Fiala (ODS): Žádné skutečné seriózní jednání nebylo možné a vlastně ani nezačalo

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

já nemám ve zvyku komentovat obsáhle to, co kdo řekl na uzavřených jednáních, zpravidla jsem zvyklý, že všichni sdělují pouze ten výsledek toho jednání, a asi to neudělám ani teď. Jenom snad řeknu, že to, co zde říkal místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura o průběhu toho ranního jednání a o postoji ostatních politických stran k SPD, prostě není pravda.

Tak ta jednání neprobíhala a bohužel se to už píše v různých médiích. Myslím si, že k dohodě jsme blízko nebyli a že SPD nehrála tak klíčovou roli, jak se snažil veřejnosti pan předseda sdělit. To, co je podstatné - a to je myslím všem jasné - ta jednání k žádnému výsledku nevedla.

Ale já jsem sem k tomuto řečnickému pultu přišel nikoliv proto, abych komentoval, co kdo řekl dopoledne na jednání a dokonce ani ne proto, abych vyčítal jiným, popřípadě i vládě, jejich kroky. O tom jsme mluvili dostatečně v minulých dnech a mluvíme o tom opakovaně. Já jsem teď přišel proto, abych nabídl cestu, abych ukázal nějaké řešení, ke kterému je možné v této kritické situaci dospět.

Vycházím i z těch jednání, která jsme v úterý a dnes dopoledne všechny politické strany měly - bohužel na výzvu opozice - a také z toho, co zaznělo ve veřejném prostoru prakticky od všech nebo od většiny politických stran zastoupených v této Sněmovně. Kdybych měl ty pozice shrnout, tak bych asi mohl mluvit o těchto šesti bodech.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za prvé existuje nějaká většinová shoda v Poslanecké sněmovně, že většina nechce prodlužovat nouzový stav takovým způsobem, jak se to tady děje v posledních 200 dnech, co trvá nouzový stav, jak se to tady dělo už x-krát. Většina nechce v tomto pokračovat.

Za druhé existuje většina v Poslanecké sněmovně, že vláda má podporu pro nezbytná protiepidemická opatření. Vláda však zatím nebyla schopna uvést a zdůvodnit taková opatření, která by nebylo možno udělat bez nouzového stavu.

Za třetí existuje tu v Poslanecké sněmovně většinová shoda, že nouzový stav by měl být mimořádný institut, který je používán výjimečně, na krátkou dobu. A že to, co nyní zažíváme, by mělo být ošetřeno jiným zákonem, podle jiných pravidel, nebo jiným legislativním způsobem. Proto tady mluvíme o úpravě krizové legislativy. A myslím, že i na tom se většina z nás shoduje.

Za čtvrté existuje většinová shoda v této Poslanecké sněmovně na tom, že chceme postupně vracet děti do škol, chceme je tam vracet bezpečně, chceme je tam vracet natrvalo. A chceme chránit učitele, chceme je chránit prostřednictvím respirátorů, chceme je chránit očkováním. A existuje také většinová shoda, většinový názor, v této Poslanecké sněmovně, že dosavadní vládní záměry v této věci jsou pro nás všechny, nebo pro většinu z nás, nedostatečné a neurčité.

Za páté existuje většinová shoda, i když ne v detailu, ale rámcově, v Poslanecké sněmovně, že ekonomická pomoc zavřeným nebo omezeným činnostem a provozům je nedostatečná a není ani dost systémová.

A za šesté, zdá se mi také, že existuje většinová shoda v této Poslanecké sněmovně, že pokud jde o očkování, tak ještě dnes, v polovině února, nejsme plně připraveni na situaci, kdy přijdou větší zásilky vakcín. Nemáme ten systém dobře nastavený a je tady potřeba udělat mnohem víc.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To bylo nějakých šest okruhů, o kterých jsem přesvědčen na základě toho, co od vás poslouchám, že v nich existuje většinová shoda v Poslanecké sněmovně. Netvrdím, že v každém detailu, netvrdím, že vždycky v tom konkrétním řešení. Ale zásadní, obecná, většinová shoda v těchto šesti tématech, v těchto okruzích, existuje.

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 87% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 6% Je to jedno 3% hlasovalo: 5620 lidí

Nazval bych to jakýmsi společným jmenovatelem. Myslím, že ten společný jmenovatel je celkem rozsáhlý a že nabízí příležitost. A jaká je na tuto většinovou pozici odpověď vlády? No, zatím její jedinou odpovědí je nouzový stav. Zatím vláda jenom opakuje, že se všechno od neděle zhroutí, když neprodloužíme nouzový stav, že to bude katastrofa a tak dál. A že za to budeme odpovědní my ostatní. Ale to prostě není pravda. Hroutí se jenom představa vlády, že bude chodit pořád do Sněmovny, vždycky hodí na stůl žádost o prodloužení nouzového stavu, premiér většinou u toho vynadá opozici. Pak někdo cukne - komunisté - a jdeme dál.

V tuto chvíli jdeme dál takto už zhruba 200 dní. A za sebe říkám - takto se dál jít nedá. A máme příležitost to obrátit, máme příležitost to udělat jinak. Pojďme se bavit o něčem jiném a ne pořád dokola o té jediné odpovědi na všechny problémy, kterou nám dává vláda - nouzový stav, nouzový stav, nouzový stav. Pojďme se bavit o tom a pojďme řešit to, co lidé považují za důležité, co považují za nedostatečně vyřešené a co v souladu s nimi považuje za špatně nastavené, nepřipravené, nepromyšlené, nedostatečně vyřešené, i většina této Poslanecké sněmovny. A nespokojme se tentokrát s nějakými přísliby, ale chtějme a pojďme společně dosáhnout změn.

My jsme to v naší koalici - to, co je potřeba dělat - v naší koalici Spolu - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 - shrnuli do šesti kroků, které jsme zveřejnili, které jsme nabídli vládě k jednání, se kterými jsme seznámili veřejnost. A já je tady nebudu číst a nebudu je tady znova v konkrétnosti připomínat, protože chci překonat všechny stranické bariéry. A protože se zde vytvořila podle mého názoru většina - je tu většinová shoda na tom, co je i z těch našich návrhů podstatné - tak jenom připomenu ty klíčové věci.

Abychom nouzový stav zastavili a nezbytná opatření abychom řešili pomocí úpravy krizového zákona, krizové legislativy. Na tom tu existuje většinová shoda. Abychom stanovili termíny a podmínky pro postupné, bezpečné a trvalé otevření škol. Pro toto tu existuje většinová shoda. Abychom přijali jasná pravidla, jednodušší odškodňovací pravidla pro živnostníky, malé podniky, ty, které jsou zavřené, nebo mají omezenou ekonomickou činnost.

Existuje tu také shoda na tom, aby se vláda domluvila s kraji, městy, lékaři, zveřejnila definitivní projekt očkování na období, kdy vakcíny začnou chodit do České republiky ve větších množstvích a kdy se to očkování otevře pro statisíce - a doufejme, že miliony - lidí v relativně krátkém časovém úseku. Myslím, že tady platí slova, která řekl jeden z význačných českých vědců, biochemiků - každý týden amatérské improvizace může stát lidské životy. Ano, tak to je. Každý další týden amatérské improvizace může stát lidské životy. A my máme šanci to změnit.

Dámy a pánové, na této schůzi podle mého názoru nejde o to, kdo chce a kdo nechce nevyhnutelná opatření proti covidu. Protože to chceme všichni, my všichni chceme opatření proti covidu. Na této schůzi nejde o to, kdo si uvědomuje a kdo si neuvědomuje vážnost situace. Většina z nás si to uvědomuje. Možná až na dva. Ale naprostá většina z nás si vážnost situace uvědomuje.

Nejde o to, kdo chce například pomoci zdravotníkům, aby měli všechno, co potřebují. To chceme, doufám, všichni. Na této schůzi jde o to, jestli společně využijeme příležitost a zastavíme nouzový stav jako jedinou odpověď vlády - prostě to udělejme, prostě s tím teď skoncujme - a nahradíme tuto jedinou odpověď sérií rozumných opatření. Takových, pro které, jak jsem říkal, tady existuje většina a které si přeje většina lidí.

A samozřejmě by bylo ideální, kdybychom k tomuto kroku vládu nenutili, kdyby se ta vláda k té většině, která se tu vytvořila, kdyby se k ní prostě přidala. A mně se zdá, že vláda i v tuto chvíli pořád ještě ukazovala tato jednání, spoléhala na to, že nakonec se někdo najde, že nakonec někdo jako by uhne, že se někdo k tomu přidá a půjde se dál tak, jak to šlo dosud. A proto vlastně žádné skutečné seriózní jednání o těch věcech, o kterých jsem tady mluvil, nebylo možné a vlastně ani nezačalo.

A já tady navrhuji, abychom místo prodlužování nouzového stavu jako jediné odpovědi na všechny otázky, které tu jsou, začali společně všichni jednat o něčem jiném, o nahrazení nouzového stavu. Nahrazení nouzového stavu rozumnými účinnými řešeními, která budou mít důvěru lidí, budou založena na faktech, budou se těšit širšímu konsenzu a budou skutečně fungovat. Je dneska čtvrtek, nouzový stav končí v neděli, můžeme jednat dál a máme možnost v příštích dnech toho udělat spoustu. Za Občanskou demokratickou stranu říkám, že jsme k takovým jednáním připraveni, jsme připraveni hledat řešení a myslím si, že na takové řešení je připravena a volá po něm i většina lidí v České republice. Je na vládě, jestli toto volání uslyší. Znovu opakuji, my jsme k tomu připraveni.

Děkuji za pozornost.

