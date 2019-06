Fiala (ODS): Situace už dávno není normální. Demonstrace mají smysl

Probudil se občanský instinkt. Lidé rychle pochopili, že se tu předvádí síla, moc a neotřesitelné postavení v přímém přenosu. Že premiér zkouší, co mu ještě projde. Že může být ohrožen právní stát. Divím se Andreji Babišovi, ale i prezidentovi, že tak zlehčují vytrvalost, počet lidí a množství míst, kde lidé protestují. Měli by to brát vážněji.

Jsem konzervativec, takže si pochopitelně přeji, aby se společenské a politické spory řešily primárně v parlamentu. Jenže premiér se vyhýbá běžnému politickému dialogu, s námi, s opozicí, v parlamentu i mimo něj. Situace už dávno není normální. Demonstrace mají proto smysl.

