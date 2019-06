Fiala (SPD): Na konci této nitky jsou globalistické elity z Bruselu

Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo,

k případu zprávy Evropské komise je třeba přistupovat věcně a s jasným cílem chránit zájmy České republiky. To proto jsme i tento bod tímto způsobem nazvali. Je nutné podtrhnout, že naše hnutí SPD nebude nikdy podporovat porušování našich zákonů a vždy budeme trvat na náhradě škod, pokud této zemi z porušení zákona vzniknou.

Nyní k celému případu. Dovolte mi pár poznámek. Za prvé. Případ není došetřen a zde jednáme na základě neoficiálních úniků informací do médií. Přesto je důležité si říct, že to neznamená neexistenci rizika pro Českou republiku. V tuto chvíli je nutné, aby především Ministerstvo financí se ke zprávě odpovědně vyjádřilo a řeklo, jaké kroky může učinit a učiní k eliminaci možných rizik. My je rozhodně vůbec nepodceňujeme. Ministerstvo financí nás musí seznámit se svým hodnocením obsahu zprávy a musí nám říct, zda mohlo dojít k porušení zákona.

Za druhé. Nejde jinak, než znovu opakovat, že systém evropských dotací je neefektivním socialistickým nástrojem ekonomického řízení, který ničí tržní prostředí. Do podnikatelského prostředí systémově nepatří. Vytváří zde korupční prostředí; prostředí ke zneužívání vlivu vlivných, ale také prostředí k nátlaku na příjemce pomocí byrokracie a subjektivních kontrol. Tisíce příjemců dotací mají zkušenosti z kontrolních závěrů, řešení námitek a dobře ví, že je podstatné vyčkat na definitivní uzavření případu. Dnes jsme tady už slyšeli, kolik starostů postavilo různé potřebné věci z těchto dotací, já to chápu, ale také mnoho z nich se potýkalo právě s těmi subjektivními kontrolami a s problémy, které museli řešit tak, aby do těch dotací v poslední době už ani nejdou.

Za třetí. Naše hnutí není součástí této vlády a tuto vládu jsme nikdy nepodporovali. Pokud by se prokázalo porušování zákona v souvislosti se získáváním evropských dotací pro skupinu Agrofert, šlo by o megapodraz na podnikatelské prostředí v České republice a politika této vlády by byla redukována na soukromý obchodní případ, kde ztráty hradí daňoví poplatník. Byl by to také zásadní podraz na voliče této země. V takovém případě platí to, co jsem v úvodu zdůraznil, zájmy naší země jsou na prvním místě.

Za čtvrté. Jer třeba říct, že dnes je evidentní snaha využít této kauzy ke krokům, které se snaží popřít výsledek voleb. Úniky informací, horečná aktivita politických aktivistů, organizačně informační zpravodajství České televize, to vše zapadá do mozaiky organizace Majdan.

Není pochyb, kdo za tím stojí. Na konci této nitky jsou globalistické elity z Bruselu. A teď, pane premiére, hnutí ANO si musí konečně uvědomit, že to, co plně neřídí globalisté z Bruselu, to ničí. Hnutí SPD dělá a bude dělat politiku bránící zájmy této země. Chceme ji svobodnou a demokratickou. O vládě musí rozhodovat volič ve volbách a výsledek voleb ctíme. Ctíme Ústavu této země a dnes nejde o nic menšího, než právě o tyto hodnoty.

Dovolte mi, vážené kolegyně, kolegové, ještě na závěr se podělit s vámi o názor mého politického kolegy - našeho politického partnera, místopředsedy italské vlády Mattea Salviniho. Já jenom volně cituji: "Doba, kdy jsme se děsili z toho, co nám pošle Evropská komise, je dávno pryč. Přestaňme se tedy dopředu podělávat z toho, co je obsahem zpráv Evropské komise. Na druhé straně, nechme věcně pracovat naše orgány - v tomhle případě tedy především Ministerstvo financí a potom podle toho konejme.Také samozřejmě podle hesla padni komu padni."

Děkuji vám za pozornost.

