Fiala (ODS): Babiš si zřejmě myslí, že když bude stokrát opakovat lež, stane se pravdou. Nestane

Andrej Babiš v sobotním Právu neříká pravdu. Prý mu ODS po podzimních volbách neumožnila jednat o ustanovení sněmovny, a proto musel jednat s KSČM a SPD. To je úplný nesmysl. ODS jednala a byla připravena dál jednat o ustavení orgánů sněmovny (ne o vládě) a pan premiér to dobře ví. Bylo to naopak ANO, které s námi jednat přestalo. Andrej Babiš a hnutí ANO si za své partnery při ustavení sněmovny vybrali KSČM a SPD, byla to jejich volba, zodpovědnost za ni nesou jen oni sami. Díky této spolupráci byli místopředsedy sněmovny zvoleni T. Okamura a V. Filip, díky této spolupráci byl zvolen předsedou kontrolní komise pro GIBS komunista Ondráček.

Pan premiér v demisi Babiš si zřejmě myslí, že když bude stokrát opakovat lež o tom, že za spolupráci ANO s SPD a KSČM může ODS, stane se pravdou. Nestane.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



