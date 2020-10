Ferjenčík (Piráti): Pokud chcete podpořit spotřebu, zvyšme slevu na poplatníka

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rozmáhá se nám tady takový nešvar, že vláda, resp. pan poslanec Babiš v tomto případě, sem předkládají nedodělky. Nejprve nám předložili státní rozpočet, ve kterém právě tento tisk není zahrnutý, takže padesátimiliardový výpadek, který následně pan poslanec Babiš předložil, vůbec není zohledněn v tom návrhu státního rozpočtu, kde už nyní se navrhuje schodek 320 mld. korun.

A následně je předložen komplexní pozměňovací návrh ke zrušení superhrubé mzdy, ve kterém je uvedeno - cituji z odůvodnění: "Toto snížení je zamýšleno pouze jako dočasné, a to na dva roky, s tím, že o definitivním daňovém režimu a výši sazeb bude rozhodnuto dle aktuálního ekonomického a fiskálního vývoje." Nicméně v tom pozměňovacím návrhu tato část odůvodnění není vůbec zpracovaná. Tam není omezená účinnost toho pozměňovacího návrhu na dva roky. Ten návrh prostě bude platit natrvalo, pokud bude přijat. Takže já nevím, co si pan premiér domluvil s panem prezidentem na Hradě.

Nicméně ty avizované dva roky, které zůstaly i v odůvodnění, se vůbec nepromítly do znění toho návrhu. Takže to opatření rozhodně není protikrizové, ale dočasné. Je to opatření trvalé. A toto trvalé opatření samozřejmě má trvalý dopad do státního rozpočtu, tím pádem je potřeba ho počítat do zákona o rozpočtové odpovědnosti. A tady tedy pan poslanec Babiš přišel s velmi furiantským řešením, kdy, protože jeho rozpočet a jeho návrh se dostávají do kolize se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, tak to neřeší tak, že by buď hledali jiné příjmy nebo hledali úspory v rozpočtu, snažili se to řešit. Řeší to tak, že prostě vypne zákon o rozpočtové odpovědnosti, ať to řeší generace příští.

To podle nás skutečně není správný přístup. Prostě tohle je zcela nepřijatelné... ještě novelizovat to... Novelizovat zákon o rozpočtové odpovědnosti pozměňovacím návrhem ve druhém čtení k zákonu o dani z příjmu, přitom to přímo nesouvisí, resp. nesouviselo to do té doby, dokud se pan premiér Babiš nerozhodl udělat díru do veřejných rozpočtů 80 mld., tak do té doby ty dva zákony nesouvisely. Tak nyní tímto způsobem novelizovat úplně jiný zákon, já si myslím, že to v tomto volebním období tedy nemá obdoby.

Další problémy jsou, že opět nesouhlasí ty deklarované důvody, proč se ten zákon dělá, a jak ten zákon vypadá. Pan premiér říká, že cílem je podpořit spotřebu. Ale pokud primárně z toho zákona budou profitovat nejbohatší zaměstnanci, tak ti samozřejmě si ty peníze nechají, uspoří je, a rozhodně to není ta skupina, která by první věc, co udělá, pokud ušetří na daních, to dala do spotřeby. Pokud chcete podpořit spotřebu, tak zvyšme slevu na poplatníka. To je ta cesta, jak každý dostane stejně, je to spravedlivé a drtivá většina lidí, co teď v krizi má hluboko do kapsy, to hned utratí, pomůže to maloobchodu, pomůže to službám. Ale pokud je cílem posílit spotřebu domácností, tak rozhodně cesta snižování daňové sazby a zachování slevy na poplatníka v původní výši není správné řešení.

Z těchto důvodů a dále vzhledem k tomu, jaký je rozpočtový dopad i na obce a kraje, my navrhujeme kompromisní řešení, a to takové, že navrhujeme sazbu 19 % proti 15 a zvýšení slevy na poplatníka na 33 tisíc Kč, o více než 8 tisíc na každého občana. Rozpočtové dopady jsou zhruba o třetinu nižší než u toho vládního návrhu, a dopad, zvýšení spotřeby obyvatel čekáme přinejmenším srovnatelné.

A dále navrhujeme vyškrtnout ty pasáže, které torpédují zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Děkuji za podporu.

