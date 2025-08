Pošarová (SPD): Emisní povolenky ETS 2. Jak nás chtějí zlomit

Ne proto, že bychom byli proti přírodě – ale protože jsme pro zdravý rozum, pro spravedlnost a pro svobodu. Proto volte strany, které odmítnou aplikovat v naší zemi emisní povolenky pro domácnosti, na vytápění (plyn, uhlí) a motorová paliva (benzín, nafta) – tzv. ETS 2!

Evropská unie přichází s dalším krokem své tzv. zelené politiky. Nový systém emisních povolenek ETS 2 má být podle unijních úředníků nástrojem v boji proti změně klimatu.

Realita je ale úplně jiná. Zavedení těchto povolenek se zásadně dotkne milionů obyčejných lidí, kterým už teď nestačí peníze na základní potřeby. Nejde o ekologii – jde jen o další tlak, jak z nás dostat peníze, jak omezit naši svobodu a jak řídit, co smíme a nesmíme. Nebo nás k tomu donutit.

Na rozdíl od systému emisních povolenek ETS 1, který se týká hlavně uhelných elektráren

a velkých průmyslových podniků, se systém ETS 2 zaměřuje přímo na domácnosti

a individuální dopravu. Jinými slovy – na vás.

Každý litr benzínu a každé zatopení plynem bude zatíženo novým „klimatickým“ poplatkem. Ten bude vybírán formou drahých emisních povolenek, které budou muset firmy - dodavatelé benzínu, nafty a plynu - kupovat. A protože to zaplatí zákazník, znamená to jediné – všechno zdraží.

Běžná rodina, která má auto a topí plynem, může ročně přijít o desítky tisíc korun ročně navíc (průměrný odhad hovoří o částce 83 000 korun).

A co ti, kdo dojíždějí do práce desítky kilometrů denně? Co lidé na vesnici, kde není žádná veřejná doprava? Ti budou platit nejvíce – a přitom nemají jinou možnost. To ale úředníky v Bruselu ani v Praze nezajímá.

Tento systém není jen nespravedlivý – je to přímý útok na každodenní život obyčejného člověka. A je nejvyšší čas říct: „Dost!“

Co můžeme dělat?

Prvním krokem je nepřijmout myšlenku, že aplikace systému ETS 2 do českého práva je nevyhnutelná. Není to zákon přírody, je to politické rozhodnutí. A každé rozhodnutí se dá zpochybnit, odmítnout a změnit.

Lidé by si měli uvědomit, že mají právo bránit svůj způsob života. Odmítat systém ETS 2 není popírání ekologie – je to obrana selského rozumu. Nikdo z nás nechce ničit přírodu, ale není možné, aby řešení nějaké (údajné) krize platili ti, kdo za ni nenesou odpovědnost.

Odmítání systému ETS 2 může mít různé podoby. Občanský tlak je první zbraní – podpisy pod petice, komunikace s politiky, účast na veřejných diskuzích. Pokud vaši zástupci v Parlamentu a vládě uvidí, že veřejnost je proti, musí reagovat. A pokud nereagují, nemají

v politice co dělat.

Druhou možností je místní odpor. Obce, kraje, komunální politici – ti všichni mohou říct,

že systém ETS 2 nebudou podporovat, ani zavádět opatření, která z něj vyplývají.

Je to podobné jako u jiných nařízení EU – pokud se lidé a samosprávy postaví proti, systém se zpomalí nebo rozpadne.

A v neposlední řadě – volby. Politici, kteří systém ETS 2 podporují, nesmějí dostat náš hlas. Je potřeba volit ty, kteří jasně řeknou, že tento systém odmítnou, a kteří budou hájit české národní zájmy, nikoli unijní direktivy.

Nesouhlas je v pořádku

Nenechme se zastrašit. Není nic radikálního na tom chtít topit, jezdit do práce a žít normální život. Není ostuda říct, že nemáme na to platit zelenou ideologii bohatých elit.

Systém ETS 2 je pokus, jak nám vzít kontrolu nad tím, kolik zaplatíme za život. Je to způsob, jak nás vmanipulovat do závislosti na dotacích, do strachu a podřízenosti. Ale když budeme mlčet, bude hůř. Co bude příště? Poplatek za dýchání?

Je na čase postavit se a říct jasně „NE!“.

Je to jen na Vás, koho si ve sněmovních volbách zvolíte a kterou cestou se pak budeme všichni ubírat.

Ing. Marie Pošarová SPD



