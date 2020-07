Fiala (ODS): Doufám, že v budoucnu se těch daní zruší daleko víc

reklama

Dovolte mi krátce jenom k tomuto zákonu. Já musím vystoupit za SPD, protože samozřejmě SPD má ve svém dlouhodobém programu - rodina na prvním místě, zrušení daně z nemovitosti - jako jeden z bodů a jsme moc rádi, že se to stane. Mám pocit, že je to šťastný den nejenom pro nás, ale pro všechny občany této země, když se ruší nějaká daň. Ať je to jakákoli daň, tak je to vždycky šťastný den. A jsem přesvědčen a doufám, že i v budoucnu se těch daní zruší daleko víc. A zvlášť pro mladé lidi, protože přece pro mladé lidi to všechno děláme. Oni nemají šanci si sehnat bydlení, nemají šanci to zaplatit. A zrušení daně z nabytí nemovitosti je přece jenom to, jak jim ulehčit, aby si ty byty mohli pořídit, aby mohli bydlet. A jsem přesvědčen o tom, že je to strašně důležité proto, aby mladé rodiny mohly bydlet.

Co je ale trochu problém a co nám kazí tu radost, je to, že vláda na jedné straně ruší daň z nabytí nemovitosti, na druhé straně si ty peníze znovu bere tím, že ruší odpočet úroků ze stavebního spoření a z hypoték.

Takže vláda se opravdu chová jako chytrá horákyně. Na jedné straně něco lidem dává, na druhé straně hned jim to zase bere, aby to bylo nula - nula. Takže za SPD můžu říct, že jsme rádi a podpoříme zrušení daně z nabytí nemovitosti, na druhé straně nepodpoříme zrušení odpočtu úroků z hypoték a stavebního spoření a naopak podpoříme všechny opoziční návrhy, které ruší tady to rušení odpočtu úroků z hypoték a stavebního spoření.

Děkuji.

