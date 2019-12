Fiala (ODS): Souhlasí občané, aby posílali své peníze přímo na účet předsedy vlády?

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

já nebudu vystupovat příliš dlouho. Nejsme tady právníci ani auditoři ani soudci, ale jsme politici a řešíme politický problém předsedy vlády. Ten problém existuje, naší povinností je ten problém řešit a také vyřešit.

Jak ten problém vypadá? Asi to všichni víte předseda vlády - mimochodem, od včerejška opět v pozici obviněné osoby - byl orgány Evropské komise oficiálně a s konečnou platností označen za osobu ve střetu zájmů a z toho také vyplývá nezákonné čerpání dotací pro jeho firmy, a tím pádem jsou - a to je také podstatné, a to je možná to nejpodstatnější - ohroženy peníze daňových poplatníků ve výši, která se řádově pohybuje někde kolem několika set miliónů korun.

Před tím nemůžeme zavírat oči v žádném případě, nemůžeme připustit, aby to bylo tak, že občané dají stovky miliónů korun na podnikání předsedy vlády, že občané přispějí částkou několika stovek miliónů korun na provoz a zisky jeho firem. Já myslím, že je správnější a doufám, že se na tom shodneme, že impérium předsedy vlády vrátí neoprávněně čerpané dotace českým daňovým poplatníkům.

Než se dostanu k tomu, jak toho dosáhnout, jak tady toho cíle, na kterém se, doufám, všichni shodneme, jak ho dosáhnout, jak ho zabezpečit, tak vás chci na tomto místě požádat, aby si každý z vás odpověděl na jednoduchou otázku: Považovali byste něco takového, co se teď děje kolem předsedy vlády, za představitelné nebo přípustné pro osobu premiéra před pěti nebo deseti lety? Otázku zopakuji: Bylo by možné před pěti nebo deseti lety, aby byla předsedou vlády osoba, která je trestně stíhaná, jejíž vlastní firma čerpá národní nebo evropské dotace? A teď schválně říkám, jejíž firma čerpá evropské dotace, ne že neoprávněné čerpá, ale že vůbec čerpá v takovéto výši evropské dotace.

Já vás teď nenutím, abyste na to odpověděli, dám vám čas, abyste si to promysleli, já se k té otázce ještě vrátím.

Nyní konkrétně, dámy a pánové, máme před sebou dvě výzvy, dva problémy, které máme a musíme řešit. Ten jeden problém, jedna výzva, to je ochrana zájmů a peněz českých daňových poplatníků. Mluvíme tady o sumě /ona se možná bude upřesňovat, ale aspoň co zatím proniká na veřejnost/ 450 mil. korun, které vláda vybrala od lidí a poslala je firmám předsedy vlády v domnění, že je nakonec proplatí evropské dotace. Jenže jak se ukazuje, tak z těch evropských dotací to proplatit prostě nepůjde. A předseda vlády tady může mlžit, může lhát, může si vymýšlet, může zlehčovat vážnost situace, ale někdo ty stovky miliónů prostě dostal na účet a byly to firmy z impéria předsedy vlády a odněkud ty stovky miliónů na ten účet přišly a nemusíme ani příliš složitě přemýšlet odkud. Ty peníze přišly z národních zdrojů a ukazuje se, že to evropské peníze prostě nebudou.

A proto první věc, ke které bychom měli vládu zavázat a pomoci řešit tu situaci, je, aby vláda svým jednáním zajistila a garantovala, že důsledky závěru auditu Evropské komise o střetu zájmů předsedy vlády nebudou nést čeští daňoví poplatníci, ale že neoprávněně čerpané dotace budou vymáhány od firem, které tyto dotace čerpaly. To musí být jasné. My jako Poslanecká sněmovna, která má odpovědnost, bychom měli mít jasné záruky od vlády a měli bychom si tyto záruky vynutit.

Druhý problém, druhá výzva zní takto: Jak předejít pochybnostem, které prostě vznikají, a logicky vznikají, a tedy i podezření ze strany občanů České republiky, že vláda a jí podřízené úřady nebudou jednat při vyjednávání s Evropskou komisí a při řešení důsledků konečných auditů, že nebudou jednat zcela korektně, ale budou jednat v zájmu předsedy vlády, nikoli v zájmu České republiky.

A my proto navrhujeme, aby tyto pochybnosti nemohly vznikat a měli jsme celý ten proces pod kontrolou, zřídit dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu závěrů auditu Evropské komise ke střetu zájmů předsedy vlády, protože v opačném případě tady budou existovat pochybnosti, které budou jasné a srozumitelné, protože nejen Úřad předsedy vlády, ale ve vládě má obrovský vliv a moc hnutí ANO, které je úzce svázané s podnikáním předsedy vlády, jak se ukazuje. A tady jde o stovky miliónů korun, to je prostě velké pokušení a komise Poslanecké sněmovny by měla, mohla, mít nad tím procesem kontrolu a zabránit tomu, aby taková podezření vznikala.

To jsou, dámy a pánové, dvě opatření, rozhodnutí, která bychom jako Poslanecká sněmovna měli udělat, abychom ochránili zájmy občanů České republiky před osobními zájmy předsedy vlády, protože - a to vám asi také nemusím říkat - v tomto případě zcela jednoznačně jsou zájmy občanů České republiky a zájmy předsedy vlády protichůdné. Řekl bych, že jsou nekompatibilní v otázce, komu připadne nakonec ten Černý Petr ve výši několika stovek miliónů korun. Zda to budou občané České republiky, jejich osobní účty, jejich peněženky, nebo zda to budou firemní účty předsedy vlády. A v našem zájmu musí být a je to naše povinnost bez ohledu na politické přesvědčení a stranickou příslušnost, aby se to peněz, peněženek, českých daňových poplatníků nedotklo.

A teď se, dámy a pánové, ještě krátce vrátím k té otázce, kterou jsem vám položil před chvílí, jestli by mohla být před pěti nebo deseti lety předsedou vlády osoba, která je trestně stíhaná, osoba, jejíž vlastní firma čerpá evropské dotace. Ne neoprávněně čerpá, to je další věc, ale vůbec čerpá a zda bylo možné, aby firmy této osoby žily z dotací řádově stovek miliónů korun, které tato osoba vlastně vyjednává z pozice předsedy vlády. Dovedete si představit, že by něco takového bylo před pěti nebo deseti lety možné? Pokud jste k sobě upřímní, tak každý jeden z vás v tomto sále si musí dát stejnou odpověď. Taková představa by byla úplně absurdní. A dokonce před pár lety byste se takové otázce vysmáli bez ohledu na vaše politické přesvědčení a příslušnost. Bylo by to naprosto nepředstavitelné a bylo by to všem jasné. Na prvním místě by to bylo jasné premiérovi nebo předsedovi vlády. To by nebyla otázka argumentů pro a proti, to by nikdo nezkoumal. Prostě by to bylo za hranou, bylo by to naprosto nepředstavitelné a nepřijatelné.

Já nebudu zkoumat, proč tomu tak dnes není, proč to dnes najednou vypadá, že to je možné a pro část z vás to vypadá jako něco normálního. Ale my ostatní si nechceme zvyknout na to, že to je dneska normální, že to je přípustné, že to je představitelné. Prostě není.

Prostě není. A já chci využít této příležitosti, abych znovu vyzval vládní strany, tedy v tomto případě především hnutí ANO a zvláště Českou stranu sociálně demokratickou, abyste přestali strkat hlavu do písku a trošku se rozhýbali a něco udělali. A máte možnost něco udělat. A za této situace, nepředstavitelné ještě před pár lety, absurdní před pár lety i dnes, je jediným správným řešením to, aby na pozici předsedy vlády byl někdo jiný. Samozřejmě, dámy a pánové, v režii hnutí ANO a jeho koaličních partnerů.

Za ODS říkáme, nemáme ambici vstoupit do vlády jinak než po parlamentních volbách. A samozřejmě umíme počítat. A samozřejmě vidíme vůli hnutí ANO, ČSSD, KSČM pokračovat v levicové politice a v této vládě. To je nám všechno jasné. A proto říkáme, jednejte tak, jak je to logické, jak je to v zájmu občanů České republiky, protože prostě premiér, který je trestně stíhaný, jehož firmy neoprávněně čerpají finanční prostředky, je člověk, který nemůže vykonávat svoji funkci ve prospěch občanů České republiky a vy máte možnost to řešit, nahradit ho jinou osobou z řad hnutí ANO a pokračovat, pokračovat ve vládě. A za nás říkám, my si umíme představit takovou výměnu rychle a bez problémů, nebudeme tomu klást žádné procedurální nebo jiné překážky.

Občané vidí, co se děje a jestli si otázky s tím spojené nekladete vy, tak oni si je nepochybně kladou. A kladou si otázku, zda tedy mají souhlasit s tím a zda souhlasí s tím, aby byla předsedou vlády osoba, která postavila a provozuje svoje podnikání na evropských dotacích a čerpá je neoprávněně. Zda občané souhlasí s tím, aby se složili a poslali své vlastní peníze vlastně rovnou na účet předsedy vlády ve výši stamilionů korun. Zda pokládají nadále za možné, aby předsedou vlády byla osoba, která je ještě navíc zase v souladu s evropskými dotacemi trestně stíhaná.

Toto jsou tři zásadní, ale v podstatě velmi jednoduché otázky, které si občané kladou a které si máte klást taky. Musíme si je klást. A na které dnes by mělo odpovědět nejenom hnutí ANO, ale samozřejmě taky KSČM a hlavně ČSSD. Je to vaše odpovědnost, před kterou nelze strkat hlavu do písku. A dámy a pánové, alespoň to minimum, které dnes můžete udělat, je podpořit naše návrhy, podpořit ty dvě opatření, která jsem tady zmínil, a to je, zavázat Vládu České republiky, jako Poslanecká sněmovna, aby garantovala, že čeští daňoví poplatníci nebudou platit neoprávněně poskytnuté dotace, podle konečného znění auditu Evropské komise, o střetu zájmů předsedy vlády, a ta druhá věc, tu jsem také zmínil, je to, že zřídíme dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu vlády při řešení závěrů auditu Evropské komise ke střetu zájmů předsedy vlády tak, aby nevznikaly pochybnosti o tom, že vláda, příslušná ministerstva řeší důsledky auditu nikoliv v souladu s osobními zájmy předsedy vlády a jeho firem, ale v souladu se zájmy českých občanů.

Toto nejsou dostatečná opatření. Já jsem přesvědčen, že dostatečným opatřením by bylo pouze to, kdyby předseda vlády byl nahrazen, při těch problémech, které má, někým jiným, ale pokud podpoříte alespoň tyto body, tak se podaří udělat krok k tomu, abychom důsledky neoprávněného čerpání a důsledky těch auditů Evropské komise mohli jako Česká republika s jistotou řešit tak, že nedopadnou na české občany a jejich peněženky. Já vám všem, kteří podpoříte naše návrhy, už dopředu děkuji.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



