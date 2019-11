Ferjenčík (Piráti): Nevidíme důvod, aby výdaje na zbrojení rostly rychleji než výdaje na vzdělávání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych představil některé pozměňovací návrhy, které předkládám za klub, některé za sebe a dvě doprovodná usnesení.

Nejprve obecně, jak my jsme jako klub Pirátů přistoupili k těm pozměňovacím návrhům ke státnímu rozpočtu. My jsme navrhli vládě velký úsporný balíček v rozsahu 12,7 mld. korun a díky tomuto úspornému balíčku je možné reálně potom pokrýt finančně ty pozměňovací návrhy, kde naopak výdaje navrhujeme zvýšit. Takže snažíme se, aby zhruba odpovídaly úspory, které navrhujeme dosáhnout v tom rozpočtu zvýšeným výdajům, které navrhujeme v oblasti priorit. Takže dovolte mi, abych odůvodnil především ten úsporný balíček, to je 12,7 mld. korun. Hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu číslo 3913. A tento návrh navrhuje navýšit rozpočtovou rezervu vlády o tuto částku. Jde to z kapitol částečně omezení slev na jízdné, omezení dotací velkým agrokomplexům, omezení dotací sportovním svazům. Pak jde o mírné snížení rozpočtu Ministerstva obrany, tak aby rostl o 10 % a ne o 13 %, jako je tomu dnes. Myslím si, že tento nárůst je stále velmi velkorysý a nevidíme důvod, aby výdaje na zbrojení rostly rychleji než výdaje na vzdělávání. A potom navrhujeme úspory v provozu státu. Ostatně kolegyně Valachová už hovořila o tom, že kapitola obsluha státního dluhu je nadsazená. Stejně tak je ve VPS zcela zbytečná kapitola na pokrytí zaměstnanců, které nyní stát nemá a časem je možná mít bude.

My navrhujeme tuto půl miliardu škrtnout a dát do rezervy. Na co by měla ta rezerva sloužit. Především na financování navýšených výdajů ve vzdělávání. My chceme, aby vláda dodržela sliby, které dala učitelům a zvýšila jim platy více. Stejně tak chceme, aby bylo respektováno usnesení Poslanecké sněmovny v této věci. Dále chceme, aby se posílily investice do infrastruktury, především tedy do oprav a výstavby železnic. Tam navrhujeme navýšení o 6 mld. korun. Jsou asi ty dva hlavní návrhy. Potom kolegové předkládají menší pozměňováky. Já ještě odůvodním svoje osobní pozměňovací návrhy. To je návrh 3916 - to je posílení financování nestátních škol. Velmi podobný návrh jsem předkládal i vloni spolu s dalšími kolegy z opozice. O co jde? Jde o to, že nestátní školy dostávají navýšení na platy s ročním zpožděním oproti školám státním, a to včetně škol, které třeba vůbec nevybírají školné. Takže největší problém je právě s tímto mají například církevní školy, v sociální oblasti nebo ve zdravotní oblasti, církevní gymnázia, ale i nestátní školy, z nichž řada funguje neziskově jenom aby pokryly náklady na své fungování vzhledem k tomu, že poskytují úplně stejnou veřejnou službu jako školy státní, tak nevidíme důvod k této diskriminaci, proto navrhuji tedy posílit rozpočet Ministerstva školství na dorovnání nestátním školám, tak aby mohly učitelům platit stejně jako školy veřejné.

Dále navrhuji omezit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky a navýšit financování adiktologie. Jde o to, že prezident republiky utrácí 2,4 mil. ročně za právní služby. My máme pochybnosti o tom, že ty služby vůbec dávají smysl, často si je prezident způsobil sám svými neuváženými výroky tyto náklady.

Myslíme si, že by je měl financovat ze svého. Proto navrhuji snížit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky na právní služby o 2,2 mil., dát to na adiktologii. Podobně navrhuji snížit rozpočet - toto je tedy pozměňovací návrh číslo 3923, k tomu se také hlásím. Dále se hlásím k návrhu číslo 3915, to se týká opět rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky, konkrétně Lesní správy Lány. Navrhuji snížit rozpočet Lesní správy Lány o 50 mil. korun, a to ze dvou důvodů. Za prvé, stále je v policejním vyšetřování, jsou vyšetřovány transakce, které se v této oboře děly, a za druhé, obora v tomto rozsahu by měla být schopná zůstat soběstačná. Myslím, že je potřeba asi tedy zlepšit hospodaření spíše než žádat o dotace státní rozpočet. Opět navrhuji, ať to jde na adiktologii, jinými slovy na boj se závislostmi.

A poslední pozměňovací návrh, který navrhuji, je... Kromě těchto tří pozměňovacích návrhů navrhuji ještě dvě doprovodná usnesení, a to doprovodné usnesení číslo 3924, je to usnesení k rozklikávacímu rozpočtu. Rozklikávací rozpočet už zavedly Mariánské Lázně, zavedla ho Praha, zavedla ho dokonce i Poslanecká sněmovna, můžete se sami podívat, díky naší iniciativě, stejně tak ho zavedl Nejvyšší kontrolní úřad. My si myslíme, že je na místě, aby, pokud se ukázalo, že to může fungovat v malém, aby to fungovalo i ve velkém na úrovni státu. Hlásím se k doprovodnému usnesení pod číslem 3924 a dále se hlásím k doprovodnému usnesení číslo 3925, které vyzývá Kancelář prezidenta republiky, aby prostředky z této kapitoly, z kapitoly 301, nesloužily k financování životních nákladů sponzorů prezidentské kampaně současného prezidenta. Možná jste zachytili v tisku, že sponzoři prezidenta dostávají podlimitní zakázky od kanceláře Hradu, to znamená neprobíhá tam standardní výběrové řízení a myslím, že to není správně a že bychom na to jako Sněmovna měli upozornit.

Já si to ještě zkontroluji, že jsem žádný z těch pozměňovacích návrhů neopomněl. To znamená velký úsporný balíček, dva pozměňovací návrhy k rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky, jeden návrh, který posiluje financování nestátních škol a dvě doprovodná usnesení. Já vám předem děkuji za podporu těchto návrhů.

