Fiala (SPD): Klima probíhá v jakýchsi periodách a mění se už od pravěku

Vážené kolegyně, kolegové, já mám jeden návrh.

Chtěl bych tady znovu akcelerovat věc, která se týká energií a emisních povolenek. My jsme pořádali v Poslanecké sněmovně konferenci, mezinárodní konferenci. Pořádal ji můj kolega pan poslanec Jiří Kobza. Na té konferenci byl jako jediný politik z České republiky. Jinak tam byli profesoři, klimatologové, geofyzici, matematici, byli to vědci z celého světa, například z Velké Británie, z Řecka, z Nového Zélandu. Ta konference se jmenovala Změny klimatu, mýty a realita. Ještě jednu důležitou věc musím říct. Ti vědci byli emeritní profesoři. To je velmi důležité, protože když je někdo emeritní profesor, už není závislý na žádném grantu a může si říkat, co chce.

Byla to velmi zajímavá konference, kde vzniklo na konci komuniké jak v češtině, v angličtině, pro celý svět. A výsledek této konference je - na základě lidí, kteří tam přednášeli, že člověk nemá na změny klimatu žádný vliv. To znamená, že ne že se klima nemění, mění, ale člověk na změny klimatu nemá žádný vliv.

Proč o tom mluvím? Protože my jako Česká republika jsme podepsali takzvanou Pařížskou dohodu o klimatu, která nás zavazuje, že do roku 2050 budeme nula C02, budeme dělat všechno pro zelenou Evropu, aby se klima dál neměnilo, což popírá, úplně je v rozporu s výsledky té konference, o které jsem mluvil. Já si opravdu myslím, že člověk má minimální vliv na změny klimatu. Že klima tady probíhá v jakýchsi periodách, sinusoidách a prostě se mění. A mění se už od pravěku.

Ing. Radim Fiala SPD



Proč to všechno říkám? Protože my tím, že jsme souhlasili s Pařížskou klimatickou dohodou, ničíme Evropu. Ničíme ji hospodářsky, ekonomicky, zemědělsky, koneckonců i politicky. Myslím, že je načase, abychom se z toho probrali, jinak v Evropě nebude žádný průmysl. Firmy se stěhují. Řeknu vám jeden vtip, který jsem viděl na sítích. Na sítích, je, že v Německu už mají první tři CO2 neutrální fabriky. Víte, které to jsou? Jsou to ty tři fabriky, které zavřel Volkswagen. Ty už jsou opravdu CO2 neutrální. Takže pokud budeme tak pokračovat, tak dojdeme do bodu, kdy takových CO2 neutrálních fabrik bude i v České republice mnoho. A já mám informace z těch průmyslových zón, že velké firmy, které se mohou přestěhovat, mají na to peníze, tak na tom pracují a stěhují se ať už do Asie, do Spojených států, nebo někde, kde budou mít levnější energie.

Základním problémem drahých energií a toho zdražování jsou emisní povolenky. Emisní povolenky jsou ten Černý Petr, ta žába na prameni, která zdražuje ty energie. Proč my nejsme konkurenceschopní? Už to dnes nemá s životním prostředím vůbec nic společného. Jsou to cenné papíry, něco jako akcie. Jsou to pouze cenné papíry, které se obchodují. A my říkáme, že je potřeba ukončit tady ten trh s emisními povolenkami, aby nám nezdražovaly energie. Proč? Protože samozřejmě zdražují energie, to je bod číslo jedna. Neuvěřitelně zdražují energie. Za druhé, je to největší proinflační tlak v České republice. Největší proinflační tlak. Za třetí to znamená, že to bude zdražovat úplně všechno. Drahé energie budou zdražovat potraviny, budou zdražovat další věci. Je to prostě velký problém.

Paní předsedkyně, já navrhuji bod Odstoupení České republiky od Pařížské dohody o klimatu a konec obchodování a konec s emisními povolenkami. Protože jak zavřeme uhelné elektrárny bez toho, aniž bychom měli relevantní náhradu, relevantní zdroj, tak - a to už říkám dlouho - budeme v pondělí svítit v Praze a ve středu v Brně. Pak vystoupí nějaký redaktor v České televizi a bude vás nabádat, abyste nepouštěli vysavače, pračky a nedobíjeli si auta, protože prostě není dostatek elektrické energie. Anebo to bude tak, a to je poměrně realistická varianta, že budete mít šest hodin na to, abyste mohli čerpat elektrickou energii, a v odpoledních hodinách vám řeknou - ano, můžete, ale připlaťte si majlant, protože není a bude se dovážet. Bude se dovážet ze zahraničí, a když nebude svítit a foukat, tak bude tak drahá, že se nám z toho protočí panenky.

Takže my jsme rozhodnuti udělat všechno pro to, aby Česká republika odstoupila od Pařížské klimatické dohody - pozor - po vzoru Spojených států amerických, Donald Trump už to jednou udělal a udělá to znovu, protože ví, že to Ameriku zabíjí ekonomicky, hospodářsky a zemědělsky. A my chceme totéž. To, co udělají Spojené státy americké, on už to má připraveno a jak bude inaugurován, to bude první krok, který bude dělat. Takže to není žádný výmysl SPD. Ale myslím, že je potřeba postupovat v souladu s těmi zeměmi, kterým se rozsvítilo a které chápou, že tato cesta vede do pekel. A cesta do pekel, to znáte ze všech pohádek, je dlážděna dobrými úmysly. A přesně tak to je s klimatickou dohodou z Paříže a s tou slavnou CO2 neutralitou.

Myslím, že jsem to vysvětlil dostatečně. A ještě na závěr řeknu, že pokud bude SPD ve vládě nebo bude podporovat nějakou vládu, budeme usilovat o to, aby ta vláda opustila systém emisních povolenek a nezdražovala energii v České republice. Chci vyzvat i hnutí ANO, abychom udělali mimořádnou schůzi na odstoupení od emisních povolenek, abychom o tom tady diskutovali, abychom zjistili, jaký je to Černý Petr pro všechny, jak je to opravdu skutečný problém.

Děkuji za pozornost.