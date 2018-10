Fiala (ODS): Vezměte volby do vlastních rukou. ČR může být úspěšná jako první republika

Fiala představil tři důvody, proč jít k volbám a vyzval voliče, aby vzali volby do vlastních rukou, protože tam podle něj patří. Cílem občanských demokratů je, aby Česká republika navázala na odkaz úspěšné první republiky, vláda Andreje Babiše pro to ale podle Fialy nedělá vůbec nic.

„Jsou před námi poslední 3 dny a pak se otevřou volební místnosti. Vezměte volby do vlastních rukou, protože tam patří: do vašich rukou. Mluvte s přáteli, mluvte s rodinou, mluvte s kolegy – a pojďte na konci týdne volit. Nenechte ANO, KSČM a SPD ovládnout celou zemi,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Fiala opět zdůraznil, že letošní volby budou střetem dvou světů – světa z Okresu na severu a světa aktivních a pracovitých lidí: „Jeden svět je světem, kde propojení vládní, ekonomické a mediální moci rozjelo kampaň opakovaných restartů, opakovaných slibů a opakované mlhy snů. A druhý svět je světem lidí, kteří ve své obci, ve svém městě nebo ve svém senátorském obvodu doposud prokázali výsledky.“

Předseda ODS má tři důvody, proč jít letos k volbám, první z nich je odborný: „Dnes jsou v ODS lidé, kteří, aby mohli pracovat, museli sami vymyslet plán a nikdo jim nezametl cestu k jeho uskutečnění. Jsou to lidé, kteří mají rozumná řešení a kteří nabízejí poctivou práci, neboť chtějí pomoci své komunitě, své obci a městu a své zemi. To je svět, ve kterém může být Česká republika úspěšná.“

Druhý důvod Petra Fialy je ryze politický. Vláda Andreje Babiše, která se opírá o komunisty, nemá žádné skutečné priority. Voliči mohou ve volbách vládě vyslat jasný signál: „Můžete vyslat signál, že toto nechcete. Že chcete, aby naše země šla znovu dopředu, aby nestála na místě. Že odmítáte spojenectví, jaké dnes vládne v Poslanecké sněmovně a ve vládě. A taky že nechcete tytéž staré opakované experimenty a novotvary, jen znovu vždy v nějakých nových šatech. A také, jak si vážíte svobody a demokracie, a že ji nevyměníte za přísliby koblih s třešněmi.“

Poslední, třetí důvod v sobě nese odkaz na úspěch první republiky. Podle předsedy občanských demokratů může být Česká republika stejně úspěšná jako meziválečné Československo, musí mít ale politické vedení, které má vizi a schopnosti: „První Československá republika byla na svou dobu moderní, demokratický, hospodářsky vyspělý stát. Patřila k nejlépe prosperujícím státům v Evropě a patřila do skupiny 10 nejrozvinutějších zemí světa. Není žádný důvod k tomu, abychom takové ambice neměli i dnes. Jsem přesvědčen, že nejlepší způsob, jak si připomenout významné výročí i úctyhodný věk naší republiky a jak vzdát čest i dík jejím zakladatelům, bude to, pokud na jejich ambice navážeme.“

Výzva předsedy ODS Petra Fialy před nadcházejícími komunálními a senátními volbami

1. října 2018

Vážení spoluobčané, vážení přátelé, vážené dámy, vážení pánové,

jsou před námi poslední 3 dny a pak se otevřou volební místnosti. Jako vždy takto těsně před volbami jsme svědky dobrých úmyslů a pak i méně dobrých úmyslů.

Mezi méně dobré úmysly patří například snaha odradit lidi, aby k volbám šli. Jsou na to různé způsoby. Mezi dva nejznámější patří snižovat až bagatelizovat význam voleb. Znáte to: „Ono o nic nejde. Ono i tak už jsou koalice domluvené.“ A tak dále a tak podobně. Nevěřte tomu. Málokdy je to pravda a většinou jde o pouhou lež.

Druhý způsob, jak lidi uspat, znejistět a odrazovat od účasti na volbách, je zveřejňování podivných průzkumů. Přičemž mnohdy dokonce velmi pochybných a protichůdných průzkumů. Věřte, vím, o čem mluvím: vzpomeňte si na poslední parlamentní volby. ODS neměla skončit druhá. ODS neměla dosáhnout dvouciferného výsledku. Ale měla – a bylo to všechno jinak než v průzkumech.

Proto říkám v první řadě:

Nenechte se odradit. Vezměte volby do vlastních rukou, protože tam patří: do vašich rukou. Mluvte s přáteli, mluvte s rodinou, mluvte s kolegy – a pojďte na konci týdne volit.

A když mluvím o konci týdne, určitě to prosím Vás nenechte až na neděli. Neboť když to necháte až na neděli, může se Vám stát, že se vzbudíte zklamáni. Můžete si pak vzpomenout, jak jste se nechali odradit řečmi nebo průzkumy... nebo co všechno jste ještě mohli udělat a neudělali.

Prostě nic už neodkládejte, udělejte to hned, udělejte to zítra, a v pátek a v sobotu přijďte všichni volit. Vezměte budoucnost svého města, budoucnost své obce a budoucnost naší společné vlasti do svých rukou. A udělejme z ní lepší budoucnost už od zítra, už teď, hned.

Neboť Česká republika má velmi dobrou přítomnost a máme i všechny předpoklady mít skvělou budoucnost.

Takovou budoucnost nám ale nepřinese politika zástupných témat, nadvláda marketingu nebo strašení, ale pouze politika pravého programu, pravé kompetence a pravé odvahy a pravého nasazení.

Několikrát jsem v této kampani řekl a zopakuji to i dnes:

Tyto volby budou soubojem dvou konceptů, dvou rozdílných světů.

Jeden je světem ze seriálu Okres na severu. A druhý je světem odpovědných, aktivních lidí, jejich rozumných řešení a jejich poctivé práce.

Jeden svět je světem, kde propojení vládní, ekonomické a mediální moci rozjelo kampaň opakovaných restartů, opakovaných slibů a opakované mlhy snů. A druhý svět je světem lidí, kteří ve své obci, ve svém městě nebo ve svém senátorském obvodu doposud prokázali kompetenci a výsledky.

Samozřejmě, toto jsou volby, kde se vedou stovky a tisíce kampaní. Ve kterých vybíráme z tisíců kandidátů v různorodých městech a obcích i desítkách volebních obvodů pro volby do Senátu. Je to pestré, protože města a obce mají různorodé problémy. Je to pestré, protože lidé mají tisíce preferencí. A tak je to v pořádku.

Já Vám chci ale říct své 3 důvody, proč půjdu k volbám. Neboť myslím, že jsou to dobré důvody jít volit nejen pro mě.

Prvním je důvod, který bych nazval odborným. Druhý je politický. A třetí je osobní.

V této kampani jsem se setkal se skvělými primátory a starosty za ODS, kteří při ODS zůstali, když byla prakticky na dně. A když od ní mnozí utíkali. Nebylo to pro ně tehdy výhodné. A nebylo to pro ně vůbec snadné. Ale bylo to od nich poctivé a bylo to od nich statečné. Udělali pro své město nebo obec skvělé věci a nesli zástavu ODS.

A viděl jsem v posledních měsících, jak tito a mnozí noví lidé – kteří k nám znovu přicházejí dělat poctivou politiku – připravovali nové programy a jak připravili nová rozumná řešení.

To nejsou lidé, kteří se na toto všechno dali, aby získali osobní výhodu telefonního čísla na premiéra. Takoví lidé jsou totiž už dnes dávno jinde a nejsou v ODS.

Dnes jsou u nás lidé, kteří, aby mohli pracovat, museli sami vymyslet plán, a nikdo jim nezametl cestu. Lidé, kteří mají rozumná řešení a kteří nabízejí poctivou práci, neboť chtějí pomoci své komunitě, své obci a městu a své zemi. A toto je svět, ve který věřím. To je svět, ve kterém může být Česká republika úspěšná.

Druhý důvod, proč jít volit, je důvod politický. Protože každé volby jsou politické. O tom není pochyb. V tomto případě stručně řečeno: Nenechme jim vše.

Ve vládě dnes sedí nebo ji podporují bývalí komunisté, reformovaní komunisté a současní komunisté. Mlží, ale pomalu – a někdy bohužel i rychle – posouvají republiku tam, odkud jsme se snažili dostat. Co už možné nebylo, dnes opět možné je. Co bylo nenormální, znovu se stává normálním.

Z každého koutu České republiky mají lidé možnost vyslat signál vládě a vládní koalici. Koalici, která nemá plán, která nemá priority, která recykluje sliby a s recyklovanými sliby recykluje i lidi.

Před čtyřmi lety nás předseda hnutí ANO přesvědčoval, že nakopne Prahu. Tehdy tomu říkal „makat“. Víme, jak to dopadlo. Dnes nám už jako premiér tvrdí, že chce dostat Českou republiku mezi evropskou špičku. Ale letošní kampaň v komunálních volbách vede o hypotetických padesáti dětech nebo o slibech, které dal už před 4 lety a které on a jeho hnutí ANO nesplnilo.

Premiér nedávno řekl, že jeho plánem je infrastruktura a místní rozvoj. Fajn. Ale kdo posledních 5 let nesl odpovědnost za finance, za infrastrukturu, za dopravu a za místní rozvoj? On osobně a jeho lidé na telefon.

Premiér říká, že neovlivňuje svá média. Mimochodem, říká to vždy tehdy, když se náhodou ukáže, že je ovlivňuje. To nás nepřekvapuje. Horší je, že už úplně zapomněl diskutovat, že už vede jen monology.

My všichni, Vy všichni můžete vyslat signál, že toto nechcete. Že chcete, aby naše země šla znovu dopředu, aby nestála na místě. Že odmítáte spojenectví, jaké dnes vládne v Poslanecké sněmovně a ve vládě. A taky že nechcete tytéž staré opakované experimenty a novotvary, jen znovu vždy v nějakých nových šatech.

A také máte možnost ukázat, že si vážíte svobody a demokracie, a že ji nevyměníte za přísliby koblih s třešněmi.

Kdo chce toto dát najevo, pro toho je nejlepším rozhodnutím volit nejsilnější alternativu – rozumnou alternativu – volit ODS.

Můj třetí důvod, proč všechny vyzývám volit ODS, je osobní. Nevzdám úsilí, abychom naši republiku předali našim dětem jako jednu z nejlepších zemí pro život. Nevzdám se úsilí, aby se naše letošní oslavy 100leté moderní státnosti nevyčerpaly několika citáty zakladatelů. Nevzdám se úsilí, aby toto výročí neukradly nepoctivé úmysly.

První Československá republika byla na svou dobu moderní, demokratický, hospodářsky vyspělý stát. Patřila k nejlépe prosperujícím státům v Evropě a patřila do skupiny 10 nejvyspělejších zemí světa.

Není žádný důvod k tomu, abychom takové ambice neměli i dnes. Jsem přesvědčen, že nejlepší způsob, jak si připomenout významné výročí i úctyhodný věk naší republiky a jak vzdát čest i dík jejím zakladatelům, bude to, pokud na jejich ambice navážeme. Pokud najdeme odvahu říci, že chceme vrátit Českou republiku po všech stránkách na totéž místo, kam ji přivedli především naši vůdcové z roku 1918 a všichni ti, kteří na ně navazovali v následujících let. Mezi top ten. Budu vést s kolegy kampaň za obnovení těchto ambicí.

Budu vést kampaň za poctivou politiku a za reformy v klíčových oblastech. Ve skutečnosti to už děláme, a já bych si přál, aby nám volby v pátek a v sobotu daly i silnější mandát.

Přeji Vám všem a České republice úspěch.

