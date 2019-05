Ferjenčík (Piráti): EET nemá žádnou přidanou hodnotu pro podnikatele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěl bych za prvé upřesnit svůj výrok z minulého jednání o tomto zákoně, kde jsem nepřesně uvedl, že jídelny v Poslanecké sněmovně budou ty poslední jídelny bez EET. Kromě těch v Poslanecké sněmovně to budou ještě jídelny celé řady dalších veřejných institucí, takže stát to pro sebe nezavádí plošně, zatímco na soukromý sektor to zavádí.

Dále jsem chtěl reagovat na kolegu Faltýnka, který velmi nepřesně interpretoval moje výroky z rozpravy v Otázkách Václava Moravce. Pan Faltýnek říkal, že vláda přesně vyčíslila náklady na EET, nicméně já jsem mluvil o něčem úplně jiném. On mluvil o nákladech na straně státu a já jsem mluvil o nákladech na straně soukromého sektoru a ty vláda nevyčíslila. Vláda nespočítala, kolik bude stát podnikatele pořízení pokladen. Vláda nespočítala, kolik je bude stát ta byrokracie navíc. A to je to, co mi vadí, že se nikdo nezabývá tím, jestli náhodou náklady na zavedení tohoto opatření pro soukromý sektor nebudou vyšší než daňový výnos. Já se obávám, že budou.

Dále opět upozorňuji na to, že třetí a čtvrtá vlna EET je v praxi nevymahatelná. To, jestli někdo vydá, nebo nevydá účtenku, nezávisí na tom, jestli má, nebo nemá EET pokladnu. To je ten základní problém třetí a čtvrté vlny EET, a to je ten důvod, proč je zákon úplně nesmyslný a prosazujete ho jenom z PR důvodů, jenom proto, aby to dobře vypadalo, že něco jako že děláte v té věci boje s daňovými úniky.

Hlavní problém elektronické evidence tržeb je, že nemá žádnou přidanou hodnotu pro podnikatele. Ten systém zvyšuje administrativní zátěž, je to další věc navíc, kterou musí podnikatelé vyplňovat, pořizovat si na to zařízení, někdo, kdo vůbec nepotřeboval internet ke svému podnikání, si ho teď musí pořídit, a přitom to nemá žádnou přidanou hodnotu, žádné povinnosti se nezrušily, žádné zjednodušení nenastalo. Je to prostě jenom represivní systém, který nepřináší nic, co by pozitivně motivovalo podnikatele používat ho dobrovolně. Podle mě EET, kdyby bylo dobře vymyšlené, tak má být dobrovolné a podnikatelé se do něj mají hlásit sami, protože jim to zjednoduší podnikání. Cesta represe podle mě nebude fungovat. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost!)

Takže bych vás chtěl všechny požádat: za prvé zamítněte tento zákon, jak jsme navrhli my spolu se zbytkem opozice. Pokud ho tedy nezamítnete, protože marketingové oddělení hnutí ANO zavelelo jinak, tak podpořte pozměňovací návrhy, které zfunkčňují ten zvláštní režim, podpořte to, ať si můžou živnostníci tisknout účtenky sami. Vždyť je přece úplný nesmysl, aby je museli razítkovat nebo ručně vyplňovat formuláře, které si mohou předvyplnit na počítači. Vždyť je úplný nesmysl jednou za čtvrt roku posílat devadesátiřádkový seznam o denních tržbách dopisem na daňovou správu, aby to někdo založil do nějaké složky a nikdy to nepoužil. Vždyť je to úplně hloupé opatření, takže zfunkčněme ten zvláštní režim. A pokud ani tohle nejste ochotni podpořit, tak aspoň prosím opravte tu proceduru tak, abychom mohli o těch návrzích hlasovat v logickém pořadí. Za prvé abychom mohli hlasovat o všech návrzích kolegy Stanjury a stejně tak abychom mohli hlasovat nejprve o tom, že vánoční kapři budou vyňati z EET úplně a až potom bychom hlasovali o tom, jestli mají mít papírový režim. Stejně tak, abychom nejprve hlasovali o tom, že se hranice pro povinnost DPH posouvá na 2 mil. a až potom o tom, že se posouvá na 1,5 mil. Tak, prosím, opravme aspoň tu proceduru.

Děkuji za podporu mých návrhů.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

