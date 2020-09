Ferjenčík (Piráti): Kolik věcí se zlepší díky koronaviru?

reklama

Člověk má tendenci podléhat trudnomyslnosti, ve chvíli, kdy vláda nezvládá řešit ani ekonomiku země ani epidemii. Uvědomil jsem si ale, kolik věcí se díky tomu zlepší, tak se s vámi podělím.

1) Spravedlivější rozdělení příjmů a oslabení krize bydlení ve velkých městech.

Druhá vlna definitivně udělá z home office standard a začne být normální bydlet třeba u Teplic a jeden až dva dny dojíždět za prací do Prahy. To přinese spoustu peněz do regionů a oslabí to poptávku po bytech ve velkých městech.

2) Digitalizace státní správy

Z věcí, které byly v dubnu pokus se v říjnu stane standard. Začne být možné vyřizovat úřední věci emailem, úředníci budou muset umět s počítači, procesy se budou chystat na digitální cestu, místo toho, že digitalizujeme papírový proces. Obecně ohromně stoupne jak ochota, tak schopnost digitální služby nabízet a používat.

3) Revize kvalifikačních požadavků na některé pozice ve veřejném sektoru

Ukáže se, že na trasování jsou nakonec lepší operátoři call centra, než vyskoškolsky vzdělaní hygienici. Krize donutí stát revidovat to, kdo může dělat jakou práci tak, aby to odpovídalo potřebám pozice. To povede k otevření státní správy lidem a v důsledku i k větší kvalitě.

4) Inovace ve školství

Učitelé se budou muset naučit spoustu nových věcí, tahle zkušenost sama o sobě posune náš vzdělávací systém dál.

5) Nižší zdanění práce

Při všech výhradách, které k současnému vládnímu návrhu mám je v něm jedno pozitivum, konečně se výrazně hne se zdaněním práce v ČR směrem dolů. Je jasné, že během pár let to bude nutné kompenzovat zvýšením jiných daní, ale věřím, že se do současného stavu, kdy zaměstnavatelé odvádějí státu cca 44 % toho, co mají pro své zaměstnance, nevrátíme.

6) Čistší životní prostředí

Méně zboží, méně splodin. Co si budeme povídat, je to vyzobávání pozitiv tam, kde moc nejsou, ale aspoň něco, že ano.

7) Babišův konec v politice

Konečně si i voliči hnutí ANO uvědomí, že Andrej Babiš je úspěšný podnikatel, protože je to dobrý obchodník, který má konexe. Řídit ve skutečnosti nic neumí. To jakým způsobem vláda promrhala ty tři měsíce, které si koupila na přípravu na druhou vlnu, je neodpustitelné a věřím, že důchodci, kteří Andreje Babiše volí a na které tahle liknavost dopadne nejsilněji, mu to spočítají.

Jaké další dobré zprávy napadají vás?

