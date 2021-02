Ferjenčík (Piráti): Lidé umírali po stovkách denně, přesto vláda tu situaci ignorovala

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve si řekněme, co vedlo k předložení této novely. Ty důvody jsou dva. První důvod je daňový balíček, který udělal díru do rozpočtu 100 miliard korun a vláda odmítla tuto daňovou změnu tehdy zapracovat do toho schvalovaného rozpočtu.

Ten druhý důvod je, že pan premiér v červnu rozhodl, že druhá vlna covidu nebude, že už plošná opatření nikdy nebudou a že nemáme jako opozice strašit druhou vlnou a že není potřeba se na ni připravovat. V rámci toho vláda navrhla i státní rozpočet bez jakéhokoliv plánu, jak se s tom možnou druhou - co bychom za to dneska dali, kdyby byla jenom druhá ve chvíli, kdy se nám rozjíždí čtvrtá vlna covidu - tak bez toho, abychom se vůbec na tu druhou vlnu připravili.

Takže v tom vládou schváleném rozpočtu, který nakonec protlačila i Sněmovnou, vůbec nepočítali s tím, že by mohla přijít nějaká koronakrize, přestože samozřejmě to celý svět tehdy už věděl. Tehdy už byla ta čísla obrovská, umírali lidé po stovkách denně, přesto vláda tu situaci ignorovala. Z toho důvodů tu teď máme tuto novelu.

Paní ministryně říká - no, vy jste ta zlá koalice, co chtěla ty peníze nechat státu místo toho, aby je rozdala lidem jako my. Jenže takhle to vůbec není. V tomto rozpočtu nejsou žádné peníze, které se dávají občanům místo toho, aby je dostal stát

Těch 100 mld., co vy jste nevybrali na daních, tak o ně jste nesnížili výdaje státu vůbec. Tady není ani jedna koruna úspor, to znamená, vy jste vzali těch 100 mld., co jste nevybrali, nechali jste si je v rozpočtu, ještě v tom schváleném, tím pádem jste neupravili žádným způsobem výdaje a nyní děláte to, že říkáte no, a protože se to nevybere, tak si musíme půjčit o 100 mld. víc.

Takže způsob, jakým s vláda vypořádává se snížením daní, je ten, že všechny ty peníze, co nevybere, si půjčí. Chováme se, jako kdyby si člověk, co nemá na nájem, si ještě vzal spotřebitelský úvěr na novou televizi. Přesně tak se chová naše vláda. To přece není normální si půjčit peníze na snížení daní, které potom ti samí lidé budou muset zaplatit i s úroky. Lidi úplně zbytečně budou platit úroky za daně, které jsme teď nevybrali a které budeme muset splatit v budoucnu.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

To je úplně nepochopitelný krok a kdo schválí tenhle rozpočet, zabetonuje daňový balíček do našeho rozpočtového systému tím způsobem, že podíl mezi úsporami a zvýšením dluhu bude nula úspor, všechno na dluh. To přece nedává smysl. Stát měl aspoň něco z těch 100 mld. ušetřit. Potom bychom se mohli bavit o tom, jestli s tím naloží efektivněji stát nebo lidé, ale ve chvíli, kdy stát si nesebral z výdajů nic a jenom si na to půjčuje, tak to samozřejmě ti lidé nakonec zaplatí, akorát se to o něco odloží, ale to vám je jedno, protože se chováte stylem po nás potopa. To je asi ta základní výhrada proti tomu návrhu. Potom máme obavu, že vládní rozpočtová rezerva nemusí být využita na pomoc podnikům, ale že to vláda použije na předvolební dárky, jak to už udělala v roce 2020. To je naše obava. Paní ministryně se dušuje, že nic takového neplánuje, ale to si povíme asi v červnu nebo v září. Já doufám, že tomu slibu, co dala na rozpočtovém výboru, dostojí. Každopádně, těch slibů už jsme slyšeli bohužel až příliš.

Z těchto důvodů Piráti ten návrh rozpočtu nepodpoří. Jsme přesvědčeni, že s těmi 100 mld. se dalo naložit lépe, zvláště ve chvíli, kdy dnes řada podniků je v naprosto katastrofální situaci, a že to plošné nevybrání daní, které nejvíce pomohlo nejbohatším, například nám poslancům, tak prostě byl špatný krok.

Děkuji za pozornost.

