Fiala (SPD): Green Deal Evropské unie nás bude stát tisíce miliard

Fialova vláda v rámci Green Dealu EU plánuje zdražit benzín i naftu via facti o více než deset korun za litr, ale obrovsky zdraží i řada dalších věcí včetně bydlení, energií a potravin. Server SeznamZprávy upozornil, že Fialova vláda má tento týden schválit plán implementace Green Dealu Evropské unie. Po prázdninách se mají tato ustanovení začít převádět do českých zákonů. Hnutí SPD jako jediné v parlamentu naprosto odmítá Green Deal EU, který prosazuje Fialova vláda, a bojujeme proti systému emisních povolenek, které extrémně zdražují paliva.

„Český Green Deal, jejž tedy nyní chce v tichosti projednat a následně schválit Fialův kabinet, čítá 811 stran. Obsahuje řadu konkrétních bodů, od zdražení benzinu přes přísnější normy pro novostavby až k novému pojetí lesního hospodářství. Klíčovým nástrojem uvedeného umělého zdražení má být rozšíření systému emisních povolenek takové, které se blíže dotkne obyčejných lidí. Od roku 2027 se ale má systém emisních povolenek rozšířit a nově vztahovat i třeba na bydlení a dopravu. Německý think-tank Agora Energiewende spočetl, že rozšíření systému emisních povolenek právě na dopravu, a tedy i pohonné hmoty, zdraží litr benzínu o 38 eurocentů, což je přibližně deset korun. Podobné, ne-li vyšší, bude zdražení nafty,“ upozornil ekonom Lukáš Kovanda.

Lidem ale také v důsledku české verze Green Dealu zdraží věci jako parkování (cílem je vypudit auta z měst)či energie. Energie mají zdražit nad stávající rámec jak v případě elektřiny či plynu, tak pochopitelně uhlí. Dále vzroste cena podstatné části zboží z dovozu, třeba z Číny. Dojde totiž k zavedení uhlíkových cel.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rozsáhlé změny obsažené v českém Green Dealu se nakonec týkají i výstavby a renovací budov. Budou muset být využívány nákladnější stavební materiály a technologie, což v důsledku prodraží bydlení jako takové. Porostou ceny nemovitostí a zdraží nájmy – a to ještě nad rámec zdražení, jež by nastalo i bez Green Dealu. Konečně, nutné zásahy v zemědělství a lesnictví, včetně nových norem pro používání dusíkatých hnojiv, zase povedou ke zdržení potravin. Bude existovat i tlak na banky, aby poskytovaly úvěry jen těm společnostem, které plni zelené plány a prosazují uhlíkovou neutralitu. Mají se i rozšiřovat zóny, kde bude platit maximální rychlost 30 kilometrů za hodinu.

„Zdraží zkrátka kdeco, často výrazně, takže se nelze divit, že politici i tak zásadní plán, jež by zasluhoval zevrubnou celospolečenskou diskusi, chtějí schválit nenápadně. Paradox je to do očí bijící. Vždyť loni schvalovaný konsolidační balíček se v médiích dennodenně přetřásal dobrého půl roku, přičemž jeho dopad na peněženky občanů je v porovnání s dlouhodobým dopadem české verze Green Dealu zcela zanedbatelný,“ uvedl Kovanda.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23177 lidí

Součástí čerstvě dokončeného zeleného balíčku jsou rovnou tři texty najednou – Státní energetická koncepce, Politika ochrany klimatu a Národní klimaticko-energetický plán, všechny v aktualizované verzi, dohromady na 811 stránek.

Green Deal Evropské unie, který podpořila Babišova a podporuje i Fialova vláda, nás bude stát tisíce miliard! To jsou obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ! Přechod na „zelenou ekonomiku“ v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun. Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z návrhů prorůstových opatření, které vydala Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Do české energetiky budou muset jít v příštích letech až desítkách let obrovské investice. Šéf polostátní společnosti ČEZ Daniel Beneš je odhadl na čtyři biliony korun – a to bez nákladů na posílení přenosové a distribuční sítě, uvedly SeznamZprávy. Průměrné roční investice do energetického systému v Evropské unii odhaduje Evropská komise na jeden a půl bilionu eur.

Obrovské náklady potvrzují i další dokumenty. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl též podporuje.…Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naší zemi biliony korun po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Tyto propočty pochází ale ještě z doby před energetickou krizí a invazí Ruska na Ukrajinu.

Podle studie, kterou představily poradenská firma Boston Consulting Group a Aspen Institute bude Česká republika muset do transformace na bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050 investovat 3,2 bilionu korun. Informovala o tom ČTK.