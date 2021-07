Ferjenčík (Piráti): Pan Kolovratník dost silně mystifikuje stran reakce Rekonstrukce státu

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl především svým vystoupením zareagovat na kolegu Kolovratníka, který trochu mystifikoval tuto Sněmovnu, když tvrdil, že tento návrh má podporu Rekonstrukce státu. Já jsem si schválně dohledal, jak to je a je namístě to asi uvést na pravou míru, protože, za prvé, Rekonstrukce státu se nevyjadřovala k tomu zákonu jako takovému, vyjadřovala se pouze k oblasti korupčních rizik v rámci toho zákona, to znamená, neposuzovala celý ten dopad tohoto návrhu na stavební právo v České republice, na rychlost výstavby a nic takového, pouze se zabývala otázkou korupčních rizik.

A já si dovolím přečíst tady tiskovou zprávu Rekonstrukce státu, ještě doplnit nějakým komentářem, aby bylo evidentní, že pan Kolovratník dost silně mystifikuje. Rekonstrukce státu upozorňuje na korupční rizika ve vládním návrhu stavebního zákona a vyzývá politiky k řešení. Připravovaný stavební zákon má za cíl zjednodušit povolování staveb v Česku a zrychlit stavební řízení. Jde o jediný zásadní pokus současné vlády o větší reformu této části státní správy, která je široce vnímána jako neefektivní a trpící řadou vážných problémů, včetně systémové podjatosti.

Nový stavební zákon může řadu problémů vyřešit, nicméně podle Rekonstrukce státu obsahuje aktuální návrh také některá významná rizika. Zejména jde o možnost ovlivňování odborných stanovisek zájmy nadřízených odborných pracovníků nebo účelové přidělování spisů. Garanti rekonstrukce státu proto vyzývají k úpravám návrhu zákona, které tato rizika odstraní. Stavební zákon je jeden z klíčových zákonů, který má vliv na praktické fungování obcí i na život občanů, kteří se rozhodnou stavět či jsou stavbami dotčeni.

O jeho konkrétní podobě se stále vedou intenzivní debaty, přičemž na jeho přijetí zbývá už jen pár měsíců do voleb. Sněmovna by o podobě stavebního zákona měla znovu jednat příští týden, přičemž klíčový komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, který s podporou vlády nahradil vládní návrh, směřuje k centralizaci stavebního řízení do jednotné soustavy (nových?) státních stavebních úřadů.

Tento návrh by řešil problém systémové podjatosti, na který upozorňují i soudy, tedy to, že politici mají přímý vliv na úředníky stavebních úřadů a mohou tak zásadně ovlivňovat jejich rozhodování. Rekonstrukce státu nicméně upozorňuje, že navržené řešení tohoto problému s sebou nese jiná významná rizika, vůči kterým nejsou nastaveny potřebné pojistky. Přijetí zákona ve znění navrženém vládou i komplexním pozměňovacím návrhem by tak vedle slibovaných benefitů dávalo prostor také pro klientelismus a korupci v rámci centralizovaných úřadů.

Je třeba posílit důraz na odbornost a transparentnost rozhodování. Úředníci stavebního úřadu jsou při zpracovávání odborných stanovisek vázáni i pokyny nadřízených, kteří jsou z jiného oboru státní služby. Hrozí tak zákonem akceptované ovlivnění odborného stanoviska zájmy, které prosazuje nadřízený úředníků. Zákon také umožňuje libovolné přidělování spisů. Díky tomu by bylo možné ovlivnit rozhodnutí účelovým výběrem úředníka - popisuje konkrétní rizika Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu. Podle garantů Rekonstrukce státu je nutné rizika řešit. Za potřebné považujeme zakotvení odborné odpovědnosti úředníků a transparentnosti jejich rozhodování.

Účelovému přidělování spisů úředníkům by pak šlo čelit zavedením veřejně přístupného rozvrhu práce stavebních úřadů - říká k tomu CEO Frank Bold a garant Rekonstrukce státu Pavel Franc. Rekonstrukce státu proto upozorňuje zástupce vládních i opozičních stran na uvedená rizika a vyzývá je k jejich řešení.

Takže toto je, prosím, stanovisko Rekonstrukce státu, která upozorňuje na korupční rizika tohoto zákona. A kolega Kolovratník z něj odvozuje, jak Rekonstrukce státu údajně tuto verzi toho zákona podporuje, což je evidentní nesmysl, jelikož ty pozměňovací návrhy, které Rekonstrukce státu v této věci podporovala, nebyly přijaty, ať už z důvodů, že nebyly třeba technicky úplně ideálně připravené, nebo z nějakých jiných praktických problémů, ale ty zmiňované problémy se rozhodně nepodařilo vyřešit. Takže takhle to tady máme bohužel se vším, že se vytahuje jenom to, co se někomu hodí, a bohužel se neuvede to stanovisko celé. A v tomto případě se obávám, že kolega Kolovratník skutečně překroutil realitu.

Z jiného soudku. Vzhledem k tomu, že tady máme dva poslanecké kluby, které jsou ohledně tohoto zákona rozdělené, já si myslím, že je fér dát prostor jim prostor pro to, aby si sjednotily to svoje stanovisko, tak navrhuji přerušení tohoto návrhu, přerušení projednávání tohoto návrhu do pátku 9.00 hodin. Děkuji za pozornost. (Zvuk gongu.)

