak se tady musí prostě nějakým způsobem pytlíkovat podpora napříč poslaneckými kluby, jsme tu obcházeni, podpoříte to, nepodpoříte to.

Ten signál, který vysíláte, je jasný. Chceme bič, nebudeme se s vámi bavit, zjišťujte si sami, co je po právu, co po právu není, my vás chceme hlavně trestat. Vysvětlovat vám nic nebudeme, odůvodňovat také ne.

Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Feri (TOP 09): Je nejvyšší čas dát šanci mladé generaci Feri (TOP 09): Vy ignorujete lidi, kterým devastujete živobytí Feri (TOP 09): Pan ministr Blatný nastoupil do jedoucího vlaku, který neví, kam jede, třeba proti zdi Feri (TOP 09): Nouzový stav nemá být normou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.