Fiala (ODS): Nikdo normální neuvěří, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo proběhlo v pořádku

Pěkný den všem,

máme za sebou náročný týden s mnoha událostmi, proto zde dnes musím zmínit víc věcí. Nejprve se chci ještě vrátit k osvobození premiéra v kauze Čapí hnízdo. Hned poté, co bylo zveřejněno rozhodnutí a reakce politiků, začali se ozývat různí chytráci. Prý je slabé říkat, že orgány činné v trestním řízení nechce nikdo zpochybňovat a také že prý opozice tak ztratila téma, protože nemá nic jiného než „antibabiš“.

Možná to zní starosvětsky a možná je to staromódní, ale jsem opravdu přesvědčen, že politici nesmějí tyto orgány zpochybňovat, protože to dopadne tak, jak to dopadlo v tomto případě. Po tom, co Andrej Babiš předváděl poslední roky směrem k vyšetřovatelům, a po náhlé výměně ministra spravedlnosti totiž opravdu nikdo normální neuvěří, že to vyšetřování proběhlo v pořádku. A to je důsledek postupu politiků, konkrétně jednoho politika, bohužel v té době premiéra.

To, že rozhodnutí nezpochybňuji, samozřejmě neznamená, že na to nemám vlastní názor. Už jen délka vyšetřování ve vztahu k závěru státního zástupce, že nebyl spáchán trestný čin, vyvolává otázky. Navíc případ dotace pro farmu Čapí hnízdo, i když nešlo nakonec podle státního zástupce o trestný čin, pochybnosti vzbuzuje. Asi není moc pochyb o tom, že premiér farmu z holdingu účelově vyvedl, aby mohl požádat o 50 milionů, a když je dostal, tak ji zase do holdingu vrátil. Účelem tohoto rozhodnutí bylo čerpat 50milionovu dotaci, na kterou by jinak neměl nárok. To ostatně konstatoval i OLAF. Nic to ale nemění na tom, že rozhodnutí státního zástupce – jak se říká – respektujeme. Přesto, že ODS je první, která by měla i ve světle konce vlády premiéra Petra Nečase x důvodů orgány činné v trestním řízení zpochybňovat, tak to dělat nebudu. Protože to tak nemá být a protože je to nebezpečné a v tomto případě i nedůstojné. Zkrátka věřím tomu, že politika se má dělat jinak a Babiše i s jeho suitou je třeba prostě co nejdříve vyměnit. I proto, že premiér zkrátka není schopen pochopit, že oligarcha v křesle předsedy vlády je nenormální stav.

A k tématu „antibabiš“ a že „opozice nemá jiné téma“ mohu říct jen tolik, že z těchto tvrzení musí mít v centrále ANO opravdu radost, protože je to jako přepsáno z jejich komunikačního manuálu. Tvrdit, že ODS nemá jiné téma než „antibabiš“, to musí být člověk buď zaujatý, nebo úplně slepý. Kdyby si dotyční mudrlanti dali trochu námahy a podívali se, co prosazujeme, za co bojujeme, co se snažíme chránit a co se snažíme zastavit, tak by takový nesmysl nemohli s čistým svědomím říci.

Mimo jiné minulý týden vláda po měsících zdržování a obstrukcí schválila druhou vlnu EET pro živnostníky. My v ODS proti tomuto nesmyslu roky bojujeme a jeho zavádění úspěšně zdržujeme a budeme v tom pokračovat všemi prostředky. Naposledy jsme uspěli u Ústavního soudu a zřejmě se tam obrátíme i tentokrát. A mohu slíbit, že pokud dostaneme důvěru ve volbách, EET v této podobě zkrátka zrušíme, protože to považujeme za zbytečnou a nesmyslnou šikanu těch, kteří si naopak zaslouží od státu podporu.

A nakonec minulý týden se rozuzlení dočkala i sága o nové Evropské komisi. Zřejmě si pamatujete sebevědomé prohlášení premiéra o tom, jak výborně se všemi evropskými státníky vyjednává, jak má se všemi dobré vztahy, jak si výborně s jedním popovídal a druhému poslal SMS. A zároveň jak mu záleží na tom, aby Česká republika dostala nějakou silnou ekonomickou agendu. A výsledek? ČR nemá žádné zastoupení ve vrcholných evropských orgánech, každá agenda, kde jde i jen o jedno euro, nás obešla velkým obloukem a paní Jourová nakonec získala možnost dohlížet na evropské hodnoty a transparentnost. Asi protože o tom od svého stranického šéfa něco ví. Na tomto selhání nic nemění ani fakt, že aby to nevypadalo jako úplné ponížení, tak paní Jourová dostala alespoň formální funkci místopředsedkyně komise bez reálného vlivu. Obávám se, že zatímco bude v naší zemi premiérem člověk, kterého vyšetřuje OLAF a je v permanentním střetu zájmů nejen doma, ale i v EU, ničeho lepšího se nedočkáme a premiér bude stále více mimo reálnou hru.

Toto se však dá změnit jen ve volbách a za sebe mohu slíbit, že na změně budeme tvrdě pracovat. Přeji úspěšný týden!

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (ODS): Využijeme každou skulinku, abychom to vládě zkomplikovali ODS: Vláda měla na výběr mezi dálnicemi a úředníky. Vybrala si úředníky Chceme mít zdravotnictví na úrovni Západu, nebo Albánie? Profesor Pafko se špičkoval s ministrem Vojtěchem Fiala (ODS): Toto není konec. EET napadneme u Ústavního soudu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV