Fiala (ODS): Potřebujeme pravdu a jasný plán

Často se mě ptáte, ať už ve zprávách, nebo komentářích, co bychom dělali jinak než vláda.

Nebudu kritizovat jednotlivé kroky vlády, protože na to dnes není vhodná chvíle a ani nemáme jako opozice dostatek všech potřebných informací. To je kompetence a odpovědnost vlády. Všichni ale vidíme, jak je to s ochrannými prostředky – a to je situace, do které jsme se nemuseli dostat. Včas a odpovědně jsme o tom s vládou chtěli mluvit. Nicméně jinak podporujeme všechna zásadní opatření, která vláda udělala, i když to mohlo být méně chaotické a občas i rychlejší. Ale dívejme se dopředu.

Jsem přesvědčen, že teď potřebujeme hlavně dvě věci:

1) PRAVDU – protože jen tak se můžeme zodpovědně připravit na to, co nás čeká. Ať už příští týden, nebo příští měsíce. Pokud něco kritizuji, jsou to zbytečné PR tiskovky premiéra, kde desítky minut mluví a mluví, ačkoli by to odborníci zvládli za pár minut a mnohem lépe, bez zbytečného žvanění. Protože premiéra nepotřebujeme na tiskovkách, ale v práci. Má řídit, rozhodovat a určovat strategii. A ta práce má zahrnovat i scénáře, jak to tady bude vypadat za týden, za měsíc nebo za půl roku.

2) Jasný PLÁN – protože je jisté, že nemůžeme vypnout celou republiku na půl roku, protože to se nedá přežít. Mnozí zaměstnavatelé mají problém už dnes. Když vám tržby padnou ze dne na den na nulu, nestačí vám ujištění, nepomůže vám zmatek. Potřebujete peníze a potřebujete je hned. Řada rodin bude mít velké finanční starosti už v příštích dnech. Vláda proto musí pracovat na scénářích, za jakých podmínek a jak vrátíme naši zemi aspoň do krizového chodu, a musí mít představu, co na to budeme potřebovat. Abychom nedopadli stejně jako s rouškami a respirátory. A na tom musíme pracovat všichni společně. Toto je situace, kdy je každá hlava a ruka dobrá.

Pokud budou fungovat tyto dvě věci, dva základní principy, jsem přesvědčen, že to zvládneme. Držme si palce! #zvladnemto

