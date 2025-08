Bobošíková spojila Koudelku a kauzu bitcoin. Ví, co po volbách s BIS

Paní Bobošíková, vstupujeme do horké fáze volební kampaně. Vy ale nemluvíte o billboardech ani o ekonomických slibech – mluvíte o BIS. Proč?

Skutečně svobodné volby nejsou jen o tom, kdo je na plakátu. Jsou především o tom, jestli má občan možnost rozhodovat na základě pravdivých informací, bez manipulace, bez strachu a bez nálepkování. A tady sehrává naprosto klíčovou roli bezpečnostní aparát státu – zejména BIS. Jenže BIS už dávno není profesionální zpravodajskou službou. Stala se politickým hráčem.

To je velmi silné tvrzení. Máte pro něj konkrétní příklad?

Ano – hned několik. Začněme bitcoinovou kauzou. Audit prokázal, že se odehrála za vědomí státu. Tudíž spadá do působnosti BIS. Přesto služba nejednala. Nevarovala, nezakročila, nespojila aktéry. Tohle není drobné selhání, to je systémové pochybení s bezpečnostním dopadem. A stejné vzorce chování vidíme i jinde: Při bombových hrozbách školám, kdy BIS bez důkazů sugeruje napojení na Rusko a ohrožuje tím vyšetřování. Nebo v každoročních výročních zprávách, které už dávno nejsou bezpečnostními dokumenty – ale manifesty na podporu vládní ideologie.

Anketa Prospěla někdy ODS České republice? Ano, za Klause 12% Ano, za Topolánka 0% Ano, za Nečase 0% Ano, za Fialy 1% Ne, nikdy 87% hlasovalo: 1163 lidí

Takže podle vás BIS slouží vládě?

BIS dnes slouží tomu, kdo je u moci. Ne občanům, ne republice. A to je přesně to, co musí skončit. Zpravodajská služba má konat v tichosti, profesionálně, v zákonných mezích – ne veřejně komentovat mezinárodní situaci v Dnipru. Nesmí formovat a manipulovat veřejné mínění v předvolebním období. Jestli vláda tohle toleruje, pak za to nese plnou odpovědnost. A občané mají právo vědět, kdo jim manipuluje realitu.

Pojďme ke vztahu vlády a bezpečnostních struktur. Je podle vás ohrožena demokracie?

Řeknu to jasně: ano. Demokracie není jen o tom, že si jednou za čtyři roky zakroužkujete jméno. Demokracie je o tom, že máte právo slyšet jiné názory, než ty vládní. Že novináři nejsou přívěsky agentů, politiků, spin doktorů a lobbistů. Že vás nikdo neudá za to, že sdílíte článek s jiným názorem. A hlavně – že tajné služby nekopou za konkrétní politickou linii. To se u nás bohužel rozpadlo. Vláda místo práce zakrývá vlastní neschopnost tím, že vyrábí vnější i vnitřní hrozby. A BIS jí v tom ochotně asistuje. Mimochodem, i proto podle mě stále častěji vidíme, že část občanů už demokracii nepovažuje za vrcholnou hodnotu a že jim je docela lhostejná. Tak dlouho nám vládnoucí garnitury vnucovaly liberální demokracii, až lidem znechutili slovo demokracie jako takové. A to je zločin.

Jak by podle vás tedy měla vypadat reforma BIS?

Už máme připravený návrh: důsledná vnější i vnitřní kontrola, zákaz politických výstupů, omezení medializace, a hlavně jasná odpovědnost za konkrétní selhání. BIS není parta akademiků, kteří mají právo psát ideologické úvahy o veřejném prostoru. Jsou to státní úředníci s přístupem k utajovaným informacím. A pokud jejich činnost poškozuje občany, musejí nést odpovědnost. Ne pouze morální – ale také právní.

Ing. Jana Bobošíková

Předsedkyně strany Suverenita

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pojďme k zahraniční politice. Vystupujete proti současné pozici České republiky vůči válce na Ukrajině. Proč?

Protože to, čeho jsme ze strany Fialova gangu svědky, je zrada na českých občanech. Vláda nás vmanévrovala do role poslušného přívěsku zájmů zbrojařských firem. Zároveň nás učí nenávidět vše, na co nalepí hanlivou nálepku. Nutí nás omezovat obchod a nakupovat suroviny přes prostředníky, jen aby se udržel iluzorní pocit správné orientace. Ale co z toho má občan? Vyšší ceny, inflaci, nejistotu. Nechceme být součástí žádné geopolitické války. Chceme důstojnou, mírovou diplomacii. A chceme referendum o členství v NATO.

A Evropská unie?

Evropská unie dnes nechrání zájmy členských států, ale prosazuje zájmy vlastní byrokracie. Je to instituce, která vydává nařízení bez demokratického mandátu, trestá neposlušné a korumpuje politické elity. Naši občané už to vidí – a právem se ptají, co z toho vlastně mají. Odpovídáme jim: Pokud bude vůle občanů, umožníme hlasování o vystoupení z EU. Žádné zákulisní kličky, žádné alibistické řeči. Deník Die Welt ostatně velmi otevřeně napsal, že Evropská unie se pomalu transformuje z trhu a zóny volného obchodu na vojenskou unii. Otázka zní, zda v takové unii chceme být. Já ne.

Mluvíte často o jednotě vlastenců. Naposledy jste v rozhovoru pro XTV naznačila vznik širší vlastenecké fronty. Myslíte to vážně?

Myslím to naprosto vážně. Dnes už přestalo platit klasické rozdělení na pravici a levici. Klíčová je jiná otázka: Chcete, aby Česká republika byla suverénní, bezpečná a spravedlivá? Nebo jste součástí Fialova gangu? Vidím, že mezi námi, tedy hnutím STAČILO! a SPD Tomia Okamury nyní spojenou s dalšími vlasteneckými politickými silami existuje stále víc společných jmenovatelů. Realistický postoj k EU, požadavek přímé demokracie, obrana národních zájmů. Profesor Petr Drulák, který je nejen mým kolegou v Aby bylo jasno, ale také patronem hnutí STAČILO! mluví o vzniku vlastenecké konzervativní fronty. A já jsem přesvědčena, že ten čas přijde. Možná ne hned – ale přijde. Protože lidé už toho mají dost. Mají dost drahoty a války. Mají dost arogance, nadávek a ideologické manipulace. A především: Mají dost toho, že se v jejich zemi rozhoduje bez nich. Pokud se dokázala sjednotit Fialova trojkoalice SPOLU společně s hnutím STAN Víta Rakušana na tom, aby naší zemi škodili, není jediná výmluva pro to, aby SPD a STAČILO! jim v tom nemohly společně bránit. O to ostatně v ABJ usilujeme už od minulých voleb.