Orbán: „Ochránili jsme, čeho jsme dosáhli.“ A dal varování

Orbán označil generační napětí za významný politický fenomén současnosti. Podle něj existují dva typy mladých rebelů: „Liberálové se bouří proti jakékoli formě autority. Ale národně smýšlející mládež je jiná – bouří se proti globalistickým a bruselským elitám.“

Zároveň však premiér zdůraznil, že tito mladí lidé musejí ve společnosti najít své místo a společnou řeč se staršími generacemi. „Tyto mladé lidi jsme vychovali my,“ prohlásil a vyzval rodiče i politické představitele k tomu, aby mladé vedli s „moudrostí a klidem“, protože „s mladými lidmi není snadné se dostat na stejnou vlnu“.

Sociální politika jako základ národní hrdosti

Orbán zopakoval, že Maďarsko nabízí mladým rodinám sociální výhody, které nemají v Evropě obdoby. „Kde jinde v Evropě může osmnáctiletý mladík vlastnit dům s hypotékou garantovanou státem?“ položil řečnickou otázku a připomněl také doživotní osvobození od daně z příjmu pro matky dvou a více dětí. „Muži si to vyřeší sami,“ dodal ve svém proslovu, jak informuje Telex.hu.

Zároveň přiznal, že maďarská ekonomika není v ideálním stavu. „Nemůžu vystoupit a říct, že se věci mají dobře. Ale mohu říct, že jsme ochránili vše, čeho jsme již dosáhli, a dokázali jsme ještě několik důležitých věcí. Víc říct nemohu. Pokud to stačí, vyhrajeme. Pokud ne, tak ne,“ prohlásil smířlivým tónem.

Digitální prostor jako nové bojiště

Významnou část svého projevu věnoval premiér digitalizaci politického prostoru. Upozornil, že „veškeré informace a politické debaty se přesunuly do digitálního prostoru“, což znamená novou výzvu. „Je to nová věc, kterou se musíme naučit. Pokud tuto novou věc přenecháme levici, naše přesvědčovací síla poklesne a pak nebude možné zvítězit,“ vyzval Orbán, aby národně-konzervativní síly zlepšily práci v digitálním světě.

Z tohoto důvodu vyzval své stoupence k aktivnímu zapojení v rámci nového vládního projektu: „Všechny vítám v Digitálních občanských kruzích!“ Dodal také, že umělá inteligence v tomto ohledu představuje „vážnou intelektuální úlohu“.

Orbán rovněž kritizoval tradiční průzkumy veřejného mínění: „Společnosti provádějící průzkumy chtějí ovlivnit veřejné mínění. My pracujeme s průzkumy, které poskytují reálný obraz.“

Migrace a geopolitika: Bránit hranice, ne Brusel

Premiér znovu varoval před novou migrační vlnou z Afriky a apeloval na nutnost budovat jižní aliance. „Musíme budovat spojenectví dále na jih, protože musíme být připraveni se bránit. Africká populace se ještě ani nezačala přesouvat – ale začne,“ varoval Orbán a zkritizoval přístup Evropské unie k migraci.

Orbán představil Maďarsko jako „baštu suverenity“ a „vzor pro středoevropskou alianci, která upřednostňuje národní identitu, tradice a křesťanské hodnoty“.

Válka na Ukrajině: Maďarsko se musí vymanit

Orbán opět zopakoval, že Maďarsko odmítá přímé angažmá ve válce na Ukrajině. „Ukrajinci se nás nikdy nezeptali, jak mají na Rusy reagovat. Nemohou od Maďarů žádat, aby se kvůli nim zničili,“ uvedl podle serveru hungarytoday.hu.

Podle něj válka skončí pouze tehdy, až si ruský a americký prezident „sednou k jednacímu stolu a dohodnou se – nejen o válce, ale i o zbrojení a energetice“. Zbrojení Evropy označil za hrozbu a vyzval k jejímu zastavení.

Parlamentní volby

Na závěr rozhovoru přiznal, že i on potřebuje dovolenou: „Je to práce, která člověka sžírá.“ Tradičně pojede do Chorvatska, ale zároveň ujistil své příznivce, že v nadcházejících volbách opět povede Fidesz: „Všechny šance na vítězství máme.“ Jeho slova následně doprovodilo skandování publika: „Viktor! Viktor!“

Parlamentní volby se v Maďarsku budou konat v dubnu příštího roku a poprvé za dlouhá léta v předvolebních průzkumech nevede Orbánova vládnoucí strana Fidesz. Podle řady průzkumů by aktuálně zvítězila strana Tisza vedená Péterem Magyarem. Podle informací nepszava.hu by Tisza získala 31 procent hlasů straně Fidesz premiéra Viktora Orbána by dalo svůj hlas 25 procent dotázaných.

Orbán, který vede Maďarsko od roku 2010, přitom tvrdí, že Tisza byla „vyrobena“ v Bruselu, aby pomohla vstupu Ukrajiny do Evropské unie. „Existuje plán, že je potřeba vytvořit stranu, která bude probruselská, musí vyhrát volby a pak vykoná vůli Bruselu. Je to tak prosté,“ prohlásil podle informací serveru 24.hu.

Psali jsme: Opět spolu. Orbán podnikl schůzku, která mnohé naštve V troskách. Mimo kontrolu. Na pokraji. Orbán dal Leyenové krutý účet Macinka s Orbánem a dalšími špičkami. Přišlo zásadní prohlášení Orbán odmítl Ukrajinu a vyzdvihl Fica. „Brusel dosadí vládu.“