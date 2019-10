Ferjenčík (Piráti): Paní ministryně, omluvte se

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já ten svůj projev rozdělím na dvě části. K té první mám takový osobní apel na paní ministryni.

Paní ministryně, já bych vás chtěl požádat, abyste se omluvila Sněmovně a Senátu za ty své naprosto nehorázné výroky o opoziční a senátorské špíně. Já si myslím, že tyto vaše naprosto nevhodné výroky, které byly naprosto zbaběle schované za citace, výrazně narušily projednávání tohoto bodu a mohli jsme se všichni věnovat užitečnějším věcem. Ale prostě já chápu kolegy, kteří si tohle nechtějí nechat líbit, protože to, aby vládní představitel sprostě nadával zástupcům Poslanecké sněmovny a Senátu, je prostě neakceptovatelné. A argument, že jste jenom citovala z dopisu příznivce. Jako kdybych já citoval tady, co mi o vás píšou na Facebooku, tak taky to bude tady nepublikovatelné. To je prostě směšná výmluva, nedůstojná vaší pozice. Takže, paní ministryně, prosím vás, omluvte se. (Potlesk zprava.)

Ano, budu pokračovat. (Předsedající: Prosím.) Takže tolik za mě na úvod a k průběhu dnešního projednávání.

My s Piráty nehodláme projednání tohoto zákona nějakým způsobem zdržovat. Dali jsme dva velmi věcné pozměňovací návrhy k pořadu jednání. Myslíme si, že zprávy ČT se měly projednat prioritně dnes už proto, že jsme byli téměř u konce rozpravy. Bohužel, vládní koalice to prohlasovala jinak. To je vaše odpovědnost.

Stejně tak si myslím, že rodičovskou bychom měli projednat dřív, protože prostě tisíce a statisíce rodičů na to čekají, jaké bude to finální řešení. A to je zase vaše odpovědnost, především tedy v tomto případě sociální demokracie.

Teď k tomu projednávanému tisku. Obecně my bychom s vámi byli ochotni hledat shodu na zvyšování spotřebních daní, pokud vy byste zase byli ochotni dodržovat svůj vlastní předvolební program a snižovat na oplátku zdanění práce. To se bohužel neděje. Zdanění práce neustále roste. Z průměrné mzdy 2008 se odvádělo 11 %, z průměrné mzdy 2018 se odvádělo 13 %, dva procentní body nárůst u zdanění práce. Vláda tento problém ignoruje.

My jsme proto k tomuto návrhu podali dva pozměňovací návrhy, které tento problém řeší, a to zvýšení slevy na poplatníka na 27 000 korun jako kompromis, to je 2 000 pro každého pracujícího ročně navíc, které by ušetřil na daních. Stejně tak ambicióznější návrh, který by více odpovídal inflaci a růstu reálných mezd, to je 5 000 korun na každého pracujícího navíc, to znamená, navýšení slevy na poplatníka a na manžela na 30 0000 korun.

To jsou naše dva základní pozměňovací návrhy k tomuto tisku. Pokud byste byli ochotni aspoň na ten návrh 27 000 slevy na poplatníka přistoupit, tak jsme ochotni jednat o podpoře tohoto zákona jako celku. Bohužel, zatím toto avizováno nebylo.

Proto jen stručně k těm největším problémům, které v tom návrhu vidíme.

Za prvé. Způsob zdanění pojišťoven je podle nás extrémně nešťastný, je nespravedlivý a Česká národní banka k tomu dává negativní stanovisko právě proto, že vy zdaňujete i rezervy, které sama Česká národní banka pojišťovnám nařizuje držet. To je prostě podle mě způsob, který není žádným způsobem obhajitelný. To je první základní výhrada.

Druhá základní výhrada - způsob zdanění hazardu, zvyšovat sazby u všech forem hazardu s výjimkou té nejškodlivější je prostě na hlavu postavené. Místo toho, abyste řešili výherní automaty, které stále představují v České republice ten největší problém, tak řešíte úplně všechno ostatní a výherní automaty ignorujete. Proto podpoříme pozměňovací návrhy, které povedou k nějakému narovnání těchto podmínek. Nevidím důvod zvyšovat živé hry, nevidíme důvod zvyšovat kurzové sázky. Můžeme se bavit o tom, jak to má být nastavené u loterií, vzhledem k marži Sazky, ale 35 % pro loterie a 35 % pro automaty to je úplný výsměch vzhledem k jejich odlišné společenské škodlivosti. Tolik k hazardu. Tam prostě je potřeba to nějakým způsobem racionalizovat. Já doufám, že se to v této Sněmovně podaří.

Třetí důležitá věc. Úplně nepochopitelný návrh na zvýšení vkladu do katastru nemovitostí o tisíc korun na dva tisíce, takže když si člověk kupuje pozemek, co stojí pět tisíc, tak zaplatí dva tisíce poplatek, to je přece úplně na hlavu postavené. To, že jsou tam nějaké byrokratické náklady, tak pojďme řešit, jak je možné, že u převodu pozemku za pět tisíc jsou byrokratické náklady státu, které přesahují tisíc korun, a neřešme to tím, že prostě plošně zvedneme ty poplatky na dvojnásobek. Včera se tady vedla obrovská debata o tom, že přece hlavně nesmíme zvyšovat koncesionářské poplatky za televizi, které jsou, tuším, 135 korun, já s tím souhlasím, nezvedejme to, ale netvařme se pak, že je v pořádku zvyšovat jiné poplatky o tisícovku, zvlášť když tu máme daň z nabytí nemovitosti 4 %.

Pak jsem rád, že se povedlo opravit to, abychom nezdražovali lidem bydlení, to znamená my odmítáme ten návrh na zrušení osvobození bytových domů a kotelen v nich na placení spotřební daně za plyn. Jsem rád, že se tam podařilo najít konsenzus na tom, že byla chyba toto navrhovat. A ten náš pozměňovací návrh, který byl totožný s tím, co prošlo, dostal podporu.

To jsou asi základní výhrady. A pak bych vás chtěl tedy poprosit o věcnou podporu našich, řekněme, méně důležitých, ale pro některé lidi důležitých pozměňovacích návrhů, to je umožnit domovarníkům vařit pivo za stejných podmínek jako vinařům, prostě nevidíme důvod, proč by pivo a víno nemělo být rovnoprávné, a podpořit zrušení § 59 pro pokerové hráče, aby mohli čeští hráči hrát poker stejně jako všichni v Evropské unii. Ten paragraf je prostě naprostý omyl, který se tam dostal podle mě nějakou byrokratickou chybou. Máme jedinečnou šanci to napravit.

Děkuji. Tolik za mne.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

