Ferjenčík (Piráti): Chceme vědět, jestli EET má nějaký přínos pro podnikatele

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si dovolím přednést postoj Pirátů k tomuto návrhu. My jsme v době zavádění EET velmi kritizovali Ministerstvo financí, jak slibovalo věci, které následně nesplnilo. Kdy například slibovalo, že postaví ten systém InHouse, následně IBM vyfakturovala stovky milionů, protože ministerstvo nezvládalo v časovém termínu a celá řada dalších věcí. Na řadu těch problémů, které reflektoval Ústavní soud, my jsme dopředu upozorňovali. Upozorňovali jsme na ty nesmysly ohledně e-shopů, ohledně plateb kartou a dalších. Dneska existují třeba v Praze obchody, které jediný způsob platby, co akceptují, je bankovní převod. Takže vy přijdete do obchodu, normálně dostanete fakturu a jdete domů. Ten obchod má všechny platby přes internet a rozhodně tam nehrozí nějaké daňové úniky, ale jenom si zjednodušuje byrokracii, kterou na něj tento stát uvalil.

Teď věcně k tomu dnešnímu návrhu. My si nemyslíme, že je šťastné rušit EET v § 90, protože to je poměrně komplexní zákon a vyžaduje nějaké vyhodnocení. My bychom chtěli skutečně prostudovat tvrzení Ministerstva financí, že výnos je 5 miliard a porovnat tento údajný výnos s náklady na implementaci a provoz toho systému. Ostatně jestli tady kolega z ANO, jestli se nemýlím, uvedl, že jeho firmu to stálo 9 400, tak při 200 tisíci podnikatelích to dělá skoro 2 miliardy korun. A zaplatit 2 miliardy za to, abychom vybrali 5 miliard, to se blíží efektivitě smlouvy s firmou Kapsch na výběr mýtného. Což tedy není žádná velká hitparáda. Takže pro nás jsou zásadní, jaké jsou reálné náklady na implementaci a provoz toho systému jak na straně státu, tak na straně podnikatelů. Je pro nás důležité, kolik a zda hrozí arbitráže jak ze strany dodavatelů systémů pro EET, tak ze strany například zahraničních firem, které EET zavedly a vynaložily na to nemalé peníze. Zajímá nás, kolik tyto náklady můžou státu přinést, respektive kolik nás to může stát všechny.

Chceme vědět, jestli EET má nějaký přínos pro podnikatele, jestli jsou tam tedy skutečně funkcionality, které pomáhají firmám. Případně, jestli ten systém má potenciál nějaké takové funkcionality přivést, například zjednodušit daňové přiznání ve chvíli, kdy máte EET. A aby skutečně to nebyl nástroj, který je jenom bič, který jenom škodí, ale aby to mělo nějakou přidanou hodnotu uživatelsky pro podnikatele. Proto v případě, že ten návrh nebude hlasován v jediném čtení v § 90, tak ho podpoříme, abychom tyto informace mohli vyhodnotit v dalším projednávání toho zákona. A v případě, že to bude v devadesátce, tak to nepodpoříme.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

