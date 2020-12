Fiala (ODS): Máme příležitost udělat něco, co se tu už dlouho nestalo

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

já budu velmi stručný. Jednak mám od 10 hodin řídit jednání, děkuji panu místopředsedovi, že tam vydržel o chvíli déle. Jednak je předvánoční čas a jednak si myslím, že za ty poslední týdny už bylo řečeno skoro všechno ke snižování daní. A máme za sebou taky desítky hodin jednání tady v Poslanecké sněmovně, v Senátu, takže myslím, že se nemůžeme ničím překvapit ani říct něco nového.

Myslím, že výsledkem těch dlouhých jednání je návrh, který máme dnes tady předložen ke schválení. Návrh, který přišel ze Senátu. Já jsem ho už před nějakou dobou nazval velkou dohodou a myslím si, že to je velká dohoda. Velká dohoda mezi Poslaneckou sněmovnou, Senátem, krajem, obcemi a taky lidmi. Velkou dohodou o tom, že budou sníženy daně. A jsem rád, že na tom Občanská demokratická strana měla výrazný podíl.

Velká dohoda je to i proto, že dochází k poměrně výrazným kompenzacím, v senátním návrhu jsou obsaženy výrazné kompenzace pro kraje a obce. Kompenzace za výpadek daní, daňových příjmů, tedy něco, co v tom při projednávání tady v Poslanecké sněmovně schváleno nebylo, i když Občanská demokratická strana pro tento návrh samozřejmě hlasovala. Je to dohoda, kompromis taky proto, že jsme našli nějakou rovnováhu mezi snížením sazby daně a slevou na poplatníka, které původně odešly z Poslanecké sněmovny v jiné verzi. My jsme přesvědčeni, že návrh, který teď přichází ze Senátu, je vyvážený a velmi rozumný. A myslím si, že nikdo, kdo přemýšlí nad tím, že lidé mají mít více peněz, svých peněz, že lidé mají mít nižší daně, tak nikdo z těchto poslankyň a poslanců nemůže mít pocit, že je politicky poražený. Senátní verze je vyvážená a dobrá.

A když mluvím o snížení daní, týká se to 4,5 milionu zaměstnanců, a pro ty 4,5 miliony zaměstnanců to není žádná kosmetická úprava, není to nějakých pár bezvýznamných stovek, jak jsem slyšel to bagatelizovat kritiky tohoto daňového snížení. Je to docela dost peněz a myslím si, že třeba pro někoho, kdo má měsíčně plat 20 tisíc, tak ta tisícovka navíc není bezvýznamná.

Nebude to také nějakých pár bezvýznamných stovek pro učitele, hasiče, policisty, protože měsíčně, měsíčně! jim přibude do peněženky někde mezi 1 500 a 2 000 korun, a to už každý pozná. Takže nebude to pár bezvýznamných stovek pro žádného, pro žádného pracujícího člověka, pro žádného vydělávajícího zaměstnance.

Proto také říkám, že klíčovým slovem dnešního jednání, dnešního rozhodování je příležitost. My máme příležitost udělat něco, co se tu už dlouho nestalo. Výrazným způsobem lidem snížit daně a pomoci 4,5 milionu zaměstnanců. A to je obrovská příležitost. Já jsem tady, jak jsem na začátku poslouchal, slyšel paní ministryni, která tady přišla s pěkným citátem; mám pocit, že to byl Goethe, tak já také přijdu s jedním citátem a ten zní zase takto: Jsem pro snižování daní za jakýchkoliv okolností, s jakoukoliv záminkou, z jakéhokoliv důvodu a kdykoliv je to možné. A to je citát samozřejmě, někteří to poznáváte, to jsou slova slavného liberálního ekonoma Miltona Friedmana, nositele Nobelovy ceny za ekonomii a já ta slova plně podepisuji. Ano, tak to je. Jsem pro snižování daní za jakýchkoliv okolností, s jakoukoliv záminkou, z jakéhokoliv důvodu, když je to možné, a proto mám také radost z toho, co jsme připravili a co sem přišlo ze Senátu.

Kromě té dobré zprávy pro lidi a pro všechny, kteří jsou zaměstnanci, pracují pro 4,5 milionu pracujících lidí, máme také ještě jednu příležitost - příležitost vytvořit tlak na vládu, aby stát nehledal jenom způsoby, jak každý rok od lidí co nejvíc vybrat, ale aby se stát také učil šetřit na sobě. A je to tlak, který není jenom na tuto vládu, určitě ne, ale hlavně na ty vlády, které přijdou. Je to tlak samozřejmě nepříjemný, protože to pro vládu není nic pohodlného, ale myslím si, že to je tlak, který je v této zemi potřeba. A já plně uznávám, někteří to formují jako výčitku, že při snížení daní stát vybere o něco méně peněz od lidí. Ano, tak to je, ale já to nechápu jako výčitku. Já to chápu jako příležitost. Peníze patří lidem, oni je vydělávají, až v druhém sledu něco z těch svých peněz poskytují státu. A z tohoto hlediska považuji snížení daní a také určité snížení příjmů státu za pozitivní, užitečný impuls, jak začít přemýšlet a také hlavně něco dělat se spotřebou státu.

Takže, dámy a pánové, využijme příležitost, využijme tu příležitost, kterou máme projevme odvahu snížit daně, projevme důvěru lidem, že sami vědí, jak nejlépe, jak správně naložit se svými penězi, a potom za rok prokažme schopnosti, že vláda může hospodařit lépe, že může hospodařit zodpovědněji, že dobrá vláda dokáže šetřit na provozu státu a ne šetřit na lidech.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, senátní verzi považujeme za dobrou a vyváženou, a proto pro ni bude Občanská demokratická strana hlasovat.

