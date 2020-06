Ferjenčík (Piráti): Vládou prošel kompenzační bonus pro dohodáře

reklama

Vládou prošel kompenzační bonus pro dohodáře!

Parametry:

350 Kč na den pro dohodáře, kteří odváděli sociální pojištění, typicky práce na DPČ nad 3000 Kč měsíčně nebo DPP nad 10 000 Kč měsíčně. Podmínka je práce na dohodu ve čtyřech z uplynulých šesti měsíců před koronakrizí.

Dále:

OSVČ se souběhem s dohodami nepřijdou o kompenzační bonus.

Pěstouni jednatelé s.r.o. nepřijdou o kompenzační bonus.

Pokusíme se to 10. července schválit ve sněmovně. Mělo by to jít v jednom čtení rovnou do senátu, tam by to snad mohlo projít hladce.

Držte palce, byla to docela fuška to dojednat, tak snad to stihneme před letní sněmovní pauzou.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Kopírování je zadarmo. Ostatně platí - pozdě, ale přece! Naši na ně klekli... Ferjenčík chce ve sněmovně projednávat reportáže Slonkové z finančáku Ferjenčík (Piráti): Plošným testováním zabráníme ekonomickým škodám desítek až stovek miliard Ferjenčík (Piráti): Vítáme, že se podařilo najít rovnou dva kompromisy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.