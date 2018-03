Fiala (ODS): Svoboda a demokracie, to nejsou prázdná slova, bezobsažné pojmy

Svoboda a demokracie, to nejsou prázdná slova, nejsou to jen bezobsažné pojmy do nějakých frází. Svoboda a demokracie mají konkrétní obsah. Jaká nám zbude svoboda, když je všechno předepsáno, nalinkováno, zabezpečeno, kontrolováno, když nám stát předepisuje, co máme dělat, jak se máme chovat v každé situaci? Za chvíli nám budou nařizovat, co máme pít, co máme jíst, kdy máme vstávat, že si musíme ráno zacvičit, jinak nám třeba zneplatní zdravotní pojištění. K tomu míříme a to je děsivé, aspoň pro mě. V politice jsem i proto, abych ztrátu naší svobody aspoň brzdil.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Skopeček (ODS): Hájit brutální zásah proti studentům toužícím po svobodě je svinstvo Zdeněk Ondráček si toho asi nevšiml, smál se Moravec. Gazdík s první dámou ODS si notovali, jaká je to dnes hrůza Fiala (ODS): Babiš si zřejmě myslí, že když bude stokrát opakovat lež, stane se pravdou. Nestane Vystrčil (ODS): Referendum?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV