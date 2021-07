Fiala (SPD): Abychom se pomalu začali bát chodit na nějaké schůzky

reklama

Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, já ten zákon považuji za nedostatečný. Myslím si, že pokud opravdu měl zabraňovat korupci, tak mi řekněte, jak tento zákon, tento návrh zákona zabrání např. korupci v ROPech a v dalších, kde se rozkradlo, rozebralo 14 miliard apod.

Tam si myslím, že jsou ty největší korupční problémy, kde si myslím, že bychom se na to měli zaměřit. Ale ten zákon se zaměřuje jenom na to, kolikrát napíšu, že za mnou někdo přišel do Poslanecké sněmovny a oslovil mě s něčím. Ano, chodí za mnou odboráři, chodí za mnou představitelé různých profesních skupin a vlastně celá ta věc bude spočívat v tom, jestli někoho zapomenu zapsat, nebo nezapomenu, a jestli ten předmět toho jednání bude naprosto stejně zapsán, nebo nebude.

Já bych řekl, že se za chvilku poslanci a senátoři budou bát chodit na nějaké schůzky s kýmkoli a budou tak odříznuti od profesních skupin. Budou odříznuti od toho, co se vlastně v těch profesních skupinách děje a co by chtěly. Pak to dopadne tak, že budou lobbovat u neziskových organizací a ty si rozeberou jednotlivé poslanecké kluby a aby se poslanci, kteří budou de facto mít problém se s kýmkoli setkat, aby uvedli to, co uvést mají správně, tak to za nás budou dělat neziskové organizace s politickým programem. Já si myslím, že to je úplně špatně, protože pak se ústavní členové Parlamentu obecně dostanou do ještě daleko větší bubliny, než do které se dostávají teď. Nebudou se setkávat s veřejností, nebudou se setkávat s nikým a budou to dělat neziskové politické organizace.

Co se týče, chybí mi v tom návrhu zákona právě úředníci a politici, kteří mají na starosti dotační programy, ROPy apod., protože tam přece se řešily v minulosti největší problémy. Proč to v tom návrhu zákona není zaneseno? Proč tito úředníci a politici v tom návrhu? Takže to nevadí, že se rozkrade 14 miliard v jednom kraji? Ale vadí jenom to, že se politik, to znamená poslanec, s někým setká a s někým bude jednat a je potřeba jim to zakázat. Tak to chápu já. Hnutí SPD má svůj protikorupční program. My máme v programu to, že např. každý, u koho vzniknou pochyby, že má majetek větší než 20 milionů, tak by měl finančnímu úřadu dokázat, kde na to vzal. A pokud to nedokáže, tak navrhujeme zdanění až 100 procent.

Máme samozřejmě přímou volbu, odvolatelnost politiků, která znamená, že pokud se něco takového stane, tak ne, že několik dalších let dokončí mandát, ale že ho prostě lidé mohou odvolat, pokud mu něco takového prokážou orgány činné v trestním řízení a soud. Máme i další věci, které se týkají protikorupčního programu. Ale tady se bojím, tak jak řekl můj předřečník Marek Benda, že si odškrtneme nějaký kodex a že to stejně nebude fungovat. A v jiném kraji se zase rozebere dalších 50, 14, 15, 50 miliard a nikomu to vadit nebude. Protože smyslem přece mělo být uzavřít ústavní činitele do ještě větší bubliny. Děkuji.

