Fiala (ODS): V těchto volbách se vedou stovky a tisíce kampaní

V těchto volbách se vedou stovky a tisíce kampaní. Vybíráme z tisíců kandidátů v různorodých městech a obcích i desítkách volebních obvodech ve volbách do Senátu. Je to pestré, protože města a obce mají různorodé problémy. Je to pestré, protože lidé mají tisíce osobních preferencí. A tak je to v pořádku.

Je to ale také dobrá příležitost pro občany z každého koutu České republiky vyslat signál vládní koalici. Koalici, která nemá plán, která nemá priority, která recykluje sliby a s recyklovanými sliby recykluje i lidí. Nenechme je s tímto politickým (ne)výkonem ovládnout celou zemi. Myslete prosím na to, až půjdete v pátek nebo v sobotu volit.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (ODS): Ve skutečnosti jde o politickou sabotáž Fiala (ODS): Politika Andreje Babiše zabíjí ambice České republiky Fiala (ODS): Za neschopnost vlády nese odpovědnost Andrej Babiš, nelze ji svalovat na ODS Fiala (ODS): Volby budou i soubojem dvou konceptů, dvou světů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV